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Носы, носики и носища: 10 звезд, сделавших ринопластику

Редко женщину на 100% устраивает ее внешность. Особенно если речь идет о звездах: на экране и на обложках хочется выглядеть идеально! Woman’s Day выяснил, кто из знаменитостей прибегал к ринопластике.

Кети Топурия

Звезды с ринопластикой
2007 год
Фото:  Legion-Media.ru
Звезды с ринопластикой
2017 год
Фото:  Legion-Media.ru

Девушка стала солисткой группы «А-Студио» в 11 (!) лет. Ее невероятно сильный голос собирал полные залы, а вот внешностью своей Кети была недовольна. Грузинские корни нашли продолжение в массивном носе, который, как казалось певице, портил ее лицо. Кроме того, искривленная носовая перегородка мешала дыханию. Чтобы избавиться от комплексов и поправить здоровье, Кети решилась на пластику. Однако первая операция не принесла желаемого результата – эстетический эффект был достигнут, а вот проблему с дыханием решить не удалось. А для певицы это действительно серьезный вопрос! Пришлось сдаваться врачам повторно, на этот раз все прошло удачно. Сейчас у Кети аккуратный, чуть вздернутый носик без горбинки.

Кристина Орбакайте

Звезды с ринопластикой
2003 год
Фото:  Legion-Media.ru
Звезды с ринопластикой
2016 год
Фото:  Legion-Media.ru

Дочь Примадонны с детства славилась своим носом – он заметно выделялся на заостренном личике. Из-за внушительных размеров носа девочка в детстве получила прозвище Буратино. Неудивительно, что и на главную роль в фильм «Чучело» выбрали именно ее. Так или иначе, Кристина сумела пережить все комплексы и стать знаменитой уже без привязки к звездной маме. Успешная карьера певицы и актрисы, внимание мужчин – все говорило о том, что пора забыть о неидеальном носе.

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Но Кристина все же отправилась на операцию. Для того чтобы исправить такую форму, нужно было укоротить хрящик, уменьшить ноздри и сузить кончик. Врачи справились с задачей блестяще! Нос обрел приятную глазу форму, но при этом не утратил своей индивидуальности. Орбакайте не хотела штампованных форм и надеялась, что носик похорошеет, но все же будет узнаваем, как своеобразная визитная карточка.

Маша Малиновская

Звезды с ринопластикой
2010 год
Фото:  Legion-Media.ru
Звезды с ринопластикой
2016 год
Фото:  Legion-Media.ru

Уж кто-кто, а Маша с пластической хирургией на «ты»! Чего только не делала теледива: грудь увеличивала, обратно уменьшала, то же самое производила и с губами. Добралась, разумеется, и до носа. А он, прямо скажем, не был огромным. Тем не менее Маша решила укоротить кончик и откорректировать неровность спинки, чтобы придать ему изящность. Что ж, такой такой вариант «сопелки» добавил благородства эпатажной Маше.

Холли Берри

Звезды с ринопластикой
2002 год
Фото: Getty Images
Звезды с ринопластикой
2017 год
Фото:  Legion-Media.ru

Афроамериканка по происхождению, Холли упорно отрицает тот факт, что прибегала к ринопластике. Хотя для ее поклонников очевидна разница между широким носищем и аккуратным носиком. Операцию она сделала еще в конце 80-х. Браво хирургам! Результату могут позавидовать даже современники. Кстати, если обратить внимание на фильмографию актрисы, отчетливо видно, что резкий скачок и просто бешеная популярность пришли к ней уже после преображения. Совпадение? Вряд ли.

Дрю Бэрримор

Звезды с ринопластикой
1995 год
Фото:  Legion-Media.ru
Звезды с ринопластикой
2017 год
Фото:  Legion-Media.ru

Актриса достаточно долго «носила» на лице кувшинчик с узким горлышком и широким донышком – именно так в шутку ее нос назвали пластические хирурги. Это было своеобразной фишкой и нисколько не портило ее лицо. Но актриса все же отправилась под нож, чтобы выйти оттуда с утонченным контуром и маленькими, изящными крылышками вновь обретенного носа. Критики отмечали, что «новый нос» однозначно добавил эстетики, Дрю стала выглядеть более аристократично.

Кэмерон Диаз

Звезды с ринопластикой
1994 год
Фото:  Legion-Media.ru
Звезды с ринопластикой
2014 год
Фото:  Legion-Media.ru

Оказывается, нежная Кэмерон тоже не была такой от природы! Раньше на ее ангельском личике вполне уверенно существовал широкий нос, который красотка решила исправить вовсе не потому, что он ее не устраивал. Оказывается, Диаз сломала его во время серфинга в 2003 году. Хирурги, собиравшие нос буквально по кусочкам и лепившие его заново, видимо, не нашли несколько частей, так как нос получился намного меньше и эстетичнее.

Бритни Спирс

Звезды с ринопластикой
1999 год
Фото:  Legion-Media.ru
Звезды с ринопластикой
2016 год
Фото:  Legion-Media.ru

О внешних изменениях певицы говорят очень много, но, как ни странно, нет прямых доказательств тому, что она делала пластику. Единственное, что не вызывает сомнения, так это то, что певица делала ринопластику еще в далеких двухтысячных. Исходную форму решено было оставить, нос лишь сузили, кардинально внешность не изменилась, но лицо стало приятнее и аристократичее – так считают поклонники Бритни и сама исполнительница.

Скарлетт Йоханссон

Звезды с ринопластикой
1998 год
Фото:  Legion-Media.ru
Звезды с ринопластикой
2016 год
Фото:  Legion-Media.ru

Признаваться в том, что делала ринопластику, актриса не намерена. Скарлетт утверждает, что прибегнет к услугам пластических хирургов, только когда поймет, что становится похожей на старую ведьму. Но поклонников не обманешь! Все они прекрасно помнят широкий нос с внушительным кончиком, который внезапно превратился в милый узенький, но не менее хитрый носик.

Дженнифер Энистон

Звезды с ринопластикой
2004 год
Фото: Getty Images
Звезды с ринопластикой
2017 год
Фото:  Legion-Media.ru

Дженни, в отличие от многих звезд, не стесняется того, что прибегала к пластике. Что ж, спасибо за откровенность! Свой нос Энистон доверяла докторам два раза. Вначале это было нужно для восстановления нормального дыхания (просто удивительно, как много актрис страдают искривлением перегородок!). При этом, как водится, нос поправили не только внутри, но и снаружи. Позже кроме ширины носа была устранена и его асимметрия, а кончик стал намного уже.

Дженнифер Лопес

Звезды с ринопластикой
1995 год
Фото:  Legion-Media.ru
Звезды с ринопластикой
2016 год
Фото:  Legion-Media.ru

Одна из самых высокооплачиваемых в Голливуде латиноамериканок выглядит превосходно! Гладкое, без единой морщинки лицо, идеальные губы и, конечно же, прямой аккуратный нос, взглянув на который можно с легкостью понять, что ринопластика имеет место. Взгляните: изменились ширина переносицы и крылья носа. Эксперименты, возможно, лишили индивидуальности Лопес, но это ничто по сравнению с мнением Джей Ло о самой себе.

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#Дженифер Лопес#Дженифер Энистон#Маша Малиновская#Кристина Орбакайте#Холли Берри#Дрю Бэрримор#Кэмерон Диаз#Скарлетт Йоханссон#Кэти Топурия#Бритни Спирс#ринопластика#выбор редакции#пластические операции звезд
3 октября 20171074
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