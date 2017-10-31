Они того стоят: 13 бьюти-новинок октября, о которых вы должны знать

Цветные туши, тинт для бровей, массажный гаджет и еще 10 средств, на которые не жалко спустить ползарплаты.

Smart Profile Uplift, Clarisonic, 18 750 рублей

Smart Profile Uplift, Clarisonic Фото: архив пресс-служб

Известный и любимый всеми бренд по очищению кожи Clarisonic решил не останавливаться на достигнутом. Теперь появилась инновационная массажная насадка Firming Massage Head, которая поможет отсрочить появление морщин или, если они уже у кого-то есть, уменьшить их и подтянуть провисшую кожу. Как все мы знаем, регулярный массаж, который теперь можно делать дома, улучшает микроциркуляцию крови и насыщает клетки кислородом. Чтобы мелкие морщинки исчезли после первого же применения, сочетайте массаж с вашим кремом. Аппарат идет с двумя насадками (для очищения и массажа), чтобы ваша кожа была чистой и молодой.

Спрей для блеска волос Shine Infusion Elements, Aldo Coppola, 3838 рублей

Спрей для блеска волос Shine Infusion Elements, Aldo Coppola Фото: архив пресс-служб

Маэстро Альдо Коппола, основатель бренда, всегда был за натуральность. Его отличительной чертой было окрашивание волос, которое не только выглядело естественно, но и делалось благодаря красителям на растительной основе. Поэтому и ингредиенты во всех уходовых средствах марки натуральные. Спрей для волос из новой линии Infusion Elements придает волосам не только сияние (это происходит за счет глюкозы растительного содержания), но и способствует проявлению яркости оттенка. То, что надо для окрашенных волос.

Сыворотка One Essential Skin Boost Super Serum, Dior, 6200 рублей

Сыворотка One Essential Skin Boost Super Serum, Dior Фото: архив пресс-служб

Избавиться от токсинов, которые преследуют нас везде, восстановить кожу и регенерировать ее после всех воздействий проще, чем когда-либо. Исследователи Dior выявили, что из-за большого количества токсических веществ наша кожа не успевает восстанавливаться и увядает намного быстрее, чем должна. Именно поэтому в составе новой сыворотки есть экстракт гибискуса, который устраняет токсины и позволяет запустить процесс клеточного обновления кожи. Сыворотка в полной мере увлажняет, питает и насыщает энергией кожу, а также подготавливает ее к дальнейшему уходу.

Аромат Twilly d’Hermes, от 4800 рублей

Аромат Twilly d’Hermes Фото: архив пресс-служб

Свободолюбивый аромат вдохновлен смелыми, стильными и своенравными девушками, это первый аромат для миллениалов от модного дома. В центре внимания – имбирь, тубероза и сандал – сочетание, о котором ранее никто и подумать не мог. В этом аромате присутствуют и свежесть, и легкость и женственность. Кристин Нажель, креативный парфюмер бренда, решила передать бунтарский дух нового поколения, и ей это удалось!

Тушь для ресниц Mascara Vinyl Couture, Yves Saint Laurent, 2554 рублей

Тушь для ресниц Mascara Vinyl Couture, Yves Saint Laurent Фото: архив пресс-служб

Чтобы осень не была такой серой и дождливой, ее нужно разбавлять яркими красками, точнее, яркими ресницами. У Yves Saint Laurent появились целых 9 оттенков туши, и ни с одной из них не заскучаешь. Просто черная, черная и коричневая с блестками, баклажанная, розовая, ярко-синяя, зеленая, золотистая и серебристая – глаза разбегаются, и хочется взять все. Какую выберете вы?

Маскирующий консилер-хайлайтер True Match, L'Oreal Paris, 560 рублей

Маскирующий консилер-хайлайтер True Match, L'Oreal Paris Фото: архив пресс-служб

Консилер не только скрывает темные круги под глазами, покраснения и прыщики, но и увлажняет зоны, на которые его наносишь. Светоотражающие частички скрывают все недостатки на лице, и кожа выглядит сияющей и ровной.

Тинт для бровей Tattoo Brow, Maybelline New York, 650 рублей

Тинт для бровей Tattoo Brow, Maybelline New York Фото: архив пресс-служб

О микроблейдинге и окрашивании бровей хной можно забыть навсегда, балом правит тинт для бровей. Он равномерно заполняет брови делает их яркими и выразительными, а эффект может держаться до 3 дней. С помощью удобного аппликатора необходимо нанести тинт на брови и нарисовать желаемую форму бровей. Подождите 15−20 минут или час (для лучшего результата) и снимите образовавшуюся пленку. Готово!

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