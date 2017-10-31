От первого лица: каково быть визажистом Бузовой

Звездный визажист и стилист рассказала о работе с самыми эпатажными российскими звездами.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как ведут себя звезды в кресле у стилиста или визажиста? Насколько они капризны, доверяют ли своему мастеру, сложно ли с ними работать? Многие люди думают, что в вопросах красоты они просто невыносимы, ведь внешний вид – главное для них. Мы решили узнать, сложно ли быть звездным визажистом и стилистом, а Тата Дабижа с радостью поделилась с нами всеми секретами.

Тата Дабижа, звездный визажист и стилист по волосам: — Знаменитости бывают разные, и работать с ними совсем не просто, но мне с ними как-то все время везет. У каждого, конечно же, бывают свои предпочтения в образе, макияже. Творческие люди порой бывают непредсказуемыми, приходится подстраиваться под их настроение.

Меня часто спрашивают, испытываю ли я страх, когда работаю со звездами. У меня нет страха перед селебрити, и, вообще, я не верю в то, что обычно о них рассказывают и пишут. Как показывает практика и мой опыт, в жизни они милые, приятные и интересные люди.

Фото: Legion-Media

Например, работать с Сергеем Зверевым было очень легко, несмотря на то что он сам стилист и точно знает, что ему нужно и как нужно. На телевизионной съемке, где я с ним работала, он полностью доверился мне, был максимально расслаблен и даже шутил.

Фото: @buzova86

Меня удивила Ольга Бузова своей искренностью, непринужденностью и отсутствием капризов. Для Оли было очень важно тональное средство, она выразила конкретные пожелания по нему. Мы использовали исключительно матирующие текстуры – это в первую очередь связано с тем, что Олю я готовила к эфиру «Дома-2»: на телевидении очень важно, чтобы лицо не блестело.

Фото: Legion-Media

Стас Костюшкин оказался душой всей съемочной команды. С первых минут он шутил и пританцовывал, чем создал игривую атмосферу, в которой легко и задорно работалось.

Фото: Legion-Media

Родион Газманов оказался скромным, интеллигентным молодым человеком, у которого особых пожеланий в прическе не было, но зато он рассказал, как его «крепко» уложили на предыдущем выступлении накануне.

Фото: Legion-Media

Алена Бабенко, наоборот, в самом начале подготовки ее образа для видеосъемки была неразговорчивой, так как приехала сразу с другой съемочной площадки, но в процессе мне удалось расположить ее к себе и закончить образ уже в совсем другом настроении. Для профессионала знаменитости ничем не отличаются от обычных людей, тем не менее к каждой звезде желательно иметь свой индивидуальный подход, чувствовать, что им нужно для конкретного образа и настроения. Обычно артисты крайне редко говорят, какой макияж или прическу им сделать. Но иногда все же выражают пожелания, которые помогают сделать образ идеальным.

15 продуктов, сохраняющих твою молодость Подробнее