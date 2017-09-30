Лунный календарь красоты на октябрь

4 октября, 15-й лунный день – стрижка волос, маникюр, педикюр. Сложные косметические процедуры лучше отложить.

3 октября, 14-й лунный день – питательные маски для кожи. Антицеллюлитные обертывания, массаж. Стрижка и окрашивание волос нежелательны.

2 октября, 13-й лунный день – стрижка волос, маникюр, педикюр. Глубокое очищение кожи. Окрашивание волос лучше не делать.

1 октября, 12 – й лунный день – отбеливание кожи, салонные омолаживающие процедуры. Визит к стоматологу нежелателен.

10 октября, 21-й лунный день – салонные косметические процедуры. Отбеливание кожи нежелательно.

9 октября, 20-й лунный ден ь – маникюр, педикюр, наращивание ногтей. Окрашивание волос в салоне. Визит к стоматологу лучше отложить.

8 октября, 19-й лунный день – лечебные маски для волос. Не стоит тестировать косметику.

7 октября, 18-й лунный день – маникюр, педикюр. Стрижка и окрашивание волос. Эпиляцию лучше отложить.

6 октября, 17-й лунный день – отбеливание кожи, эпиляция. Сократите физическую нагрузку.

5 октября, 16-й лунный день, полнолуние – удаление родинок, стоматологические процедуры. Начало диеты, коррекция бровей. Стрижка и окрашивание нежелательны.

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11 октября, 22-й лунный день – массаж, коррекция бровей. Стрижка и окрашивание волос натуральными средствами. Маникюр, педикюр делать нежелательно.

12 октября, 23-й лунный день – антицеллюлитные обертывания, массаж. Сократите физическую нагрузку.

13 октября, 24-й лунный день – выбор новой косметики. Стрижка, окрашивание и химическая завивка волос. Коррекцию бровей лучше отложить.

14 октября, 24-й лунный день – эпиляция, обновление гардероба. Омолаживающие салонные процедуры делать нежелательно.

15 октября, 25-й лунный день – маникюр, педикюр, пирсинг. Коррекцию бровей лучше не делать.

16 октября, 26-й лунный день – визит к стоматологу. Салонные косметические процедуры. Стрижка и окрашивание нежелательны.

17 октября, 27-й лунный день – коррекция бровей, перманентный макияж. Маникюр и педикюр лучше не делать.

18 октября, 28-й лунный день – лечение кожи лица. Ванночки для рук и ногтей. Стрижка волос нежелательна.

19 октября, 1-й лунный день. Новолуние – домашние маски для лица, эпиляция. Маникюр делать не стоит.

20 октября, 2-й лунный день – начало диеты, отбеливание кожи. Стрижка и окрашивание волос в салоне, омолаживающие маски. Эпиляция нежелательна.