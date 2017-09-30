Лунный календарь красоты на октябрь

1 октября, 12 – й лунный день – отбеливание кожи, салонные омолаживающие процедуры. Визит к стоматологу нежелателен.
2 октября, 13-й лунный день – стрижка волос, маникюр, педикюр. Глубокое очищение кожи. Окрашивание волос лучше не делать.
3 октября, 14-й лунный день – питательные маски для кожи. Антицеллюлитные обертывания, массаж. Стрижка и окрашивание волос нежелательны.
4 октября, 15-й лунный день – стрижка волос, маникюр, педикюр. Сложные косметические процедуры лучше отложить.
5 октября, 16-й лунный день, полнолуние – удаление родинок, стоматологические процедуры. Начало диеты, коррекция бровей. Стрижка и окрашивание нежелательны.
6 октября, 17-й лунный день – отбеливание кожи, эпиляция. Сократите физическую нагрузку.
7 октября, 18-й лунный день – маникюр, педикюр. Стрижка и окрашивание волос. Эпиляцию лучше отложить.
8 октября, 19-й лунный день – лечебные маски для волос. Не стоит тестировать косметику.
9 октября, 20-й лунный день – маникюр, педикюр, наращивание ногтей. Окрашивание волос в салоне. Визит к стоматологу лучше отложить.
10 октября, 21-й лунный день – салонные косметические процедуры. Отбеливание кожи нежелательно.
11 октября, 22-й лунный день – массаж, коррекция бровей. Стрижка и окрашивание волос натуральными средствами. Маникюр, педикюр делать нежелательно.
12 октября, 23-й лунный день – антицеллюлитные обертывания, массаж. Сократите физическую нагрузку.
13 октября, 24-й лунный день – выбор новой косметики. Стрижка, окрашивание и химическая завивка волос. Коррекцию бровей лучше отложить.
14 октября, 24-й лунный день – эпиляция, обновление гардероба. Омолаживающие салонные процедуры делать нежелательно.
15 октября, 25-й лунный день – маникюр, педикюр, пирсинг. Коррекцию бровей лучше не делать.
16 октября, 26-й лунный день – визит к стоматологу. Салонные косметические процедуры. Стрижка и окрашивание нежелательны.
17 октября, 27-й лунный день – коррекция бровей, перманентный макияж. Маникюр и педикюр лучше не делать.
18 октября, 28-й лунный день – лечение кожи лица. Ванночки для рук и ногтей. Стрижка волос нежелательна.
19 октября, 1-й лунный день. Новолуние – домашние маски для лица, эпиляция. Маникюр делать не стоит.
20 октября, 2-й лунный день – начало диеты, отбеливание кожи. Стрижка и окрашивание волос в салоне, омолаживающие маски. Эпиляция нежелательна.
21 октября, 3-й лунный день – маникюр, педикюр. Визит к стоматологу лучше отложить.
22 октября, 4-й лунный день – удаление родинок. Сложные косметические процедуры нежелательны.
23 октября, 5-й лунный день – пирсинг, удаление родинок. Коррекция бровей, перманентный макияж. Стрижка и окрашивание волос нежелательны.
24 октября, 6-й лунный день – маникюр, педикюр, визит к стоматологу. Эпиляцию лучше не делать.
25 октября, 7-й лунный день – антицеллюлитные обертывание. Перманентный макияж, лечение кожи лица. Стрижка волос нежелательна.
26 октября, 8-й лунный день – окрашивание волос натуральными средствами. Тепловые процедуры лучше не делать.
27 октября, 9-й лунный день – стрижка волос. Удаление родинок лучше отложить.
28 октября, 10-й лунный день – водные процедуры. Паровые ванны для лица. Пирсинг нежелателен.
29 октября, 11-й лунный день – натуральные маски для кожи. Сократите физическую нагрузку.
30 октября, 12-й лунный день – стрижка, химическая завивка, окрашивание волос. Пирсинг и отбеливание кожи лучше не делать.
31 октября, 13-й лунный день – баня, сауна, массаж, визит к стоматологу. Отложите салонные омолаживающие процедуры.