Лунный календарь стрижек и окрашивания на июнь

Астролог Вера Хубелашвили рассказала об удачных и неудачных днях для записи в салоны красоты.

Вера Хубелашвили, астролог

– Долгожданное лето каждый раз врывается в жизнь радостными солнечными деньками и легким ветерком. Чтобы выглядеть на все 100 перед долгожданным отпуском в летний период, чтобы покорять своей красотой мужчин, да и просто так, для себя любимой, нужен качественный и правильный уход. Залогом привлекательности всегда были ухоженные волосы. И перед тем как отправляться в парикмахерскую, загляните в лунный календарь стрижек, тогда ваши волосы будут радовать вас своей красотой, блеском, шелковистостью и здоровьем очень долгое время!

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С 6 июня планета красоты и удачи Венера окажется в знаке Тельца, в одном из самых лучших своих положений! А значит, любые походы в салоны красоты и различные манипуляции с внешностью окажутся весьма успешными. Поскольку Венера окажется в земной стихии, самыми удачливыми сейчас будут представители земных знаков – Тельцы, Девы и Козероги. У вас шансы получить отличный результат после посещения салонов и парикмахерских намного выше. Не менее удачными визиты в парикмахерскую окажутся и для представительниц знаков Рыбы и Рак. У вас также высоки шансы остаться довольными стрижкой! А вот те, кто родился под знаками Скорпиона, Водолея и Льва, могут остаться не особенно довольными результатами, поэтому лучше не экспериментировать, а идти только к проверенному опытному мастеру.

Следует помнить, что периоды полнолуний и новолуний в древности и по сей день исключают для любых процедур со внешностью, в том числе и в вопросах ухода за волосами. В этом месяце полнолуние попадает на 9 июня, а новолуние − на 24 июня. В эти дни постарайтесь исключить любые серьезные процедуры с волосами.

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Если вы отращиваете длинные волосы и хотите ускорить их рост, постригите кончики или сделайте форму прически в дни растущей Луны. В июне Луна растет с 1 по 8 июня и после 24 июня до конца месяца. Это также наиболее благоприятное время для питательных масок для волос, в этот период они принесут наибольшую пользу. В эти же дни также хорошо красить волосы: краска будет держаться намного дольше. В другое время краска быстрее будет смываться, а оттенок быстро потеряет первоначальный вид. Чтобы прическа лучше держала форму, лучше стричься в дни убывающей Луны – с 10 по 23 июня. Стрижка на убывающую Луну окажет положительное влияние на корни волос, тем самым укрепляя их.

Используя данные рекомендации, вы сможете забыть о проблемах с волосами на очень долгий период!

Фото: Getty

Стрижки для ускоренного роста волос: 1−4, 26−30

Стрижки для укрепления волос: 11, 12, 20, 21, 26−29

Стрижка кончиков волос: 1−6, 26−30

Cтрижка челки: 10−14, 18−23

Укладка: 1−8, 10−14, 18−23, 26−30

Выпрямление волос: 28

Лечение волос: 1, 2, 8, 20, 21, 28

Самые благоприятные дни для процедур с волосами: 26−28

Неблагоприятные дни для процедур с волосами: 1. 2, 9, 10, 13, 15−17, 23−25, 29, 30

Фото: Getty

Окрашивание волос в июне 2017 года

Если не хочешь исправлять ошибки парикмахеров или сомневаться в сделанной прическе, не нужно стричься или краситься в неблагоприятные лунные дни. Лучше всего отложить поход в парикмахерскую, если дата записи выпадает на полнолуние. Это достаточно стрессовый период, когда кругом бушуют страсти, и не нужно искать эзотерические причины, у твоего мастера банально может быть плохое настроение или головная боль, а результат в таком случае очевиден. Мудрый совет: если хотите, чтобы новый цвет волос долго сохранился, то предварительно за 2−3 дня нужно сделать питательную маску. Волосы наполнятся влагой, а пигмент станет более стойким!

1 июня – очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Приобретете здоровье и долголетие.

5 июня – если вы устали от проблем со здоровьем, загляните сегодня в парикмахерскую. Освежив цвет волос, вы привлечете удачу в делах на работе. Остригите в этот лунный день весь негатив, тоску, депрессию и неприятные воспоминания!

7 июня – внимание тех, кто давно мечтает разбогатеть! Сегодня судьба предоставляет такой шанс всем, кто решится на смену цвета или хотя бы добавит несколько светлых прядей!

15 июня – освежите цвет волос сегодня, и вы станете привлекательнее, чем прежде.

16 июня – нуждаетесь в увеличении денежного потока? Тогда покрасьте и подстригите волосы именно сегодня!

20 июня – в этот день можно вернуть свои жизненные силы, укрепить и подпитать волосы. После окрашивания волосы получат больше жизненной энергии и сил, станут блестящими и послушными. А те, кто решил изменить свой образ, притянут к себе удачу, которая отразится в личной и общественной жизни.

21 и 22 июня – освежив цвет волос сегодня, привлечете успех и удачу, особенно в деловом отношении.

28 мая – Задумав перемены с волосами, вы поспособствуете привлечению удачи во всех начинаниях. Окрашивание волос также приведет к установлению деловых связей и отношений.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в июне: 1, 2, 8−10, 17−19, 23−25

Фото: Getty

Луна без курса в июне 2017 года

В астрологии есть еще одно очень важное понятие – Луна без курса. Это время, когда любые начинания не приносят желаемого результата, чего бы они ни касались. И это напрямую относится и к результатам посещения салонов красоты. Поэтому обязательно учитывайте эти периоды движения Луны при планировании визита в парикмахерскую!

3.06.2017, 0:48 – 3.06.2017, 3:04

5.06.2017, 11:57 – 5.06.2017, 13:46

7.06.2017, 3:35 – 8.06.2017, 1:59

10.06.2017, 9:20 – 10.06.2017, 14:36

12.06.2017, 21:45 – 13.06.2017, 2:45

15.06.2017, 8:40 – 15.06.2017, 13:17

17.06.2017, 14:33 – 17.06.2017, 20:55

19.06.2017, 22:42 – 20.06.2017, 0:53

21.06.2017, 7:26 – 22.06.2017, 1:44

23.06.2017, 21:45 – 24.06.2017, 1:07

25.06.2017, 21:44 – 26.06.2017, 1:06

28.06.2017, 0:12 – 28.06.2017, 3:41

29.06.2017, 23:34 – 30.06.2017, 10:02

Будьте самыми привлекательными, желанными и любимыми! И пусть звезды добавят вам уверенности в себе и гарантируют сногсшибательный эффект!

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