Кристина Олива: девушка, которая делает прически для онкобольных

Кристина Олива в свои 30 лет успела построить целую парикмахерскую империю. В 18 лет она основала собственный бизнес, а теперь готовится открыть салон в самом центре Манхэттена. Ее конек – искусственные локоны, и у нее огромный опыт работы с теми, кто потерял волосы из-за онкологического заболевания. Кристина создает для них особенные прически, и каждый раз преображение оказывается поистине волшебным. Познакомиться с Кристиной, ее клиентами и ее работой можно в программе «Богиня локонов» на TLC. Кристина поделилась секретами своей работы.
Мне кажется, я поняла это, когда поработала с первым онкологическим пациентом. Эта женщина сидела в кресле и плакала, но это были слезы счастья, потому что у нее снова были волосы. Я поняла, что волосы очень важны для женской самооценки и уверенности в себе.
Я зарабатываю на жизнь, занимаясь любимым делом, мне повезло, что я люблю свою работу. И когда у меня в кресле оказывается больной человек, у меня есть возможность поднять настроение, просто нарастив ему волосы. Когда моя работа завершена, все, что они прошли, все эти страдания, вызванные болезнью, в том числе онкологическими заболеваниями, совершенно забываются, потому что они впервые видят себя в зеркале с длинными волосами. Долгое время короткие волосы были напоминанием о том, что они больны. И когда они наращивают волосы, они забывают о своей болезни.
Я работала в магазине, когда мне было 18 лет, и познакомилась с женщиной, которая пришла за покупками. Я помогла ей, и у нее был свой бизнес по наращиванию волос. Она взяла меня под свое крыло и обучила меня. А потом я открыла собственный бизнес.
Самая распространенная ошибка – когда клиент делает новую стрижку после наращивания волос, и мастер стрижет очень грубо. Некоторым стилистам не хватает опыта работы с наращенными волосами, и стричь их невероятно сложно – с натуральными волосами работа совсем другая. Наращенные волосы нужно стричь точечно. Кроме того, искусственные локоны должны быть сухими, чтобы после стрижки они выглядели естественно.
Я бы сказала, что наращивание волос в принципе делает клиента более уверенным, даже если это всего лишь добавляет объем. Волосы наращивают не только для увеличения длины. Эта техника просто позволяет вернуть ту прическу, к которой клиент привык, которая была у него до болезни, что, конечно, добавляет уверенности.
Это определенно один из секретов. Мне кажется, одной из главных проблем для многих парикмахеров заключается в том, что они не знают, где найти хорошие натуральные волосы. И если бы я задумывалась о следующем бизнес-проекте, то стала бы оптовым поставщиком локонов – стала бы создавать искусственные локоны для парикмахеров по всему миру, потому что наш рынок натуральных волос сейчас самый большой и отличается самым высоким качеством.
Смотрите программу «Богиня локонов» по четвергам в 22:00 на TLC.