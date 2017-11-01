ГлавнаяКрасота и ЗдоровьеБьюти-гид

Стать моложе на 10 лет: новый проект о преображении

Стать стильной женщиной просто. Достаточно обратиться к профессионалам и создать новый образ. Например, сделать короткую стрижку, которую в свое время ввела неотразимая мадемуазель Шанель. А иногда, чтобы стать красивее, стоит лишь изменить форму бровей. Не бойтесь экспериментов!
Измени себя: создай новый образ и стань моложе
Измени себя: создай новый образ и стань моложе
Измени себя: создай новый образ и стань моложе
Измени себя: создай новый образ и стань моложе
Измени себя: создай новый образ и стань моложе
1/5
На создание нового образа может уйти от двух часов до нескольких недель
Фото: стилист Елена Маслова
Фото: стилист Юлиана Быкова
Фото: стилист Яна Леконцева
Фото: стилист Юлия Базенко
Фото: стилист Елена Кулакова

Хочешь новый образ от звездного стилиста? Это легко с проектом «Стань красивой!». TV Губерния приглашает девочек, девушек и женщин от 16 до 70 лет в проект о внешнем преображении. «Красота обладает силой и даром вносить мир в сердца, а еще способна изменить судьбу, – считают организаторы конкурса. – Участвуй в проекте, а вдруг... судьба повернется к тебе своей солнечной стороной!»

Что в моде?

На сегодняшний день много разнообразных трендов: от нежной естественности до яркой графичности. Например, сияющая кожа, которой можно добиться с помощью хайлайтера, который придаст лицу свежести. Также большое внимание сейчас уделяют бровям, они отражают характер. В моде натуральные, небрежные, даже слегка асимметричные брови, но идет это далеко не всем, и это важно учитывать! В остальном нужно прислушиваться к себе, к своему настроению, образу в целом, и не бойтесь экспериментировать! Главным трендом всех времен остается ухоженность и уместность!

Подробная информация о конкурсе по телефону 259-32-32 и на сайте

Космическое шоу в цирке: зрителям предлагают совершить межгалактический полет
  • Подробнее
Подсмотрено у англичан: правила стиля Hurts, которые могут взять на заметку девушки
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#новый образ#Воронеж#TV Губерния
1 ноября 2017Юлия Евтеева
Комментарии0
Эксперты форума
40 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Ирина Кузнецова
Адвокат
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет