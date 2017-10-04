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Хлопай ресницами: примеры шокирующего и удачного наращивания

Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Кристина Агилера, Лера Кудрявцева – многие звезды являются давними поклонницами наращенных ресниц. Кто-то так увлекается, что делает себе длинные и густые ресницы, как у Мальвины. Другие отдают предпочтение естественности. Лешмейкеры рассказали о плюсах и минусах процедуры наращивания ресниц.

Наращивать или не наращивать?

За и против наращивания ресниц
Наращивание ресниц не всегда бывает удачным
Фото: gettyimages.com
За и против наращивания ресниц
Фото: gettyimages.com

Иногда наращенные ресницы выглядят гораздо естественнее, чем густо прокрашенные тушью натуральные ресницы, похожие на паучьи лапки.

За и против наращивания ресниц
Фото: gettyimages.com
За и против наращивания ресниц
Фото: gettyimages.com

Если у вас красивое и выразительное лицо с длинными от природы ресницами, то наращивание сделает ваш взгляд неестественным и придаст вам театральный вид.

За и против наращивания ресниц
Фото: gettyimages.com
За и против наращивания ресниц
Фото: gettyimages.com

В наращивании важно знать чувство меры.

За и против наращивания ресниц
Фото: gettyimages.com
За и против наращивания ресниц
Фото: gettyimages.com

Если у вас светлые и незаметные ресницы, то процедура наращивания будет для вас хорошим способом сделать ваш взгляд выразительным. Блондинкам желательно выбирать наращенные ресницы коричневого цвета.

За и против наращивания ресниц
Фото: gettyimages.com
За и против наращивания ресниц
Фото: gettyimages.com

Если у вас собственные прямые ресницы, то отдавайте предпочтение классическому или 2D-наращиванию. В противном случае натуральные ресницы будут «выглядывать» из-под наращенных.

Стильные и красивые идеи наращивания ресниц от лешмейкеров

За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
За и против наращивания ресниц
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Примеры наращивания ресниц! Листайте фотогалерею по стрелке
Фото: Елена Ковалева
Фото: Елена Ковалева
Фото: Кристина Дудукалова
Фото: Кристина Дудукалова
Фото: Кристина Дудукалова
Фото: Кристина Дудукалова
Фото: Кристина Дудукалова
Фото: Кристина Дудукалова
Фото: Кристина Дудукалова
Фото: Кристина Дудукалова
Фото: Ирина Серых
Фото: Ирина Серых
Фото: Ирина Серых
Фото: Ирина Серых
Фото: Татьяна Ермакова
Фото: Татьяна Ермакова
Фото: Татьяна Ермакова
Фото: Татьяна Ермакова
Комментирует воронежский визажист-лэшмейкер Кристина Дудукалова:
Кристина Дудукалова

В наращивании ресниц особенно важно чувство меры. Если вы готовитесь к свадьбе, то, конечно, будут уместны длинные ресницы с 3D-эффектом, для повседневной жизни отдавайте предпочтение классическому наращиванию. Запомните, кукольные ресницы давно вышли из моды. В тренде – естественность и натуральность. Для этого лешмейкер должен индивидуально подходить к наращиванию, подбирать ресницы разной длины и толщины. Важен цвет ресниц. Например, блондинкам я бы порекомендовала темно-коричневые ресницы. Также с наращенными ресницами стоит отказаться от косметики на масляной основе. Конечно, за искусственными ресничками необходим особый уход: каждый день нужно расчесывать ресницы специальной щеткой, перед сном следует обязательно аккуратно очищать глаза тоником. Кстати, с наращенными ресницами можно использовать и тени, и карандаш, и подводку. Главное – смывать косметику средствами без содержания спирта и масел.

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Плюсы наращивания ресниц

Выразительность

Красивые, густые ресницы, пушистым облачком обрамляющие глаза, делают взгляд более выразительным.

Красота в любое время суток

С наращенными ресницами больше не придется утром обходить зеркало. Проснувшись, вы будете выглядеть великолепно.

Снег и дождь не страшны

Искусственные реснички останутся безупречными в любую погоду.

Отказ от макияжа

С наращенными ресницами можно не думать про макияж. Выразительный взгляд сделает вас привлекательной.

Изменение формы глаз

Правильное наращивание ресниц не только придаст выразительность взгляду, но и может придать глазам миндалевидную форму.

Минусы наращивания ресниц

Недолгий срок

Это связано с тем, что искусственные ресницы крепятся к вашим родным, а срок их жизни около трех недель. С выпадением собственных вы теряете и наращенные.

Возможна аллергическая реакция

Ряд ограничений

Нельзя спать лицом в подушку, использовать масла применительно к ресницам, красить тушью, находиться долго в хлорированной воде, посещать бани, сауны.

Театральный эффект

Когда вы бы нарастили ресницы?
Проголосовали: 1362
Когда вы бы нарастили ресницы?
  • На свадьбу
    21,1%
  • На время путешествия
    27,6%
  • Чтобы сыграть Мальвину на детском утреннике
    3,7%
  • На свидание
    7,8%
  • Никогда
    39,9%
Проголосовали: 1362
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#Наращивание ресниц#выразительный взгляд
4 октября 2017Кристина Кольцова
Комментарии0
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