Как солнце! 16 самых ослепительных блондинок Самары

В Самаре живут самые красивые девушки, и наши белокурые красотки тому подтверждение. Голосуйте за самую яркую и очаровательную!

Сайт Woman’s Day запускает конкурс-голосование за «Самую ослепительную блондинку Самары – 2017» по версии Woman’s Day! Голосуйте за понравившуюся участницу! Победительница, набравшая большее количество голосов, получит диплом и титул королевы красоты, а также приз от нашего сайта. Кроме того, еще одну участницу ждет приз зрительских симпатий – призера определит редакционная коллегия. Голосование продлится до 16:00 23 октября, а итоги будут подведены на следующий день! Знакомимся с красавицами и голосуем на последней странице!

Наталия Немкова

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Возраст: 29 лет Род деятельности: руководитель отдела продаж в коттеджном поселке. Хобби и увлечения: «Занимаюсь йогой и катаюсь на лыжах, с удовольствием посещаю всевозможные творческие мастер-классы, вышиваю крестиком. Обожаю путешествия и приключения». Рецепт красоты: «Хочешь быть красивой – полюби себя. Именно любовь к себе подталкивает регулярно искать поводы и методы, чем же еще себя порадовать. Также именно благодаря любви к себе я не могу себе позволить отравления своего организма алкоголем или фастфудом. Не сижу на диетах, но питаюсь исключительно натуральными и качественными продуктами». Любимый анекдот про блондинку: «Анекдоты про блондинок не люблю, мне кажется, они провоцируют предвзятое отношение. Хотя, честно говоря, в некоторых случаях этим очень удобно пользоваться». Проголосовать за Наталию можно на последней странице!

Анастасия Прошкина

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Возраст: 28 лет Род деятельности: в декрете. Хобби и увлечения: «Обожаю читать (в основном романы), гулять по городу пешком, слушать музыку». Рецепт красоты: «В уходе за волосами предпочитаю меньше пользоваться феном, делаю маски и 1–2 раза в неделю ополаскиваю отваром из крапивы (для роста и укрепления) или отваром ромашки (для блеска), пользуюсь только натуральными шампунями». Любимый анекдот про блондинку: «Блондинка говорит мужу: – Дорогой, у меня машина сломалась – вода в карбюратор попала. – Да что ты знаешь о карбюраторах?! Где твоя машина? – В озере». Проголосовать за Анастасию можно на последней странице!

Ксения Воронина

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Возраст: 29 лет Род деятельности: «Работаю торговым представителем в компании MARS». Хобби и увлечения: «Мое хобби – это моя любимая семья. Из увлечений: люблю фотографировать, обожаю смотреть кино, очень люблю готовить». Рецепт красоты: «Просто надо любить и быть любимый. Это для меня и есть счастье, а счастливые всегда красивые». Любимый анекдот про блондинку: «Блондинка размышляет: «Не бывает умных и красивых людей одновременно. Блин, получается, я не существую!» Проголосовать за Ксению можно на последней странице!

Екатерина Зитнер

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Возраст: 35 лет Род деятельности: «В декрете в данный момент». Хобби и увлечения: «Увлечение мое – это путешествия и все что с ними связано. Многие друзья обращаются ко мне с просьбой подсказать где и как лучше отдохнуть». Рецепт красоты: «Полноценный здоровый сон!» Любимый анекдот про блондинку: «Две блондинки у банкомата: – Странно, на счету всего семнадцать рублей... – Может код неправильно набрала?» Проголосовать за Екатерину можно на последней странице!

Елизавета Смирнова

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Возраст: 22 года Род деятельности: «Работаю помощником финансового директора». Хобби и увлечения: «Занимаюсь стрельбой». Рецепт красоты: «Рецепт красоты – это здоровый образ жизни и спорт». Любимый анекдот про блондинку: «Двойная угроза – это когда одна блондинка учит другую вождению». Проголосовать за Елизавету можно на последней странице!

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