Красота повсеместная: гид по ценам на бьюти-услуги во всем мире

У себя дома мы во всеоружии: любимый косметолог и мастер по маникюру на расстоянии телефонного звонка. А за границей?

Оксфорд, Великобритания

Ирина Байшева, 55 лет: «Дешевые салоны не используют ванночки для рук, а просто накладывают смоченные ватные тампоны на ногти. При этом цена за маникюр не становится меньше». В педикюр входит еще и массаж спины (кресло с электромассажером), горячая баня для ног и очень хороший массаж ступней. Постоянные клиенты за полтора часа массажа, в которые входит массаж спины и маска для лица, и биолифтинг платят немного. Если делать эти процедуры по отдельности, то стоить они будут дороже. То же относится и к новым клиентам.

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Барселона, Испания

Мария Буянова, 26 лет: «Финиш был, когда лично меня испанка попросила (я работала в салоне) накрасить ей лак на кутикулу! Мадре миа! Вот тогда я поняла, что предложение именно такое, каков спрос». Всегда в приоритете российские специалисты, даже сами испанцы предпочитают делать маникюр у русских. Педикюр делают по старинке: ножичком пяточки вам «сбривают», но массаж ног – блаженство. Искать лучше специалистов из Латинской Америки или России. В Испании никогда не станут делать механическую чистку (давить руками), все делается химическими или фруктовыми пилингами. Более натуральный и мягкий уход за кожей.

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Аликанте, Испания

Ирина Чернова, хозяйка сервиса Alicantina.ru: «Пока будете искать своего мастера, будьте готовы, что кутикулу могут порезать до крови, а лак нанести поверх пальца. Очень плохо с гигиеной: нигде в салонах нет жарочных шкафов, тебе обрабатывают кутикулу палочкой апельсиновой или пилочкой, которой только что делали то же самое другому человеку. Максимум, что я видела у самых-самых-самых прогрессивных, – это небольшая кастрюлька, заполненная горячими шариками, куда они втыкают на 15 минут инструменты. Но это очень редко».

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Гранада, Испания

Местные мастера делают плохо, лучше поискать русских. Зато в косметологии дела обстоят не так плохо, цена оправдывает качество.

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Париж, Франция

Елизавета Катран, 27 лет: «Процедуры делают хорошо и по сравнению с Россией очень быстро: раза в два быстрее, по моему опыту, но с таким же качеством. Нет долгого распаривания рук, обрезания кутикулы без надобности, часто маникюр необрезной. Нравится соотношение потраченного времени и качества. Из недостатков: иногда за €35 только придают форму пилочкой и покрывают ногти лаком».

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Авиньон, Прованс, Франция

Ирина, 40 лет: «Качество отменное во всех салонах. Во Франции не признаются дипломы других стран. Мастера из СНГ или даже Италии должны пройти обучение (минимум год) во французских школах. Без этого на работу не устроиться. Обучение стоит несколько тысяч евро. Видимо, отсюда и уровень обслуживания. Салоны дорожат своей репутацией. В дорогих салонах существует разделение труда. Один специалист моет голову, второй только красит, третий стрижет. Маникюр, как правило, необрезной, массаж рук с кремом, придание формы пилкой, нанесение лака. Дешевле купить дорогой крем, лаки и все делать самостоятельно. Аппаратный педикюр – это медицинская процедура, ее выполняет специалист-ортопед. Иногда часть стоимости возмещается по страховке, но не более 4 раз в год. А услуга, доступная в салонах, – это гоммаж, крем и покрытие лаком. Стоимость также до €100. Вообще в косметологии качество хорошее, но в России спектр услуг шире. О плохом: однажды мне нужно было покрасить отросшие корни. По рекомендации я записалась в один „приличный“ салон. К сожалению, в результате мои корни стали нежно-фиолетового цвета! Мадам колорист не удосужилась прочесть инструкцию к краске. Она вдвое (!) нарушила пропорции „краска – оксидант“! Мастер испугалась, наспех затонировала корни другой краской и выпустила меня в мир с рыжими корнями. Никто не извинился за мои испорченные волосы, мне не предложили скидку или какой-то иной жест лояльности. Я отдала €120 и забыла дорогу в этот салон».

