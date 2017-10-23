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Кристина Олива: девушка, которая делает прически для онкобольных

Профессионал по наращиванию волос помогает женщинам вернуть уверенность в себе.

Кристина Олива в свои 30 лет успела построить целую парикмахерскую империю. В 18 лет она основала собственный бизнес, а теперь готовится открыть салон в самом центре Манхэттена. Ее конек – искусственные локоны, и у нее огромный опыт работы с теми, кто потерял волосы из-за онкологического заболевания. Кристина создает для них особенные прически, и каждый раз преображение оказывается поистине волшебным. Познакомиться с Кристиной, ее клиентами и ее работой можно в программе «Богиня локонов» на TLC. Кристина поделилась секретами своей работы.

Фото: архив пресс-служб
Когда вы поняли, что хорошая прическа придает уверенность в себе?
Кристина Олива

Мне кажется, я поняла это, когда поработала с первым онкологическим пациентом. Эта женщина сидела в кресле и плакала, но это были слезы счастья, потому что у нее снова были волосы. Я поняла, что волосы очень важны для женской самооценки и уверенности в себе.

Расскажите о том, как именно вы помогаете своим клиентам, которые болеют.
Кристина Олива

Я зарабатываю на жизнь, занимаясь любимым делом, мне повезло, что я люблю свою работу. И когда у меня в кресле оказывается больной человек, у меня есть возможность поднять настроение, просто нарастив ему волосы. Когда моя работа завершена, все, что они прошли, все эти страдания, вызванные болезнью, в том числе онкологическими заболеваниями, совершенно забываются, потому что они впервые видят себя в зеркале с длинными волосами. Долгое время короткие волосы были напоминанием о том, что они больны. И когда они наращивают волосы, они забывают о своей болезни.

Как вы решили, что хотите этим зарабатывать на жизнь?
Кристина Олива

Я работала в магазине, когда мне было 18 лет, и познакомилась с женщиной, которая пришла за покупками. Я помогла ей, и у нее был свой бизнес по наращиванию волос. Она взяла меня под свое крыло и обучила меня. А потом я открыла собственный бизнес.

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Кристина Олива в программе «Богиня локонов» на TLC
Фото: архив пресс-служб
Героиня программы «Богиня локонов» на TLC
Фото: архив пресс-служб
Героиня программы «Богиня локонов» на TLC
Фото: архив пресс-служб
Самая распространенная ошибка, когда речь идет о наращивании волос?
Кристина Олива

Самая распространенная ошибка – когда клиент делает новую стрижку после наращивания волос, и мастер стрижет очень грубо. Некоторым стилистам не хватает опыта работы с наращенными волосами, и стричь их невероятно сложно – с натуральными волосами работа совсем другая. Наращенные волосы нужно стричь точечно. Кроме того, искусственные локоны должны быть сухими, чтобы после стрижки они выглядели естественно.

Какие прически вы делаете, чтобы добавить уверенности клиентам?
Кристина Олива

Я бы сказала, что наращивание волос в принципе делает клиента более уверенным, даже если это всего лишь добавляет объем. Волосы наращивают не только для увеличения длины. Эта техника просто позволяет вернуть ту прическу, к которой клиент привык, которая была у него до болезни, что, конечно, добавляет уверенности.

Ваш секрет – использование натуральных волос?
Кристина Олива

Это определенно один из секретов. Мне кажется, одной из главных проблем для многих парикмахеров заключается в том, что они не знают, где найти хорошие натуральные волосы. И если бы я задумывалась о следующем бизнес-проекте, то стала бы оптовым поставщиком локонов – стала бы создавать искусственные локоны для парикмахеров по всему миру, потому что наш рынок натуральных волос сейчас самый большой и отличается самым высоким качеством.

Смотрите программу «Богиня локонов» по четвергам в 22:00 на TLC.

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#красота#онкология#волосы#наращивание волос
23 октября 2017
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