Осенний поцелуй: подбираем идеальный оттенок помады

У этого цвета сотни полутонов и десятки вариантов нанесения. Не бойтесь методом проб и ошибок найти свой красный. Ориентируясь на цвет кожи.

Если она у вас розоватая, идеальной будет классическая красная помада. Для теплого тона кожи выбирайте помады с оранжевым подтоном. Для смуглой подойдут винные цвета с фиолетовыми оттенками.

Чтобы помада держалась дольше, штрихуйте карандашом всю поверхность губ, а не только прорисовывайте контур.