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Прага, Чехия

Педикюр в Чехии обязательно лицензируется, и лицензию получить сложно. Качество нормальное, но в России лучше. Существуют и дешевые китайские экспресс-салоны, где цена от €12. Но ходить туда опасно. Гигиена не соблюдается, случаи заражения грибком не редкость. В целом же качество обслуживания в салонах среднего ценового уровня неплохое. Качество стрижек очень низкое. Лучший результат – у русскоговорящих мастеров. Чешские не следят за модными тенденциями, не посещают мастер-классы или выставки. Все приходит сюда с запозданием.

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Сингапур

Несмотря на высокий ценник, местные мастера зачастую не отличаются аккуратностью, поэтому процесс необходимо контролировать и прямо указывать на то, что необходимо доделать. Главная задача – найти мастера, который знает, как обращаться с европейскими (славянскими) волосами. Местные красавицы имеют плотный черный азиатский волос, который требует иного ухода. Тяжелее всего в Сингапуре приходится блондинкам, поэтому в местных соцсетях девушки охотно делятся контактами умельцев, которых им повезло найти. Здесь принято, что один моет голову, другой стрижет, третий красит и т. д. Бонус – в салонах во время окрашивания вам сделают приятный массаж головы, плеч и рук. Самые популярные салонные процедуры по уходу за лицом здесь – это отбеливание. Белая, как фарфор, кожа считается эталоном красоты. Здесь надежнее отдавать предпочтение аппаратным процедурам для лица, так как обычное очищение приносит пользы не больше, чем качественный домашний уход, опять же потому что наша кожа существенно отличается от азиатской. Из приятного – во многих салонах предлагают глубокий массаж лица, который является отличной альтернативой уколам красоты. Александра, 26 лет: «Население Сингапура – это на 70% этнические китайцы, и найти своих мастеров может стать настоящей головной болью и стоит пары неудачных экспериментов с внешностью: красота в Сингапуре требует скорее не жертв, а средств».

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Анталья, Турция

Вероника Илмаз, 28 лет: «Турчанки даже в самом хорошем салоне красоты часто ранят клиентов, и это считается нормальным. Поэтому, как правило, иностранки, да и местные жители предпочитают обращаться к мастерам из России или с Украины. Здесь принято носить длинные волосы, поэтому чаще женщины делают полировку (€8−10) либо подравнивают кончики (€2−4). А вот мужчины стригутся минимум раз в месяц. К слову, здесь салоны красоты разделяются на женские и мужские, смешанных нет. Окрашивание популярно и у женщин, и у мужчин. Стоимость – от 12 до 70 евро. Особенным спросом пользуются техники омбре и балаяж. Для иностранок окрашивание у местного мастера часто оборачивается неудачей и поврежденными волосами: у турчанок другой тип волос, более жесткий. Я захотела однажды немного осветлить волосы, а в итоге мне их сожгли. Но мастер долго извинялся, за процедуру денег не взял, сделал тонировку волос и провел курс лечения бесплатно».

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Куопио, Финляндия

Елена Кольйонен, 32 года: «Гигиена и прочие медицинские проверки проводятся, по поводу чистоты беспокоиться не стоит. Качество хорошее. Цены зависят от города, от мастера и постоянства клиентов, от национальности мастера. Здесь популярна стрижка ножом, она и дешевле, и люди ее предпочитают, реже ножницами стригут. Окрашивание волос обычно включает мойку и стрижку. Цена колеблется от 60 до 200 евро. Чаще всего в Финляндии в одном и том же заведении представлены все виды бьюти-услуг. Был неудачный опыт стрижки. Парикмахер оказалась излишне словоохотливой и заговорилась так, что остригла мне челку слишком коротко. Было и смешно, и жалко. Опыт маникюра и ухода за лицом только положительный».

Фото: iStock/Gettyimages.ru

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