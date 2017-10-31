Они того стоят: 13 бьюти-новинок октября, о которых вы должны знать

Известный и любимый всеми бренд по очищению кожи Clarisonic решил не останавливаться на достигнутом. Теперь появилась инновационная массажная насадка Firming Massage Head, которая поможет отсрочить появление морщин или, если они уже у кого-то есть, уменьшить их и подтянуть провисшую кожу. Как все мы знаем, регулярный массаж, который теперь можно делать дома, улучшает микроциркуляцию крови и насыщает клетки кислородом. Чтобы мелкие морщинки исчезли после первого же применения, сочетайте массаж с вашим кремом. Аппарат идет с двумя насадками (для очищения и массажа), чтобы ваша кожа была чистой и молодой.
Smart Profile Uplift, Clarisonic, 18 750 рублей
Спрей для блеска волос Shine Infusion Elements, Aldo Coppola, 3838 рублей
Маэстро Альдо Коппола, основатель бренда, всегда был за натуральность. Его отличительной чертой было окрашивание волос, которое не только выглядело естественно, но и делалось благодаря красителям на растительной основе. Поэтому и ингредиенты во всех уходовых средствах марки натуральные. Спрей для волос из новой линии Infusion Elements придает волосам не только сияние (это происходит за счет глюкозы растительного содержания), но и способствует проявлению яркости оттенка. То, что надо для окрашенных волос.
Сыворотка One Essential Skin Boost Super Serum, Dior, 6200 рублей
Избавиться от токсинов, которые преследуют нас везде, восстановить кожу и регенерировать ее после всех воздействий проще, чем когда-либо. Исследователи Dior выявили, что из-за большого количества токсических веществ наша кожа не успевает восстанавливаться и увядает намного быстрее, чем должна. Именно поэтому в составе новой сыворотки есть экстракт гибискуса, который устраняет токсины и позволяет запустить процесс клеточного обновления кожи. Сыворотка в полной мере увлажняет, питает и насыщает энергией кожу, а также подготавливает ее к дальнейшему уходу.
Аромат Twilly d’Hermes, от 4800 рублей
Свободолюбивый аромат вдохновлен смелыми, стильными и своенравными девушками, это первый аромат для миллениалов от модного дома. В центре внимания – имбирь, тубероза и сандал – сочетание, о котором ранее никто и подумать не мог. В этом аромате присутствуют и свежесть, и легкость и женственность. Кристин Нажель, креативный парфюмер бренда, решила передать бунтарский дух нового поколения, и ей это удалось!
Тушь для ресниц Mascara Vinyl Couture, Yves Saint Laurent, 2554 рублей
Чтобы осень не была такой серой и дождливой, ее нужно разбавлять яркими красками, точнее, яркими ресницами. У Yves Saint Laurent появились целых 9 оттенков туши, и ни с одной из них не заскучаешь. Просто черная, черная и коричневая с блестками, баклажанная, розовая, ярко-синяя, зеленая, золотистая и серебристая – глаза разбегаются, и хочется взять все. Какую выберете вы?
Маскирующий консилер-хайлайтер True Match, L'Oreal Paris, 560 рублей
Консилер не только скрывает темные круги под глазами, покраснения и прыщики, но и увлажняет зоны, на которые его наносишь. Светоотражающие частички скрывают все недостатки на лице, и кожа выглядит сияющей и ровной.
Тинт для бровей Tattoo Brow, Maybelline New York, 650 рублей
О микроблейдинге и окрашивании бровей хной можно забыть навсегда, балом правит тинт для бровей. Он равномерно заполняет брови делает их яркими и выразительными, а эффект может держаться до 3 дней. С помощью удобного аппликатора необходимо нанести тинт на брови и нарисовать желаемую форму бровей. Подождите 15−20 минут или час (для лучшего результата) и снимите образовавшуюся пленку. Готово!
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