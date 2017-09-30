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Лунный календарь красоты на октябрь

Составляем график косметических процедур на второй месяц осени.

1 октября, 12 – й лунный день – отбеливание кожи, салонные омолаживающие процедуры. Визит к стоматологу нежелателен.

2 октября, 13-й лунный день – стрижка волос, маникюр, педикюр. Глубокое очищение кожи. Окрашивание волос лучше не делать.

3 октября, 14-й лунный день – питательные маски для кожи. Антицеллюлитные обертывания, массаж. Стрижка и окрашивание волос нежелательны.

4 октября, 15-й лунный день – стрижка волос, маникюр, педикюр. Сложные косметические процедуры лучше отложить.

Фото: Getty Images

5 октября, 16-й лунный день, полнолуние – удаление родинок, стоматологические процедуры. Начало диеты, коррекция бровей. Стрижка и окрашивание нежелательны.

6 октября, 17-й лунный день – отбеливание кожи, эпиляция. Сократите физическую нагрузку.

7 октября, 18-й лунный день – маникюр, педикюр. Стрижка и окрашивание волос. Эпиляцию лучше отложить.

8 октября, 19-й лунный день – лечебные маски для волос. Не стоит тестировать косметику.

9 октября, 20-й лунный день – маникюр, педикюр, наращивание ногтей. Окрашивание волос в салоне. Визит к стоматологу лучше отложить.

10 октября, 21-й лунный день – салонные косметические процедуры. Отбеливание кожи нежелательно.

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11 октября, 22-й лунный день – массаж, коррекция бровей. Стрижка и окрашивание волос натуральными средствами. Маникюр, педикюр делать нежелательно.

12 октября, 23-й лунный день – антицеллюлитные обертывания, массаж. Сократите физическую нагрузку.

13 октября, 24-й лунный день – выбор новой косметики. Стрижка, окрашивание и химическая завивка волос. Коррекцию бровей лучше отложить.

14 октября, 24-й лунный день – эпиляция, обновление гардероба. Омолаживающие салонные процедуры делать нежелательно.

15 октября, 25-й лунный день – маникюр, педикюр, пирсинг. Коррекцию бровей лучше не делать.

16 октября, 26-й лунный день – визит к стоматологу. Салонные косметические процедуры. Стрижка и окрашивание нежелательны.

17 октября, 27-й лунный день – коррекция бровей, перманентный макияж. Маникюр и педикюр лучше не делать.

18 октября, 28-й лунный день – лечение кожи лица. Ванночки для рук и ногтей. Стрижка волос нежелательна.

19 октября, 1-й лунный день. Новолуние – домашние маски для лица, эпиляция. Маникюр делать не стоит.

20 октября, 2-й лунный день – начало диеты, отбеливание кожи. Стрижка и окрашивание волос в салоне, омолаживающие маски. Эпиляция нежелательна.

Фото: Getty Images

21 октября, 3-й лунный день – маникюр, педикюр. Визит к стоматологу лучше отложить.

22 октября, 4-й лунный день – удаление родинок. Сложные косметические процедуры нежелательны.

23 октября, 5-й лунный день – пирсинг, удаление родинок. Коррекция бровей, перманентный макияж. Стрижка и окрашивание волос нежелательны.

24 октября, 6-й лунный день – маникюр, педикюр, визит к стоматологу. Эпиляцию лучше не делать.

25 октября, 7-й лунный день – антицеллюлитные обертывание. Перманентный макияж, лечение кожи лица. Стрижка волос нежелательна.

26 октября, 8-й лунный день – окрашивание волос натуральными средствами. Тепловые процедуры лучше не делать.

27 октября, 9-й лунный день – стрижка волос. Удаление родинок лучше отложить.

28 октября, 10-й лунный день – водные процедуры. Паровые ванны для лица. Пирсинг нежелателен.

29 октября, 11-й лунный день – натуральные маски для кожи. Сократите физическую нагрузку.

30 октября, 12-й лунный день – стрижка, химическая завивка, окрашивание волос. Пирсинг и отбеливание кожи лучше не делать.

31 октября, 13-й лунный день – баня, сауна, массаж, визит к стоматологу. Отложите салонные омолаживающие процедуры.

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#лунный календарь#Гороскоп
30 сентября 2017Ирина Ломанова
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