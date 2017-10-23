Кристина Олива: девушка, которая делает прически для онкобольных

Я зарабатываю на жизнь, занимаясь любимым делом, мне повезло, что я люблю свою работу. И когда у меня в кресле оказывается больной человек, у меня есть возможность поднять настроение, просто нарастив ему волосы. Когда моя работа завершена, все, что они прошли, все эти страдания, вызванные болезнью, в том числе онкологическими заболеваниями, совершенно забываются, потому что они впервые видят себя в зеркале с длинными волосами. Долгое время короткие волосы были напоминанием о том, что они больны. И когда они наращивают волосы, они забывают о своей болезни.