Новогодний инсайд: праздничные коллекции макияжа

И ничего, что до Нового года еще почти 3 месяца! Бьюти-бренды представляют рождественские коллекции, создавая наше праздничное настроение задолго до праздника. Чтобы вы не пропустили лимитированные коллекции, мы собрали список самых красивых средств и подскажем, когда их можно будет купить.

Givenchy, LES NOCTURNES

Новая коллекция макияжа Givenchy пронизана духом этого волнующего декабрьского периода, которому покровительствует Венера – планета любви! Роскошные флаконы, от которых невозможно оторваться, как черные бриллианты переливаются на свету. Если сиять – то до самых кончиков ресниц: глубокий оттенок ENCRE, А CILS с синими перламутровыми частицами придаст ресницам сияние. Нанесите тушь на чистые ресницы или придайте сияние теням. Легендарная рассыпчатая пудра-призма представлена в новом оттенке, состоящем из четырех сияющих розово-бежевых гармоний, а знаменитые помады LE ROUGE и LE ROUGE-А-PORTER вышли в оттенках Grenat Nocturne и Brun Nocturne. Изюминка коллекции: лимитированная «звездная» палетка теней STRIKING NIGHTS EYE PALETTE с тремя оттенками глубокого синего, золотого и медного с легкостью создадут драматичный smoky. Высокая концентрация пигментов и перламутровые частицы делают коллекционные тени для век невероятно сияющими всего за одно нанесение, ну и звездный дизайн вас не оставит равнодушными. Когда ждать: уже в продаже.

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Dior Precious Rocks Makeup Collection Christmas Holiday

Рождественская коллекция 2017 вобрала в себя контрастное сочетание драгоценных камней рок-стилистики современной женщины Dior. Глубокие цвета, призматический блеск и кристальная свежесть задают тон сезонной коллекции от Питера Филипса, креативного директора по макияжу Дома Dior. В коллекцию вошли две лимитированных палетки теней для век 5 Couleurs, с которыми получится создать не только яркие, но и сдержанные повседневные образы, Diorshow Bold Brow – золотистая тушь для бровей для игривого новогоднего образа, пять оттенков роскошных помад с названиями драгоценных камней Diorific Khôl, матовые помады Diorific Matte Fluid и коллекция лаков для ногтей под цвет губ. Diorblush Precious Rocks будет в ответе за скулы, а пудра Diorific Precious Rocks придаст нежное сияние и скульптурирует лицо изысканными золотистыми отблесками. Изюминка коллекции: мы без ума от пудры Diorific Precious Rocks, но роскошный футляр Rouge Precious Rocks, отмеченный последними тенденциями моды, вне конкуренции. В футляре с инициалами Dior – лимитированный выпуск губной помады в тюбике с уникальным элементом дизайна, знаменитым кольцом, украшенным многогранными переплетениями узора cannage, а также пять сменных блоков с ключевыми оттенками бренда. Когда ждать: 15 октября. Футляр Rouge Precious Rocks – дополнение к коллекции – будет представлен эксклюзивно в флагманских магазинах.

TOM FORD, SOLEIL WINTER

Самая нежная коллекция этого зимнего сезона. В коллекцию вошли средства, которые, может, и не создадут карнавальный макияж, но сочности и свежести лицу точно придадут! Инновационная лимитированная новинка из коллекции Winter 2017, TOM FORD Lip Slick – блеск для губ с роликовым аппликатором, который создает глянцевое покрытие и придает сочный оттенок. Оттеночное увлажняющее средство, представленное в шести цветах, поможет создать идеальный тон, а в палетке для макияжа глаз и щек Soleil Eye and Cheek Palette можно найти лавандовые и золотистые тени, нежный хайлайтер и даже лиловые румяна! А для грандиозного сияния бренд выпустил восстанавливающее, увлажняющее суфле с золотыми частицами, которое мгновенно преображает внешний вид кожи. Изюминка коллекции: лимитированная палетка Lavender Lure Soleil Eye and Cheek Palette, выполненная в холодных розовых тонах, создает на лице легкое мерцающее сияние или делает акцент на румяных скулах. Когда ждать: уже в продаже.

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Guerlain, GOLD BALL

Традиционный оттенок в рождественских коллекциях – золотой. Guerlain во всех традициях праздника представили коллекцию с говорящим названием GOLD BALL. Не изменяя традициям, создатели коллекции представляют новые метеориты в роскошной золотистой ювелирной пудренице, напоминающей елочное украшение. Пудра TERRACOTTA GOLD LIGHT гарантирует деликатное сияние, а помада ROUGE G, выпущенная в универсальных ярких оттенках, как всегда, представлена в футляре с зеркальцем. Финальный штрих праздничной коллекции – золотое топ-покрытие для глаз, бровей и волос. Изюминка коллекции: палетка для лица PALETTE GOLD. Два оттенка для губ и щек, три для век и пара теней для глаз и бровей. А золотой topcoat мгновенно придаст внешности драгоценный облик. Когда ждать: в ноябре.

YSL, DAZZLING LIGHTS

Коллекционная серия помады ROUGE PUR COUTURE выпущена в шести новых оттенках и украшена огнями фейерверка на флаконе и самой помаде. Знаменитый хайлайтер TOUCHE ÉCLAT, придающий коже изумительное сияние, также выходит в ограниченной серии с тремя сверкающими фейерверками, украшающими футляр. Помаду ROUGE VOLUPTÉ SHINE дополнили четырьмя новыми оттенками: от бледно-розового до ярко-кораллового, а завершают образ два новых оттенка лаков для ногтей, наполненные ослепительным сиянием, – мерцающий красный и золотой. Изюминка коллекции: в палетке Holiday Look 2017 Collector Palette оттенки средств для лица, глаз и губ подобраны таким образом, что вы сможете создать и яркий праздничный образ, и повседневный для работы. Красивый футляр и полноценный макияж – семь средств для идеального макияжа. Когда ждать: в ноябре.

Giorgio Armani

В праздничной коллекции Giorgio Armani Beauty представлено всего 2 средства… Но с ними вы сможете сделать полноценный макияж, мы гарантируем! Шесть новых топовых оттенков легендарного блеска для губ LIP MAGNET, от нежного нюда до темного каштана, придадут губам соблазнительность. Изюминка коллекции: второе средство коллекции – двухуровневая праздничная палетка HOLIDAYPALETTE. Первый уровень, посвященный макияжу глаз, содержит 10 новых оттенков теней: от перламутрово-белого до полупрозрачного черного, включая бордовый, индиго и грифельный. Второй уровень палетки нужен для придания лицу идеального тона. Пудра LUMINOUS SILK COMPACT отлично матирует кожу и подстраивается под любой тон кожи, а идеальный тон создаст средство с кремовой текстурой, представленное в палетке в двух оттенках, – это компактная версия знаменитого MAESTRO FUSION MAKE-UP от Giorgio Armani. Когда ждать: в ноябре.

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By Terry, Preciosity