Хлопай ресницами: примеры шокирующего и удачного наращивания

Наращивание ресниц не всегда бывает удачным

Иногда наращенные ресницы выглядят гораздо естественнее, чем густо прокрашенные тушью натуральные ресницы, похожие на паучьи лапки.

Если у вас красивое и выразительное лицо с длинными от природы ресницами, то наращивание сделает ваш взгляд неестественным и придаст вам театральный вид.

Если у вас светлые и незаметные ресницы, то процедура наращивания будет для вас хорошим способом сделать ваш взгляд выразительным. Блондинкам желательно выбирать наращенные ресницы коричневого цвета.

Если у вас собственные прямые ресницы, то отдавайте предпочтение классическому или 2D-наращиванию. В противном случае натуральные ресницы будут «выглядывать» из-под наращенных.

В наращивании ресниц особенно важно чувство меры. Если вы готовитесь к свадьбе, то, конечно, будут уместны длинные ресницы с 3D-эффектом, для повседневной жизни отдавайте предпочтение классическому наращиванию. Запомните, кукольные ресницы давно вышли из моды. В тренде – естественность и натуральность. Для этого лешмейкер должен индивидуально подходить к наращиванию, подбирать ресницы разной длины и толщины. Важен цвет ресниц. Например, блондинкам я бы порекомендовала темно-коричневые ресницы. Также с наращенными ресницами стоит отказаться от косметики на масляной основе. Конечно, за искусственными ресничками необходим особый уход: каждый день нужно расчесывать ресницы специальной щеткой, перед сном следует обязательно аккуратно очищать глаза тоником. Кстати, с наращенными ресницами можно использовать и тени, и карандаш, и подводку. Главное – смывать косметику средствами без содержания спирта и масел.

Правильное наращивание ресниц не только придаст выразительность взгляду, но и может придать глазам миндалевидную форму.

С наращенными ресницами можно не думать про макияж. Выразительный взгляд сделает вас привлекательной.

С наращенными ресницами больше не придется утром обходить зеркало. Проснувшись, вы будете выглядеть великолепно.

Недолгий срок

Это связано с тем, что искусственные ресницы крепятся к вашим родным, а срок их жизни около трех недель. С выпадением собственных вы теряете и наращенные.

Возможна аллергическая реакция

Ряд ограничений

Нельзя спать лицом в подушку, использовать масла применительно к ресницам, красить тушью, находиться долго в хлорированной воде, посещать бани, сауны.

Театральный эффект