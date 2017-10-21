Она тебя не выдаст: как сохранить молодость шеи

Тщательно ухаживая за кожей лица, многие девушки напрочь забывают о нежной коже шеи. А зря, ведь именно в этой области появляются морщины с раннего возраста. Поэтому чем раньше вы начнете использовать косметические средства и делать процедуры для шеи, тем моложе будете выглядеть.

Морщины на шее появляются в зависимости от состояния кожи, которое прежде всего обуславливают генетика и общее состояние организма. Поэтому у кого-то шея может долго сохранять молодость, а у кого-то совсем в молодом возрасте могут появиться первые изменения. «Эта деликатная область имеет малое количество сальных желез. А кожное сало участвует в формировании так называемой липидной пленки, которая препятствует потере воды с поверхности кожи», – объясняет Ирина Кравцова, к. м. н., дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники немецких медицинских технологий GMTClinic.