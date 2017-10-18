Большая разница: модели до и после макияжа

Финал конкурса «Модель года – 2017» состоится 28 октября в 17:00 в центральном атриуме ТРЦ «Акварель». В жюри конкурса известные люди в мире моделинга: Alessandro Piano, Милан (Италия), Grace Wu, Гуанчжоу (Китай), Алина Казимирова, Гонконг, топ-модель и наша землячка – Валерия Дмитриенко, Нью-Йорк (США). Победитель конкурса получит контракт с одним из престижных зарубежных модельных агентств, а победители голосования на сайте WDay.ru – специальные призы.
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