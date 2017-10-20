ГлавнаяКрасота и ЗдоровьеБьюти-гид

Осенний поцелуй: подбираем идеальный оттенок помады

Яркая или нейтральная? Визажист L'Oreal Paris Татьяна Преображенская и визажист Вероника Куликова советуют, какую выбрать.

Красный прекрасный

1/7
Фото: Getty Images
Помада Ilia
Фото: пресс-служба
Помада Oriflame
Фото: пресс-служба
Помада Seventeen
Фото: пресс-служба
Помада Yves Rocher
Фото: пресс-служба
Помада Mary Kay
Фото: пресс-служба
Помада Pupa
Фото: пресс-служба

У этого цвета сотни полутонов и десятки вариантов нанесения. Не бойтесь методом проб и ошибок найти свой красный. Ориентируясь на цвет кожи.

Если она у вас розоватая, идеальной будет классическая красная помада. Для теплого тона кожи выбирайте помады с оранжевым подтоном. Для смуглой подойдут винные цвета с фиолетовыми оттенками.

Чтобы помада держалась дольше, штрихуйте карандашом всю поверхность губ, а не только прорисовывайте контур.

Сама нежность

1/8
Фото: Getty Images
Помада M.A.C
Фото: пресс-служба
Помада Charlotte Tilbury
Фото: пресс-служба
Помада L'Oreal Paris
Фото: пресс-служба
Помада Artdeco
Фото: пресс-служба
Помада Maybelline New York
Фото: пресс-служба
Помада Collistar
Фото: пресс-служба
Помада Queen
Фото: пресс-служба

Универсальной нюдовой помады, увы, не существует. Даже такой, казалось бы, нейтральный цвет нужно подбирать. И ориентир – снова оттенок кожи. Для молочно-белой идеальным вариантом станут помады с деликатными оттенками топленых сливок. Белоснежкам подойдут бежевые оттенки. Девушкам с оливковой кожей можно экспериментировать со всей нюдовой гаммой. Главное правило – подбирать цвет на тон светлее или темнее лица. Смуглым девушкам подходят помады карамельного цвета с розовым оттенком.

Дело техники

Важно уделять внимание не только цвету, но и форме губ и технике нанесения помады. Мода на четко прорисованный контур губ немного сдала позиции, уступив место тенденции «зацелованных губ», то есть в тренде вариант нанесения с растушеванным контуром. Чтобы добиться нужного эффекта, необходимо нанести насыщенный цвет помады по внутреннему краю губ и постепенно свести цвет на нет к внешнему. Обратите внимание, что даже нейтральные оттенки не терпят небрежности. Более того, нюдовая помада подчеркивает недостатки кожи губ. Поэтому перед макияжем обработайте кожу скрабом.

Брови как у Фриды Кало: история успеха необычной модели
  • Подробнее
Эпоха нулевых: бьюти-образ с показа Chapurin SS 2018
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#косметика#бьюти-советы#выбор помады#помада
20 октября 2017
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Халикова
Адвокат
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет