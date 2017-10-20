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Перекрашу волосы в розовый цвет: примеры стильного и неудачного окрашивания

Макароны, арбузные полоски в волосах ушли в прошлое. Разноцветные пряди подойдут тем, кто хочет внести яркие акценты в свой образ. Как правильно выбрать цвет, который подчеркнет естественную красоту? WDay.ru знает все об идеальном окрашивании волос.

Стиль и антитренды в окрашивании волос

Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Прежде чем приступить к окрашиванию волос, стоит посоветоваться со стилистом
Фото: gettyimages.com
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Фото: gettyimages.com

Из жгучей брюнетки в блондинку.

Такое кардинальное решение имеет место быть, но не стоит слепо следовать Ким Кардашьян, которая в очередной раз перекрасилась из брюнетки в блондинку. Выбирая цвет волос, важно учитывать свой цветотип – сочетание природного цвета волос, цвета глаз и оттенка кожи. Если от природы у вас темные глаза и брови, то с выбеленными волосами вы будете смотреться комично и неестественно. Самое главное помнить: холодный цветотип можно поменять только на холодный, а теплый – на теплый. Правильно выбранный цвет подчеркнет вашу естественную красоту, неправильный вместо шарма принесет разочарование.

Белый верх, черный низ

Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Фото: gettyimages.com
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Фото: gettyimages.com

Наверняка всем запомнилась Кристина Агилера в начале карьеры. Черные пряди, выглядывающие из-под высветленных волос. Забудьте! Данный тренд также канул в лету. Отдавайте предпочтение плавным переходам от одного цвета к другому.

«Радужное» мелирование

Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Фото: gettyimages.com
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Фото: gettyimages.com

Веселая радуга в волосах далеко не всегда уместна. Пятнадцатилетняя девочка может безболезненно позволить себе подобный эксперимент. Но синие, зеленые, малиновые пряди вряд ли будут уместны в офисе. Учитывайте свой возраст, статус и социальное положение.

Непрокрашенные отросшие корни

Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Фото: gettyimages.com
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Фото: gettyimages.com

Кто-то, глядя на звезд на красной дорожке, скажет, мол, это модно. Возможно, к тому же если поработал грамотный стилист. Но в обычной жизни это выглядит неопрятно и неухоженно.

Контрастное мелирование

Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Фото: gettyimages.com
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Фото: gettyimages.com

Если вы не хотите прослыть «зеброй», избегайте резкого мелирования. Отдайте предпочтение плавным переходам, например калифорнийскому мелированию, которое даст эффект выгоревших на солнце волос, и ваш образ будет солнечным и натуральным.

Идеальное окрашивание: фото до и после

Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
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Ирина Романченко
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Яна Иванова
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Ксения Коршунова
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Ольга Костина
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Мария Мариева
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Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Лидия Корчагина
Фото: личный архив
Лидия Корчагина
Фото: личный архив
Лидия Корчагина
Фото: личный архив
Лидия Корчагина
Фото: личный архив
Лидия Корчагина
Фото: личный архив
Лидия Корчагина
Фото: личный архив
Лидия Корчагина
Фото: личный архив

Будь в тренде: варианты модного окрашивания 2017 года

Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
Идеальное окрашивание волос: 50 фото до и после
1/25
Мастер Лидия Корчагина
Фото: личный архив
Мастер Лидия Корчагина
Фото: личный архив
Мастер Лидия Корчагина
Фото: личный архив
Мастер Лидия Корчагина
Фото: личный архив
Нелли Драй
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Лидия Корчагина
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Алла Старокожева
Фото: личный архив
Мастер Светлана Макарова
Фото: личный архив

Комментирует Алла Старокожева, чемпион России по парикмахерскому искусству, колорист, стилист:

Алла Старокожева
Фото: личный архив

В моде всегда были, есть и будут ухоженные здоровые волосы. Тенденции меняются ежегодно, но, к сожалению, кардинально менять цвет волос так же быстро не рекомендуется. Тем не менее, для разной длины волос и типажа внешности можно подобрать несколько вариантов трендовых окрашиваний. Чтобы визуально придать объем тонким волосам, их окрашивают в технике 3D. Выбирается от 2 до 5 оттенков, близких по цвету, но с разницей в 1 тон. Такое окрашивание подойдет как для длинных волос, так и для средней длины. Важно избегать очень контрастных сочетаний (белое/черное, желтое/красное), чтобы ваша прическа не напоминала ретромелирование. Если желание ходить к парикмахеру возникает не чаще одного-двух раз в год, то шатуш вам в помощь. При таком варианте не окрашивается натуральный корень, а только середина и концы волос. Приятный бонус – более светлые концы всегда будут выглядеть объемнее. Работа сложная и требует от колориста достаточно опыта. В этом случае вы получите плавный переход цвета, а не четкую горизонтальную полосу. Любителям классики я бы посоветовала окрашивание в один тон. Помните, что холодные пепельные оттенки идут всего 5% населения и требуют ежедневного макияжа. К лицу всегда предпочтительнее теплые тона – каштановые, персиковые, пшеничные, глубокие медные. Самые рискованные модницы наверняка оценят яркие неоновые оттенки волос. Только располагаться они должны не на всей голове, а выборочно (концы, пряди). Самые топовые цвета – розовый, фуксия, синий. Делая ставку на такие цвета, учитывайте, что остальная масса волос тоже обязательно должна быть окрашена в чистые светлые тона или наоборот в глубокие темные. Самое невыигрышное сочетание – яркие пряди на натуральных волосах.

Какое окрашивание тебе понравилось больше всего? Голосуй!
Какое окрашивание тебе понравилось больше всего? Голосуй!
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#окрашивание волос#модные тенденции#Воронеж
20 октября 2017Татьяна БелякКристина Кольцова
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