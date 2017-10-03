Лунный календарь стрижек и окрашивания на октябрь

Астролог Вера Хубелашвили рассказала Woman's Day о лучших днях для записи в салон красоты во второй месяц осени.

Вера Хубелашвили, астролог: Осенняя пора неумолимо приближает нас к зимним холодам. И октябрь – непростой месяц для волос, поскольку они уже мало получают солнечного света и испытывают дефицит необходимых витаминов. Если глаза считают зеркалом души, то волосы отражают не только наш внутренний мир и настроение, но и могут многое сказать о здоровье человека. Поэтому столь важно подобрать наиболее благоприятное время для стрижек и окрашиваний именно в этот холодный осенний месяц. Если вы будете ухаживать, стричь и окрашивать волосы в соответствии с небесным и мудрым светилом, то во-первых, останетесь довольны своей прической, а во-вторых, не навредите своему самочувствию и даже привлечете в жизнь успех.

С давних пор известно, что манипуляции с волосами, а в особенности стрижка и окрашивание, представляют собой некий магический процесс, поэтому очень важно жить в согласии со звездами. В этом месяце Венера, планета красоты, будет в двух знаках зодиака. В первой половине Венера будет идти по знаку Девы, а с 14 октября пойдет по знаку Весов, где ей очень уютно и комфортно! При Венере в знаке Девы хорошо получаются классические женственные стрижки, без лишних или асимметричных деталей. А вот когда Венера окажется в знаке Весов – с 14 октября – можно делать любые стрижки, какие вам только нравятся. Венера в этом знаке очень сильна, поэтому будет «помогать» получить тот образ, который вам больше всего к лицу. Наиболее удачными новые перемены будут в первой половине месяца для представительниц земной стихии – Дев, Тельца и Козерога. Не менее удачными первая декада окажется для смены имиджа для представительниц водной стихии – Рыб, Раков и Скорпионов. А вот вторая половина принесет истинное удовлетворение воздушным знакам – Весам, Близнецам и Водолеям. Любые эксперименты с внешностью вам принесут ожидаемую радость. Кстати, для огненных Львов, Стрельцов и Овнов этот период также будет благоприятным в вопросах перемен во внешности! Следует помнить, что периоды полнолуний и новолуний в древности и по сей день исключают для любых процедур с внешностью, в том числе и в вопросах ухода за волосами. В этом месяце Полнолуние попадает на 5 октября, а Новолуние на 19 октября. В эти дни постарайтесь исключить любые серьезные процедуры с волосами. А еще лучше за один-два дня до и после тоже исключить серьезные манипуляции с волосами.

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Считается, что растущая фаза луны активно влияет на стремительный и здоровый рост волос. Довольно частые эксперименты с окрашиванием плохо влияют на структуру волос, и как бы вы их ни стригли и ни ровняли, они все равно ломаются и выпадают. Чтобы этого не происходило, нужно выбрать день, когда Луна растет, тогда любое окрашивание и стрижка пройдут без страшных последствий для ваших волос. При растущей Луне хорошо стричь волосы тем, кто хочет ускорить их рост. Однако в этом месяце первые 5 дней – не самые удачные для стрижек. Если вы все же хотите отращивать длинные волосы, подкоротите кончики с 20 по 29 октября: вы заметите, что они начнут расти гораздо быстрее обычного! Наиболее удачные дни для стрижек – 8, 13−18, 25, 26 октября. Даже если вы не нашли «своего» мастера, смело идите в парикмахерскую после 14 октября, когда Венера начнет свое шествие по знаку Весы, где она поможет вам во всех вопросах наведения красоты и одарит своей магической помощью (за исключением дней в районе осеннего новолуния – 19 октября). Можете не сомневаться, что под покровительством Венеры в Весах вы точно получите тот образ, который поможет блистать в любом месте и обществе.

Используя данные рекомендации, вы сможете забыть о проблемах с волосами на очень долгий период! * Стрижки для ускоренного роста волос: 1, 2, 20−29 октября. * Стрижки для укрепления волос: 7, 8, 14−17, 25−27 октября. * Стрижка кончиков волос: 1, 2, 20−31 октября. * Стрижка челки: 6−10, 13−18 октября. * Окрашивание: 1, 2, 20−29 октября. * Наращивание волос: 13−17, 25, 26 октября. * Выпрямление волос: 8, 15−17, 25, 26 октября. * Лечение волос: 7, 8, 15−17, 22−27 октября. * Самые благоприятные дни для процедур с волосами: 8, 13−16, 25, 26 октября. * Неблагоприятные дни для процедур с волосами: 3−5, 10−12, 17, 19, 24, 27, 31 октября.

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Окрашивание волос в октябре 2017 года

Если не хотите исправлять ошибки парикмахеров или сомневаться в сделанной прическе, не нужно стричься или краситься в неблагоприятные лунные дни. Лучше всего отложить поход в парикмахерскую, если дата записи выпадает на Полнолуние – 19 октября и Новолуние – 5 октября. Это достаточно стрессовый период, когда кругом бушуют страсти, и не нужно искать эзотерические причины – у твоего мастера банально может быть плохое настроение или головная боль, а результат в таком случае очевиден. Окраска, выполненная в эти дни, не даст положительного результата, и волосы могут быть серьезно повреждены. Мудрый совет: если хотите, чтобы новый цвет волос долго сохранился, то предварительно за 2−3 дня нужно сделать питательную маску. Волосы наполнятся влагой, а пигмент станет более стойким. Для окрашивания волос хороши такие дни: Ø 2 октября: направит к вам денежные потоки; Ø 4 октября: незначительно изменив оттенок локонов, можно привлечь успех; Ø 8 октября: чтобы привлечь на свою сторону успех и счастье, стоит вернуться к тому цвету волос, который был на волосах в самый светлый период жизни; Ø 9 октября: натуральная краска укрепит деловые связи; Ø 11 октября: если вы нуждаетесь в полезных связях и знакомствах, перекрасьтесь в светлый цвет;

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Ø 12 октября: возвращение к естественному цвету повысит благосостояние; Ø 15 октября: темные тона красителей помогут наладить деловое взаимопонимание с начальником или найти новую работу; Ø 18 октября: радикальная смена цвета укрепит здоровье и привлечет деньги; Ø 22 октября: натуральная краска повлияет на рост работоспособности, улучшение самочувствия; Ø 24 октября: природные красители усилят деловые качества; Ø 28 октября: естественный цвет поможет сбросить весь негатив; Ø 31 октября: естественность направит к вам денежные потоки. В тринадцатые лунные сутки (3 октября) стоит воздержаться от окрашивания. Негативный фон этого дня может парадоксальным образом сказаться на результате окрашивания. Перенести окрашивание следует с 10, 16, 20 и 25 октября на другой день. Перемена цвета волос чревата негативными событиями, нестабильным душевным состоянием, конфликтами дома или в коллективе. Неблагоприятные дни для окрашивания волос: 5, 7, 8, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 27 октября.

Луна без курса в октябре 2017 года

В астрологии есть еще одно очень важное понятие – Луна без курса. Это время, когда любые начинания не приносят желаемого результата, чего бы они ни касались. И это напрямую относится и к результатам посещения салонов красоты. Поэтому обязательно учитывайте эти периоды движения Луны при планировании визита в парикмахерскую! 2.10.2017 14:13 – 2.10.2017 17:26. 4.10.2017 10:19 – 4.10.2017 23:40. 7.10.2017 1:38 – 7.10.2017 2:56. 8.10.2017 16:45 – 9.10.2017 4:44. 11.10.2017 1:25 – 11.10.2017 6:38. 13.10.2017 7:00 – 13.10.2017 9:41. 15.10.2017 8:28 – 15.10.2017 14:19. 17.10.2017 14:27 – 17.10.2017 20:35. 19.10.2017 22:12 – 20.10.2017 4:41. 22.10.2017 14:35 – 22.10.2017 14:57. 24.10.2017 19:44 – 25.10.2017 3:12. 27.10.2017 8:22 – 27.10.2017 15:59. 29.10.2017 19:22 – 30.10.2017 2:46. Будьте самыми привлекательными, желанными и любимыми. Пусть звезды добавят вам уверенности в себе и гарантируют сногсшибательный эффект!

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