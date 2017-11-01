Стать моложе на 10 лет: новый проект о преображении

Хочешь новый образ от звездного стилиста? Это легко с проектом «Стань красивой!». TV Губерния приглашает девочек, девушек и женщин от 16 до 70 лет в проект о внешнем преображении. «Красота обладает силой и даром вносить мир в сердца, а еще способна изменить судьбу, – считают организаторы конкурса. – Участвуй в проекте, а вдруг... судьба повернется к тебе своей солнечной стороной!»

Что в моде?

На сегодняшний день много разнообразных трендов: от нежной естественности до яркой графичности. Например, сияющая кожа, которой можно добиться с помощью хайлайтера, который придаст лицу свежести. Также большое внимание сейчас уделяют бровям, они отражают характер. В моде натуральные, небрежные, даже слегка асимметричные брови, но идет это далеко не всем, и это важно учитывать! В остальном нужно прислушиваться к себе, к своему настроению, образу в целом, и не бойтесь экспериментировать! Главным трендом всех времен остается ухоженность и уместность!

Подробная информация о конкурсе по телефону 259-32-32 и на сайте