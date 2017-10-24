С такой страшно проснуться! Макияж, который приводит в ужас

Мексиканский День мертвых и его символ стал уже настоящей классикой для макияжа на Хеллоуин. Банальные клыки и искусственная кровь на лице остались в прошлом. Визажисты со всего мира на своем примере демонстрируют: чем креативнее макияж, тем страшнее. В ход идут все приемы профессиональных гримеров: имитация рваной кожи, открытой раны, использование косметической мастики и всех остальных спецэффектов.

Популярными стали и 3D-эффекты, которые требуют особой сноровки, но выглядит такой макияж невероятно пугающе. Визажисты с легкостью используют оптические иллюзии, например, пасть или огромная дыра на все лицо, которые выглядят очень правдоподобно.

Остается в тренде и космос на лице. Чтобы походить на Галактику, необходимо сделать тон в голубой или темно-синей гамме, на котором белым карандашом необходимо рисовать созвездия.

Шипы на бровях и губах также заслуживают особого внимания. Если на бровях этот прием кажется не так страшно, то на губах они выглядят как клыки акулы.

В связи с недавно вышедшим фильмом «Оно» в этот Хеллоуин все постараются изобразить Пеннивайза. Хотя клоуны всегда были весьма вдохновляющими в этот праздник, но теперь появился новый пример для подражания.

Для вдохновения мы собрали для вас самые интересные образы из Instagram. Начинайте репетировать, времени осталось катастрофически мало!