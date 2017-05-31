Советы косметолога: какие процедуры нельзя делать летом

Эксперт

Разбираемся со специалистом, когда записываться на пилинг, а когда – на удаление волос.

Планировать поход к косметологу – дело приятное, но часто хлопотное. В повседневной суматохе можно и не заметить, как лечение, запланированное еще зимой, откладывается на июнь. А после консультации с доктором выясняется, что все лазеры в отпуске как минимум до осени…

Роберт Бейнешев, врач – дерматолог-косметолог Института красоты СПИК:

Сезон лазерной деструкции сосудов, срединных и глубоких пилингов, фотоомоложения, эпиляции на александритовом лазере закрывается еще в мае, до наступления периода активного солнца. Почему? Все просто: кожа после лазера под воздействием солнца сильно подвержена ожогам и выраженной пигментации. К счастью, кое-чем из аппаратной косметологии СПИК может порадовать и летом: солнце и загар не помешают лазерной эпиляции по новой технологии Moveo. Эпиляция Моvео справится с любым цветом волос и даст отличный результат на любой коже, от нордической бледной до африканской темной – безопасно и безболезненно. Если же вдруг вы не успеваете сделать последнюю процедуру из запланированного курса, например фотоомоложения, и она выпадает на период активного солнца, то в рекомендациях косметолога должен стоять солнцезащитный крем с высоким фактором SPF, не меньше 50, которым нужно пользоваться перед каждым выходом на улицу.

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Какие процедуры лучше всего подойдут к каждому сезону

Лето:

Летом мы активнее теряем влагу, и кожа начинает быстрее стареть. Для профилактики старения важно помнить о солнцезащитных средствах – кажется, косметологи всего мира уже успели хорошо распространить эту истину. С каждым десятилетием солнце становится все опаснее, мы сильнее подвержены UF – излучению, чем наши предки. Поэтому кожа нуждается в постоянной защите.

Самой главной уходовой процедурой в летний период должна стать биоревитализация на основе гиалуроновой кислоты. Коже быстро вернется сияние за счет стимуляции выработки коллагена, а заодно вы получите защиту от появления пигментных пятнышек. Процедура биоревитализации лица гиалуроновой кислотой просто необходима перед поездкой на юг: солнце, перелеты и перепады температуры крайне негативно воздействуют на кожу.

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Вообще инъекционные процедуры – контурная пластика, ботулинотерапия, мезотерапия, биоревитализация – можно проводить 12 месяцев в году, не привязываясь к солнечной активности. Поэтому в случае, если вам показаны инъекции – можете смело идти в косметологический кабинет в любое время года. То же самое касается армирования кожи нитями и безоперационных методов коррекции фигуры (LPG-массаж и ультразвуковая кавитация).

Роберт Бейнешев, врач – дерматолог-косметолог Института красоты СПИК:

– В летний период проблема повышенной потливости (или гипергидроза) актуальна как никогда. Всего одна процедура ботулинотерапии решит проблему потливости на полгода. Действие препарата начнется спустя несколько дней после сеанса, поэтому, если вам предстоят какие-то особенно ответственные мероприятия, лучше побеспокоиться о посещении косметолога заблаговременно.

Осень:

Фото: Getty Images

Роберт Бейнешев, врач – дерматолог-косметолог Института красоты СПИК:

– В осенний период я бы рекомендовал обратить особое внимание на область рук – мы часто забываем о перчатках до наступления сильных холодов, и кожа быстро подсушивается. Хороший результат даст биоревитализация или плазмотерапия кистей рук. После процедур могут возникнуть небольшие синячки, но они быстро проходят. Повторять процедуры для стабильного результата рекомендуется каждые 4–6 месяцев – так же, как и на лице. Начиная с середины – конца октября уже можно пройти курс срединных пилингов.

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Зима:

Зимой для поддержания тонуса кожи рекомендован комплексный подход, состоящий из чередования инъекционных (плазмолифтинг, биоревитализация, мезотерапия) и аппаратных уходовых и омолаживающих процедур. Для комплексного ухода можно привлечь также контурную пластику, как губ, так и всего лица.

Роберт Бейнешев, врач – дерматолог-косметолог Института красоты СПИК:

– Зимой также лучше всего проводить курсы лазерного омоложения, лазерной деструкции сосудов и коррекции растяжек. Одна из самых эффективных технологий на сегодня в аппаратной косметологии – омоложение DekArt и коррекция стрий и растяжек DekArt S. Принцип действия DekArt основан на эксклюзивной технологии сочетания энергии CO2-лазера с радиочастотой RF, которая дает выраженные эстетические результаты и оказывает мощное воздействие на ткани, стимулируя повышенную выработку коллагена и эластина. Результаты после первой же процедуры часто поразительные, но рекомендуется все-таки пройти курс из 4–6 процедур.

Весна:

Роберт Бейнешев, врач – дерматолог-косметолог Института красоты СПИК:

– Для восстановления кожи после холодов рекомендован курс PRP-терапии с применением собственной плазмы пациента с большим количеством тромбоцитарной массы. Здоровый свежий цвет лица после комплекса процедур гарантированы! PRP-терапия проводится в том числе и для волосистой части головы в целях профилактики и лечения выпадения волос – для многих эта проблема становится актуальной именно весной, в период авитаминоза. Процедура достаточно чувствительная, но очень результативная.

Напитать кожу витаминами помогут также мезотерапевтические коктейли. При переходе с зимы на весну в состав включаются витамины и аминокислоты.

Санкт-Петербургский институт красоты СПИК

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