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Мир моды станет доступным вместе с L’Oreal Paris

Бьюти-гигант L'Oreal Paris предлагает сделать моду и кинематограф доступным для всех. Представители бренда уже позволили всем желающим получить доступ к модному шоу с помощью современных технологий.

Новшества поддержали и посланницы бренда – Ингеборга Дапкунайте и Светлана Ходченкова, партнер бренда, эксперт моды Эвелина Хромченко, а также официальный стилист по волосам Евгений Жук и официальный визажист Мила Клименко.

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Посланницы L'Oreal Paris Светлана Ходченкова и Ингеборга Дапкунайте.
Фото: архив пресс-служб

Чтобы не быть голословными с такими заявлениями, представители бренда уже осуществили ряд шагов в рамках знакомых событий из мира моды.

Так, 1 октября 2017 года L’Oréal Paris при поддержке мэрии Парижа и Федерации высокой моды и прет-а-порте превратил Елисейские поля в модный подиум. Более 500 гостей и тысячи зрителей увидели уникальный модный показ Le Défilé от L’Oréal Paris. Благодаря прямой трансляции на канале бренда в YouTuBe. L’Oréal Paris превратил модный показ в мировое шоу, билет на первый ряд которого был доступен каждому.

Международные посланницы L’Oreal Paris и ведущие топ-модели мира доказали, что красота доступна каждому. Даутцен Крез и Джейн Фонда, Бьянка Балти и Хелен Миррен, Шерил Коул и Винни Харлоу, а также другие ослепительные женщины прошлись по подиуму вместе с фэшн-инфлюенсерами, прославляя многообразие красоты вместе L’Oreal Paris.

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#красота#макияж#L'Oreal Paris#Светлана Ходченкова#Ингеборга Дапкунайте#Эвелина Хромченко
26 октября 2017
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