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Большая разница: модели до и после макияжа

Перед вами финалисты конкурса «Модель года – 2017», организованного ТРЦ «Акварель» и агентством V.G.models. Эти 24 начинающие модели попали в руки стилистов и визажистов и изменились до неузнаваемости. Предлагаем вам оценить результат и проголосовать за самое удачное преображение на последней странице.

Финал конкурса «Модель года – 2017» состоится 28 октября в 17:00 в центральном атриуме ТРЦ «Акварель». В жюри конкурса известные люди в мире моделинга: Alessandro Piano, Милан (Италия), Grace Wu, Гуанчжоу (Китай), Алина Казимирова, Гонконг, топ-модель и наша землячка – Валерия Дмитриенко, Нью-Йорк (США). Победитель конкурса получит контракт с одним из престижных зарубежных модельных агентств, а победители голосования на сайте WDay.ru – специальные призы.

Двигай курсор и смотри фото!

Молодые модели
Молодые модели
Бых Екатерина
Молодые модели
Молодые модели
Васильева Анастасия
Молодые модели
Молодые модели
Видберга Александра
Молодые модели
Молодые модели
Гладощук Ангелина
Молодые модели
Молодые модели
Головина Василиса
Молодые модели
Молодые модели
Грайева Дарья
Молодые модели
Молодые модели
Гриднева Дарьяна
Молодые модели
Молодые модели
Дудникова Арина
Молодые модели
Молодые модели
Жуматаева Динара
Молодые модели
Молодые модели
Калиновская Екатерина
Молодые модели
Молодые модели
Клюева Лиза
Молодые модели
Молодые модели
Константинова Елизавета
Молодые модели
Молодые модели
Марченко Елена
Молодые модели
Молодые модели
Панибратенко Полина
Молодые модели
Молодые модели
Ряховская Анна
Молодые модели
Молодые модели
Серебрякова Алина
Молодые модели
Молодые модели
Хабарова Диана
Молодые модели
Молодые модели
Щербакова Анастасия
Молодые модели
Молодые модели
Ященко Анастасия
Молодые модели
Молодые модели
Александров Степан
Молодые модели
Молодые модели
Кожуров Роман
Молодые модели
Молодые модели
Конопацкий Антон
Молодые модели
Молодые модели
Королев Марк
Молодые модели
Молодые модели
Никита

Голосование на 2-й странице!

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#Волгоград#конкурс красоты#модель#кастинг
18 октября 2017Ирина Волга
Комментарии0
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