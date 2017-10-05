Идеальный овал: кто и зачем удаляет комки Биша

Дмитрий Скворцов, пластический хирург клиники «Коррект» и автор методики коррекции щек «Французские щечки», рассказал Woman’s Day о том, что такое комки Биша, нужно ли их удалять, если очень хочется, и к какому результату это может привести.

Пухлые румяные щеки – признак красоты и здоровья – уже давно канули в Лету. Ярко выраженные скулы, как у Анджелины Джоли, Меган Фокс и Полины Гагариной, – вот мечта современных девушек. Устав постоянно втягивать щеки ради удачных селфи для «Инстаграма», многие решают забыть об этой проблеме навсегда и обращаются к пластическому хирургу, чтобы тот избавил их от ненавистных комков Биша. Выясним, для чего природа включила эти комочки в «комплектацию» человека и какой эффект приносит их удаление.

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Где искать комки Биша? Условно говоря, комки Биша – это «жировое тело» щек, которое находится в подскуловой области. Они служили нам верой и правдой в первые месяцы жизни – плотные жировые капсулы обеспечивали функцию сосания. Когда малыш начинает пережевывать еду, комки теряют свое предназначение, а пухлые щечки придают лицу детский вид. Рост этих участков жировой ткани продолжается вплоть до 7 лет, однако уже к 35−40 годам могут проявиться неприятные последствия: провисающие «бульдожьи щеки» и складки у нижней челюсти.

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Эффективность операции: ожидания и реальность В надежде увидеть в своем отражении впалые щеки и подчеркнутые скулы женщины изводят себя жесточайшими диетами, но достичь желаемого результата, увы, так и не удается. Резекция комков Биша носит исключительно эстетическую функцию: она позволяет скорректировать овал лица, убрать излишки жировых отложений, исправить возрастные изменения в области нижней трети лица, предотвратить образование «брылей» и глубоких морщин. Несмотря на то что в этом случае хирургическое вмешательство малотравматично, а восстановительный период занимает не более двух недель, операция не рекомендована девушкам моложе 25 лет. «Аристократичные» лица уже не первый год находятся на пике популярности, однако не все пластические хирурги поддерживают подобную моду. Вероятно, их скепсис базируется на мнении о том, что результат операции носит кратковременный характер, так как зачастую женщины перестают заботиться о том, что и в каких количествах едят. Кроме того, в возрасте 35+ высока вероятность сокращения жировой клетчатки, что влечет за собой асимметрию лица. Тем не менее удаление комков Биша – одна из самых безопасных операций, и осложнения после нее минимальны.

Важно. Визуальные изменения после операции наблюдаются не в 100% случаев, так как результат напрямую зависит от анатомических особенностей строения лица. Для достижения максимального эффекта стоит рассмотреть методику «Французские щечки», которая пользуется популярностью у моделей и именитых блогеров. Удаление комков Биша сочетается с подтяжкой слизистой, что всегда дает ожидаемый результат. Для женщин старше 35 лет дополнительно рекомендуют MACS-лифтинг. Благодаря использованию лазера CO₂ возможность образования гематом практически сведена к нулю, а восстановление проходит быстро и с минимальным дискомфортом.

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Сколько стоит красота? Стоимость удаления комков Биша в столице обойдется в среднем от 30 до 60 тысяч рублей. Несмотря на то что операция довольно проста, ни в коем случае не стоит экономить при выборе специалиста – хирургическое вмешательство происходит в непосредственной близости к лицевым нервам. Для тех, кому чужды мысли о пластике, существуют специальные упражнения и комплексы гимнастики для щек и лицевых мышц.

Как проходит восстановление? Чтобы реабилитация прошла быстро и безболезненно, специалисты рекомендуют в течение двух недель воздерживаться от чрезмерных нагрузок на мускулатуру лица, отказаться от твердой, горячей и холодной пищи, ограничить активность мимики (не кричать, не смеяться и пр.), не спать на боку и животе, выбирать для сна высокую подушку и не пользоваться косметикой. Перед тем как удалять комки Биша, важно понимать, что их резекция не сможет радикально изменить овал лица, а лишь позволит убрать дополнительный объем в его нижней части и выделить скулы. Такая операция – отличный выбор для тех, кто стесняется пухлых щек, обвисшей кожи, «брылей» и мечтает сделать лицо более худым, молодым и привлекательным.

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