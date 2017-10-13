Как солнце! 16 самых ослепительных блондинок Самары

В Самаре живут самые красивые девушки, и наши белокурые красотки тому подтверждение. Голосуйте за самую яркую и очаровательную!
Сайт Woman’s Day запускает конкурс-голосование за «Самую ослепительную блондинку Самары – 2017» по версии Woman’s Day!
Голосуйте за понравившуюся участницу! Победительница, набравшая большее количество голосов, получит диплом и титул королевы красоты, а также приз от нашего сайта. Кроме того, еще одну участницу ждет приз зрительских симпатий – призера определит редакционная коллегия.
Голосование продлится до 16:00 23 октября, а итоги будут подведены на следующий день!
Знакомимся с красавицами и голосуем на последней странице!
Наталия Немкова
Возраст: 29 лет
Род деятельности: руководитель отдела продаж в коттеджном поселке.
Хобби и увлечения: «Занимаюсь йогой и катаюсь на лыжах, с удовольствием посещаю всевозможные творческие мастер-классы, вышиваю крестиком. Обожаю путешествия и приключения».
Рецепт красоты: «Хочешь быть красивой – полюби себя. Именно любовь к себе подталкивает регулярно искать поводы и методы, чем же еще себя порадовать. Также именно благодаря любви к себе я не могу себе позволить отравления своего организма алкоголем или фастфудом. Не сижу на диетах, но питаюсь исключительно натуральными и качественными продуктами».
Любимый анекдот про блондинку: «Анекдоты про блондинок не люблю, мне кажется, они провоцируют предвзятое отношение. Хотя, честно говоря, в некоторых случаях этим очень удобно пользоваться».
Проголосовать за Наталию можно на последней странице!
Анастасия Прошкина
Возраст: 28 лет
Род деятельности: в декрете.
Хобби и увлечения: «Обожаю читать (в основном романы), гулять по городу пешком, слушать музыку».
Рецепт красоты: «В уходе за волосами предпочитаю меньше пользоваться феном, делаю маски и 1–2 раза в неделю ополаскиваю отваром из крапивы (для роста и укрепления) или отваром ромашки (для блеска), пользуюсь только натуральными шампунями».
Любимый анекдот про блондинку: «Блондинка говорит мужу: – Дорогой, у меня машина сломалась – вода в карбюратор попала. – Да что ты знаешь о карбюраторах?! Где твоя машина? – В озере».
Проголосовать за Анастасию можно на последней странице!
Ксения Воронина
Возраст: 29 лет
Род деятельности: «Работаю торговым представителем в компании MARS».
Хобби и увлечения: «Мое хобби – это моя любимая семья. Из увлечений: люблю фотографировать, обожаю смотреть кино, очень люблю готовить».
Рецепт красоты: «Просто надо любить и быть любимый. Это для меня и есть счастье, а счастливые всегда красивые».
Любимый анекдот про блондинку: «Блондинка размышляет: «Не бывает умных и красивых людей одновременно. Блин, получается, я не существую!»
Проголосовать за Ксению можно на последней странице!
Екатерина Зитнер
Возраст: 35 лет
Род деятельности: «В декрете в данный момент».
Хобби и увлечения: «Увлечение мое – это путешествия и все что с ними связано. Многие друзья обращаются ко мне с просьбой подсказать где и как лучше отдохнуть».
Рецепт красоты: «Полноценный здоровый сон!»
Любимый анекдот про блондинку: «Две блондинки у банкомата: – Странно, на счету всего семнадцать рублей... – Может код неправильно набрала?»
Проголосовать за Екатерину можно на последней странице!
Елизавета Смирнова
Возраст: 22 года
Род деятельности: «Работаю помощником финансового директора».
Хобби и увлечения: «Занимаюсь стрельбой».
Рецепт красоты: «Рецепт красоты – это здоровый образ жизни и спорт».
Любимый анекдот про блондинку: «Двойная угроза – это когда одна блондинка учит другую вождению».
Проголосовать за Елизавету можно на последней странице!
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