Осенний поцелуй: подбираем идеальный оттенок помады

У этого цвета сотни полутонов и десятки вариантов нанесения. Не бойтесь методом проб и ошибок найти свой красный. Ориентируясь на цвет кожи.
Если она у вас розоватая, идеальной будет классическая красная помада. Для теплого тона кожи выбирайте помады с оранжевым подтоном. Для смуглой подойдут винные цвета с фиолетовыми оттенками.
Чтобы помада держалась дольше, штрихуйте карандашом всю поверхность губ, а не только прорисовывайте контур.
Универсальной нюдовой помады, увы, не существует. Даже такой, казалось бы, нейтральный цвет нужно подбирать. И ориентир – снова оттенок кожи. Для молочно-белой идеальным вариантом станут помады с деликатными оттенками топленых сливок. Белоснежкам подойдут бежевые оттенки. Девушкам с оливковой кожей можно экспериментировать со всей нюдовой гаммой. Главное правило – подбирать цвет на тон светлее или темнее лица. Смуглым девушкам подходят помады карамельного цвета с розовым оттенком.
Важно уделять внимание не только цвету, но и форме губ и технике нанесения помады. Мода на четко прорисованный контур губ немного сдала позиции, уступив место тенденции «зацелованных губ», то есть в тренде вариант нанесения с растушеванным контуром. Чтобы добиться нужного эффекта, необходимо нанести насыщенный цвет помады по внутреннему краю губ и постепенно свести цвет на нет к внешнему. Обратите внимание, что даже нейтральные оттенки не терпят небрежности. Более того, нюдовая помада подчеркивает недостатки кожи губ. Поэтому перед макияжем обработайте кожу скрабом.