ГлавнаяКрасота и ЗдоровьеБьюти-гид

Как солнце! 16 самых ослепительных блондинок Самары

В Самаре живут самые красивые девушки, и наши белокурые красотки тому подтверждение. Голосуйте за самую яркую и очаровательную!

Сайт Woman’s Day запускает конкурс-голосование за «Самую ослепительную блондинку Самары – 2017» по версии Woman’s Day!

Голосуйте за понравившуюся участницу! Победительница, набравшая большее количество голосов, получит диплом и титул королевы красоты, а также приз от нашего сайта. Кроме того, еще одну участницу ждет приз зрительских симпатий – призера определит редакционная коллегия.

Голосование продлится до 16:00 23 октября, а итоги будут подведены на следующий день!

Знакомимся с красавицами и голосуем на последней странице!

Наталия Немкова

1/5
Фото: личный архив Наталии Немковой
Фото: личный архив Наталии Немковой
Фото: личный архив Наталии Немковой
Фото: личный архив Наталии Немковой
Фото: личный архив Наталии Немковой

Возраст: 29 лет

Род деятельности: руководитель отдела продаж в коттеджном поселке.

Хобби и увлечения: «Занимаюсь йогой и катаюсь на лыжах, с удовольствием посещаю всевозможные творческие мастер-классы, вышиваю крестиком. Обожаю путешествия и приключения».

Рецепт красоты: «Хочешь быть красивой – полюби себя. Именно любовь к себе подталкивает регулярно искать поводы и методы, чем же еще себя порадовать. Также именно благодаря любви к себе я не могу себе позволить отравления своего организма алкоголем или фастфудом. Не сижу на диетах, но питаюсь исключительно натуральными и качественными продуктами».

Любимый анекдот про блондинку: «Анекдоты про блондинок не люблю, мне кажется, они провоцируют предвзятое отношение. Хотя, честно говоря, в некоторых случаях этим очень удобно пользоваться».

Проголосовать за Наталию можно на последней странице!

Анастасия Прошкина

1/4
Фото: личный архив Анастасии Прошкиной
Фото: личный архив Анастасии Прошкиной
Фото: личный архив Анастасии Прошкиной
Фото: личный архив Анастасии Прошкиной

Возраст: 28 лет

Род деятельности: в декрете.

Хобби и увлечения: «Обожаю читать (в основном романы), гулять по городу пешком, слушать музыку».

Рецепт красоты: «В уходе за волосами предпочитаю меньше пользоваться феном, делаю маски и 1–2 раза в неделю ополаскиваю отваром из крапивы (для роста и укрепления) или отваром ромашки (для блеска), пользуюсь только натуральными шампунями».

Любимый анекдот про блондинку: «Блондинка говорит мужу: – Дорогой, у меня машина сломалась – вода в карбюратор попала. – Да что ты знаешь о карбюраторах?! Где твоя машина? – В озере».

Проголосовать за Анастасию можно на последней странице!

Ксения Воронина

1/5
Фото: личный архив Ксении Ворониной
Фото: личный архив Ксении Ворониной
Фото: личный архив Ксении Ворониной
Фото: личный архив Ксении Ворониной
Фото: личный архив Ксении Ворониной

Возраст: 29 лет

Род деятельности: «Работаю торговым представителем в компании MARS».

Хобби и увлечения: «Мое хобби – это моя любимая семья. Из увлечений: люблю фотографировать, обожаю смотреть кино, очень люблю готовить».

Рецепт красоты: «Просто надо любить и быть любимый. Это для меня и есть счастье, а счастливые всегда красивые».

Любимый анекдот про блондинку: «Блондинка размышляет: «Не бывает умных и красивых людей одновременно. Блин, получается, я не существую!»

Проголосовать за Ксению можно на последней странице!

Екатерина Зитнер

1/4
Фото: личный архив Екатерины Зитнер
Фото: личный архив Екатерины Зитнер
Фото: личный архив Екатерины Зитнер
Фото: личный архив Екатерины Зитнер

Возраст: 35 лет

Род деятельности: «В декрете в данный момент».

Хобби и увлечения: «Увлечение мое – это путешествия и все что с ними связано. Многие друзья обращаются ко мне с просьбой подсказать где и как лучше отдохнуть».

Рецепт красоты: «Полноценный здоровый сон!»

Любимый анекдот про блондинку: «Две блондинки у банкомата: – Странно, на счету всего семнадцать рублей... – Может код неправильно набрала?»

Проголосовать за Екатерину можно на последней странице!

Елизавета Смирнова

1/5
Фото: личный архив Елизаветы Смирновой
Фото: личный архив Елизаветы Смирновой
Фото: личный архив Елизаветы Смирновой
Фото: личный архив Елизаветы Смирновой
Фото: личный архив Елизаветы Смирновой

Возраст: 22 года

Род деятельности: «Работаю помощником финансового директора».

Хобби и увлечения: «Занимаюсь стрельбой».

Рецепт красоты: «Рецепт красоты – это здоровый образ жизни и спорт».

Любимый анекдот про блондинку: «Двойная угроза – это когда одна блондинка учит другую вождению».

Проголосовать за Елизавету можно на последней странице!

Ногти как картинка: 35 идей сказочного маникюра
  • Подробнее
Что посмотреть в Самаре: 10 лучших событий этой осени
  • Подробнее
1234
Поделись с друзьями!
#Самара#конкурс красоты#красивые девушки#блондинки
13 октября 2017Румия Сафиулина
Комментарии1
Гость13.10.17 23:15

Немкова Наталия

ОтветитьРедактироватьУдалить
Эксперты форума
39 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет