Большая разница: модели до и после макияжа

Перед вами финалисты конкурса «Модель года – 2017», организованного ТРЦ «Акварель» и агентством V.G.models. Эти 24 начинающие модели попали в руки стилистов и визажистов и изменились до неузнаваемости. Предлагаем вам оценить результат и проголосовать за самое удачное преображение на последней странице.