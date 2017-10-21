Она тебя не выдаст: как сохранить молодость шеи

Тщательно ухаживая за кожей лица, многие девушки напрочь забывают о нежной коже шеи. А зря, ведь именно в этой области появляются морщины с раннего возраста. Поэтому чем раньше вы начнете использовать косметические средства и делать процедуры для шеи, тем моложе будете выглядеть.
Морщины на шее появляются в зависимости от состояния кожи, которое прежде всего обуславливают генетика и общее состояние организма. Поэтому у кого-то шея может долго сохранять молодость, а у кого-то совсем в молодом возрасте могут появиться первые изменения. «Эта деликатная область имеет малое количество сальных желез. А кожное сало участвует в формировании так называемой липидной пленки, которая препятствует потере воды с поверхности кожи», – объясняет Ирина Кравцова, к. м. н., дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники немецких медицинских технологий GMTClinic.
Чаще всего женщины сталкиваются с появлением круговых морщин, которые принято называть «кольцами Венеры». На ранних стадиях появление этих кругов еще можно предотвратить. «В профилактических целях рекомендуется начинать профессиональные и домашние уходы для шеи в совокупности с зонами лица и декольте с 24−26 лет. До 21 года кожа самостоятельно может питать себя и активно регенерировать, после этого возраста процессы постепенно замедляются», – комментирует Лилия Бородина, косметолог-эстетист салона красоты «ОблакаStudio Университет».
Включите в свой ежедневый бьюти-ритуал кремы, предназначенные для кожи шеи. По текстуре они более плотные, чем средства для лица, именно поэтому будут в разы лучше увлажнять и питать кожу. Наносите крем утром и вечером на заранее очищенную кожу специальными средствами, это могут быть пенки, гели для умывания или молочко.
Минимум один раз в неделю косметологи советуют делать увлажняющие маски для шеи. Косметические бренды начинают выпускать тканевые маски для этой зоны, облегчая нам жизнь и уход за собой.