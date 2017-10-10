ГлавнаяКрасота и ЗдоровьеБьюти-гид

Новогодний инсайд: праздничные коллекции макияжа

И ничего, что до Нового года еще почти 3 месяца! Бьюти-бренды представляют рождественские коллекции, создавая наше праздничное настроение задолго до праздника. Чтобы вы не пропустили лимитированные коллекции, мы собрали список самых красивых средств и подскажем, когда их можно будет купить.

Givenchy, LES NOCTURNES

рождественская коллекция макияжа Givenchy, LES NOCTURNES
1/5

Новая коллекция макияжа Givenchy пронизана духом этого волнующего декабрьского периода, которому покровительствует Венера – планета любви! Роскошные флаконы, от которых невозможно оторваться, как черные бриллианты переливаются на свету.

Если сиять – то до самых кончиков ресниц: глубокий оттенок ENCRE, А CILS с синими перламутровыми частицами придаст ресницам сияние. Нанесите тушь на чистые ресницы или придайте сияние теням. Легендарная рассыпчатая пудра-призма представлена в новом оттенке, состоящем из четырех сияющих розово-бежевых гармоний, а знаменитые помады LE ROUGE и LE ROUGE-А-PORTER вышли в оттенках Grenat Nocturne и Brun Nocturne.

Изюминка коллекции: лимитированная «звездная» палетка теней STRIKING NIGHTS EYE PALETTE с тремя оттенками глубокого синего, золотого и медного с легкостью создадут драматичный smoky. Высокая концентрация пигментов и перламутровые частицы делают коллекционные тени для век невероятно сияющими всего за одно нанесение, ну и звездный дизайн вас не оставит равнодушными.

Когда ждать: уже в продаже.

Хочу и могу: собираем косметичку за 5 тысяч круче, чем у визажиста
  • Подробнее

Dior Precious Rocks Makeup Collection Christmas Holiday

Рождественская коллекция макияжа Dior Precious Rocks Makeup Collection Christmas Holiday 2017
1/13

Рождественская коллекция 2017 вобрала в себя контрастное сочетание драгоценных камней рок-стилистики современной женщины Dior. Глубокие цвета, призматический блеск и кристальная свежесть задают тон сезонной коллекции от Питера Филипса, креативного директора по макияжу Дома Dior.

В коллекцию вошли две лимитированных палетки теней для век 5 Couleurs, с которыми получится создать не только яркие, но и сдержанные повседневные образы, Diorshow Bold Brow – золотистая тушь для бровей для игривого новогоднего образа, пять оттенков роскошных помад с названиями драгоценных камней Diorific Khôl, матовые помады Diorific Matte Fluid и коллекция лаков для ногтей под цвет губ. Diorblush Precious Rocks будет в ответе за скулы, а пудра Diorific Precious Rocks придаст нежное сияние и скульптурирует лицо изысканными золотистыми отблесками.

Изюминка коллекции: мы без ума от пудры Diorific Precious Rocks, но роскошный футляр Rouge Precious Rocks, отмеченный последними тенденциями моды, вне конкуренции. В футляре с инициалами Dior – лимитированный выпуск губной помады в тюбике с уникальным элементом дизайна, знаменитым кольцом, украшенным многогранными переплетениями узора cannage, а также пять сменных блоков с ключевыми оттенками бренда.

Когда ждать: 15 октября. Футляр Rouge Precious Rocks – дополнение к коллекции – будет представлен эксклюзивно в флагманских магазинах.

TOM FORD, SOLEIL WINTER

TOM FORD, SOLEIL WINTER ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
1/4

Самая нежная коллекция этого зимнего сезона. В коллекцию вошли средства, которые, может, и не создадут карнавальный макияж, но сочности и свежести лицу точно придадут!

Инновационная лимитированная новинка из коллекции Winter 2017, TOM FORD Lip Slick – блеск для губ с роликовым аппликатором, который создает глянцевое покрытие и придает сочный оттенок. Оттеночное увлажняющее средство, представленное в шести цветах, поможет создать идеальный тон, а в палетке для макияжа глаз и щек Soleil Eye and Cheek Palette можно найти лавандовые и золотистые тени, нежный хайлайтер и даже лиловые румяна! А для грандиозного сияния бренд выпустил восстанавливающее, увлажняющее суфле с золотыми частицами, которое мгновенно преображает внешний вид кожи.

