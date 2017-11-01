Как курочки гриль: 13 звезд, переборщивших с автозагаром

Зачем смуглая знойная красотка Дженнифер Лопес использует автозагар – непонятно. Кроме того, она любит наносить бронзатор и блеск для тела, который прибавляет певице несколько лет.

Кристина Агилера была большой поклонницей искусственного загара до неприятной ситуации, которая сделала ее посмешищем. Казус произошел во время выступления певицы на сцене. Из-за духоты в зале средство для автозагара, нанесенное на тело, потекло предательской струйкой по ногам Кристины. Поклонники были в шоке и даже заподозрили, что у звезды началось кровотечение. После этого Агилера резко полюбила благородную бледную кожу.

Донателла Версаче отчаянно верит в то, что искусственный загар придаст ее внешности больше привлекательности. Но, вкупе с ошибками пластической хирургии, именитый дизайнер выглядит устрашающе.

Линдси Лохан признавалась, что с помощью автозагара пытается скрыть свои веснушки. Но часто промахивалась с оттенком средства и больше походила на оранжевый апельсин, чем на смуглянку.

Даже некогда признанная икона стиля Сиенна Миллер пыталась придать коже шоколадный оттенок. Но, как видите, неравномерно нанесенное средство сделало актрису похожей на леопарда.

Излишний загар старит – и об этом наверняка не знала 55-летняя певица и танцовщица Пола Абдул. Чрезмерный автозагар, сумасшедшие декольте и короткие платья явно не подчеркнули увядающую красоту звезды.

Ким Кардашьян и не скрывает, что обмазывается автозагаром с головы до пят. Но не всегда все области пышного тела светской львицы оказываются равномерного цвета – к примеру, Ким прогадала с длиной шорт и получилось так, что ножки звезды были будто бы облачены в телесные ботфорты. Жертвой такой же ошибки стала Пэрис Хилтон. Девушка забыла про ступни, которые выглядели на фоне бронзового тела Пэрис просто комично.

К нанесению автозагара нужно относиться очень осторожно. Его нельзя наносить на кожу без подготовки – иначе вы станете похожими на героинь нашей фотоподборки. Предварительно нужно хорошенько поскрабить кожу, увлажнить (отличным средством считается обычное растительное масло) и уже затем нанести средство на кожу.