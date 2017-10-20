Не хуже Голливуда: самый сложный грим российского кино

К выходу фильма «Последний богатырь» редакция Woman’s Day собрала самые непредсказуемые и страшные перевоплощения актеров ради ролей.

«Последний богатырь»: гнилые зубы и ногти-когти

Трудно найти актрису, похожую на Бабу Ягу, и актера – Кощея (да и кто бы в этом признался?). Поиски режиссера Дмитрия Дьяченко могли затянуться на годы, если бы не гримеры, которые добавили седых волос, морщин да злобную ухмылку Елене Яковлевой и нарисовали шрамы Константину Лавроненко… «В обоих образах хотелось реалистичности, – делится с Woman’s Day режиссер Дмитрий Дьяченко. — Не хотелось традиционного Кощея Георгия Милляра и юмористичного в образе Гоши Куценко. Поэтому в какой-то момент Лавроненко у нас едва не превратился в Мумию. Но мы подумали, что и такой пугающий образ тоже не годится, в итоге балансировали на грани властного жестокого человека, но в то же время не давали ему превратиться в монстра.

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В какой-то момент наш Кощей превратился в Мумию

И с Лавроненко, и с Яковлевой делался слепок. Над образами работал наш лучший пластический гример Петр Горшенин. В частности, у Яковлевой наложение грима занимало пять часов. Губы были у нее другие изначально, челюсть вставная с гнилыми губами и также особый грим на руках, так как ногти по нашей задумке у Бабы Яги тоже разной длины, в то время как Лавроненко снимался в резиновых перчатках. В итоге мы достигли главной цели. Оба наших отрицательных героя обладают обаянием. Они должны очаровывать, а не отталкивать. У Яковлевой еще были определенные проблемы с голосом. Ведь с вставной челюстью актрисе было говорить не так-то просто, даже когда мы грим чуть облегчили. Поэтому ряд моментов пришлось переозвучивать».

Петр Горшенин Фото: Сергей Миланский

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«Высоцкий. Спасибо, что живой»

Ажиотаж вокруг этого фильма, вышедшего в 2011 году, был настолько велик, что даже имя актера, сыгравшего главную роль, не раскрывали. Думали, что конкретная фамилия отвлечет от персонажа. Да и пластический грим был настолько сложен, что в актерской игре заподозрили сразу несколько человек. «Трудности начались с первого дня. Лицо Сергея Безрукова, утвержденного на роль, категорически не похоже на лицо Владимира Семеновича Высоцкого, – делится художник пластического грима Петр Горшенин. — У каждого человека своя индивидуальная посадка глаз, длина носа, ширина рта. Это никак не изменить. Лица же Безрукова и Высоцкого – это очень сложный атлас».

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Со слов художника, потребовалось полгода, прежде чем «маску» утвердили. «За это время мы переделывали ее девять раз, – говорит Горшенин. — Мы снимали форму с актера, потом по фотографиям, взятым из семейного архива, воссоздавали лицо. При этом мы сразу отказались от посмертного слепка, так как мышечные ткани лица оседают. На фотографиях же, сделанных при жизни, все настоящее. Мы сделали первую скульптуру, получилось неорганично: Высоцкий был идеальным, но совсем не подходил для лица Безрукова. Мы снимали пробы с разным светом, под разными ракурсами, собирались и смотрели материал на большом экране и только так видели выгодные и никуда не годные зоны».

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Высоцкий был идеальным, но совсем не подходил для лица Безрукова

Но что еще любопытнее – отдельные части маски оказались меньше миллиметра в толщину. А съемки были в аномально жаркое лето в Москве, когда температура в павильонах достигала 50 градусов и выше. Сергей был мокрый насквозь, и лицо буквально сползало с него… В итоге мы придумали небольшой прыщик – волдырик, где весь пот и собирался».

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