Изюминка коллекции: лимитированная палетка Lavender Lure Soleil Eye and Cheek Palette, выполненная в холодных розовых тонах, создает на лице легкое мерцающее сияние или делает акцент на румяных скулах.

Когда ждать: уже в продаже.

Как на холсте: 6 крутых визажистов, на которых нужно подписаться
  • Подробнее

Guerlain, GOLD BALL

Guerlain, GOLD BALL
1/5

Традиционный оттенок в рождественских коллекциях – золотой. Guerlain во всех традициях праздника представили коллекцию с говорящим названием GOLD BALL.

Не изменяя традициям, создатели коллекции представляют новые метеориты в роскошной золотистой ювелирной пудренице, напоминающей елочное украшение. Пудра TERRACOTTA GOLD LIGHT гарантирует деликатное сияние, а помада ROUGE G, выпущенная в универсальных ярких оттенках, как всегда, представлена в футляре с зеркальцем. Финальный штрих праздничной коллекции – золотое топ-покрытие для глаз, бровей и волос.

Изюминка коллекции: палетка для лица PALETTE GOLD. Два оттенка для губ и щек, три для век и пара теней для глаз и бровей. А золотой topcoat мгновенно придаст внешности драгоценный облик.

Когда ждать: в ноябре.

YSL, DAZZLING LIGHTS

YSL, DAZZLING LIGHTS рождественская коллекция 2017
1/14

Коллекционная серия помады ROUGE PUR COUTURE выпущена в шести новых оттенках и украшена огнями фейерверка на флаконе и самой помаде. Знаменитый хайлайтер TOUCHE ÉCLAT, придающий коже изумительное сияние, также выходит в ограниченной серии с тремя сверкающими фейерверками, украшающими футляр.

Помаду ROUGE VOLUPTÉ SHINE дополнили четырьмя новыми оттенками: от бледно-розового до ярко-кораллового, а завершают образ два новых оттенка лаков для ногтей, наполненные ослепительным сиянием, – мерцающий красный и золотой.

Изюминка коллекции: в палетке Holiday Look 2017 Collector Palette оттенки средств для лица, глаз и губ подобраны таким образом, что вы сможете создать и яркий праздничный образ, и повседневный для работы. Красивый футляр и полноценный макияж – семь средств для идеального макияжа.

Когда ждать: в ноябре.

Giorgio Armani

Рождественская коллекция макияжа Giorgio Armani Holiday 2017
1/2

В праздничной коллекции Giorgio Armani Beauty представлено всего 2 средства… Но с ними вы сможете сделать полноценный макияж, мы гарантируем! Шесть новых топовых оттенков легендарного блеска для губ LIP MAGNET, от нежного нюда до темного каштана, придадут губам соблазнительность.

Изюминка коллекции: второе средство коллекции – двухуровневая праздничная палетка HOLIDAYPALETTE. Первый уровень, посвященный макияжу глаз, содержит 10 новых оттенков теней: от перламутрово-белого до полупрозрачного черного, включая бордовый, индиго и грифельный. Второй уровень палетки нужен для придания лицу идеального тона. Пудра LUMINOUS SILK COMPACT отлично матирует кожу и подстраивается под любой тон кожи, а идеальный тон создаст средство с кремовой текстурой, представленное в палетке в двух оттенках, – это компактная версия знаменитого MAESTRO FUSION MAKE-UP от Giorgio Armani.

Когда ждать: в ноябре.

18 средств масс-маркета, которые круче люкса
  • Подробнее

By Terry, Preciosity

By Terry, Preciosity
1/3

By Terry представили маленькую коллекцию Preciosity, что переводится как «изысканность». Жидкий хайлайтер Flash Light Elixir Терри де Гинзбург назвала Бриллиантовым эликсиром и предложила своим клиенткам наносить на лицо для выделения желаемых зон, а также смешивать с тональным средством для идеального сияния кожи.

Изюминка коллекции: сияющая пудра By Terry Flash Dual Compact Holiday в роскошном золотом футляре со снежинкой создаст не только праздничное настроение, но и идеальный тон. Внешнее кольцо пудры контурирует лицо, а внутреннее – выделит скулы.

Когда ждать: в ноябре.

Поделись с друзьями!
#косметика#новогодний макияж
10 октября 2017Василиса Какорина
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет