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Она тебя не выдаст: как сохранить молодость шеи

«Кольца Венеры» могут рассказать о возрасте намного больше, чем кажется. Эксперты рассказали, что делать, чтобы обмануть время.

Тщательно ухаживая за кожей лица, многие девушки напрочь забывают о нежной коже шеи. А зря, ведь именно в этой области появляются морщины с раннего возраста. Поэтому чем раньше вы начнете использовать косметические средства и делать процедуры для шеи, тем моложе будете выглядеть.

Морщины на шее появляются в зависимости от состояния кожи, которое прежде всего обуславливают генетика и общее состояние организма. Поэтому у кого-то шея может долго сохранять молодость, а у кого-то совсем в молодом возрасте могут появиться первые изменения. «Эта деликатная область имеет малое количество сальных желез. А кожное сало участвует в формировании так называемой липидной пленки, которая препятствует потере воды с поверхности кожи», – объясняет Ирина Кравцова, к. м. н., дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники немецких медицинских технологий GMTClinic.

Фото: Getty Images

Чаще всего женщины сталкиваются с появлением круговых морщин, которые принято называть «кольцами Венеры». На ранних стадиях появление этих кругов еще можно предотвратить. «В профилактических целях рекомендуется начинать профессиональные и домашние уходы для шеи в совокупности с зонами лица и декольте с 24−26 лет. До 21 года кожа самостоятельно может питать себя и активно регенерировать, после этого возраста процессы постепенно замедляются», – комментирует Лилия Бородина, косметолог-эстетист салона красоты «ОблакаStudio Университет».

Включите в свой ежедневый бьюти-ритуал кремы, предназначенные для кожи шеи. По текстуре они более плотные, чем средства для лица, именно поэтому будут в разы лучше увлажнять и питать кожу. Наносите крем утром и вечером на заранее очищенную кожу специальными средствами, это могут быть пенки, гели для умывания или молочко.

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1. Anti-aging Neck Cream, La Prairie. 2. Extra-Firming Neck Anti-Wrinkle Rejuvenating Cream, Clarins. 3. Prime Neck, Valmont. 4.Ginseng Royal Total Neck, Erborian. 5. Perfect Neck Cream, 3LAB
Фото: архив пресс-служб
Neck & Chin Lift, Dr.Jart+; Y Lift Neck & Decolletage Treatment Mask, 111SKIN
Фото: архив пресс-служб

Минимум один раз в неделю косметологи советуют делать увлажняющие маски для шеи. Косметические бренды начинают выпускать тканевые маски для этой зоны, облегчая нам жизнь и уход за собой.

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#красота#шея#молодость#как сохранить молодость кожи
21 октября 2017Алика Жукова
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