Перекрашу волосы в розовый цвет: примеры стильного и неудачного окрашивания

В моде всегда были, есть и будут ухоженные здоровые волосы. Тенденции меняются ежегодно, но, к сожалению, кардинально менять цвет волос так же быстро не рекомендуется. Тем не менее, для разной длины волос и типажа внешности можно подобрать несколько вариантов трендовых окрашиваний. Чтобы визуально придать объем тонким волосам, их окрашивают в технике 3D. Выбирается от 2 до 5 оттенков, близких по цвету, но с разницей в 1 тон. Такое окрашивание подойдет как для длинных волос, так и для средней длины. Важно избегать очень контрастных сочетаний (белое/черное, желтое/красное), чтобы ваша прическа не напоминала ретромелирование. Если желание ходить к парикмахеру возникает не чаще одного-двух раз в год, то шатуш вам в помощь. При таком варианте не окрашивается натуральный корень, а только середина и концы волос. Приятный бонус – более светлые концы всегда будут выглядеть объемнее. Работа сложная и требует от колориста достаточно опыта. В этом случае вы получите плавный переход цвета, а не четкую горизонтальную полосу. Любителям классики я бы посоветовала окрашивание в один тон. Помните, что холодные пепельные оттенки идут всего 5% населения и требуют ежедневного макияжа. К лицу всегда предпочтительнее теплые тона – каштановые, персиковые, пшеничные, глубокие медные. Самые рискованные модницы наверняка оценят яркие неоновые оттенки волос. Только располагаться они должны не на всей голове, а выборочно (концы, пряди). Самые топовые цвета – розовый, фуксия, синий. Делая ставку на такие цвета, учитывайте, что остальная масса волос тоже обязательно должна быть окрашена в чистые светлые тона или наоборот в глубокие темные. Самое невыигрышное сочетание – яркие пряди на натуральных волосах.