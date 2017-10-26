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9 самых таинственных ароматов, которые вам понравятся

Хэллоуин – хорошая возможность пуститься во все тяжкие и попробовать новые ароматы, которые в обычной жизни кажутся слишком готичными. Выбор здесь большой. Предупреждаем сразу: есть вероятность увлечься и развить любовь к странным запахам.

«Вуду»

Аромат Voodoo Chic, Haute Fragrance Company
Voodoo Chic, Haute Fragrance Company.
Фото: архив пресс-служб

Voodoo Chic от Haute Fragrance Company. «Вуду шик» звучит пугающе. Однако аромат не так страшен. Землистые пачули, пряные смолы, дымный ладан и черный чай с лимоном. Вуду ждали на чай. Но он так и не пришел. Во всем виноват раскуренный ладан.

«Падаль»

Аромат Funeral Home, Demeter Fragrances
Funeral Home, Demeter Fragrances.
Фото: архив пресс-служб

Funeral Home от Demeter Fragrances. «Похоронное бюро» пахнет вовсе не склепами, а грустной старой комнатой, в которой давно не делали ремонт. Там много цветов, которые принято подносить к гробу, холод и сырость. Придется по душе любителям цветочных магазинов: томные лилии, красные гвоздики, фиолетовые гладиолусы и сентябрьские хризантемы.

«Похоронное бюро»

Аромат Charogne, Etat Libre d’Orange
Charogne, Etat Libre d’Orange.
Фото: архив пресс-служб

Charogne от Etat Libre d’Orange. Аромат переводится с французского как «мертвечина». Однако расчлененки не будет. Умер вовсе не человек, а лилия. Загнивающие лилии придают парфюму тошнотворно-привлекательный характер. А в целом ничего страшного: сладковато-пепельный аромат с лилиями, ладаном и предчувствием тлена.

«Туманный лес»

Аромат Woods in Fog, Voronoi
Woods in Fog, Voronoi.
Фото: архив пресс-служб

Woods in Fog от Voronoi. «Туманный лес» точно понравится любителям готики. Перекопанная дикими зверями сырая земля с перьями и шерстью и червями, влажная древесина, прелая листва и горькие пачули.

«Фиолетовый остров»

Аромат Ile Pourpre, Liquides Imaginaire
Ile Pourpre, Liquides Imaginaire.
Фото: архив пресс-служб

Ile Pourpre от Liquides Imaginaire. На фиолетовом острове растут загадочные фрукты, которые окрашивают в пурпурный цвет скалы, землю и траву. Цвет и аромат острова манит мореплавателей свернуть с пути и причалить к точке новозврата. Кровоточащие черные финики, горькая полынь, дымный ладан, сушеное сено и жгучий имбирь под взбитыми сливками.

«Черная луна»

Аромат Eclix, Tiziana Terenzi Eclix
Eclix, Tiziana Terenzi Eclix.
Фото: архив пресс-служб

Eclix от Tiziana Terenzi Eclix. Аромат посвящен лунному затмению и черной луне, когда мы не видим ее на небосклоне, но незримо ощущаем присутствие рядом. В такие моменты мы особенно раздражительны и тревожны. Аромат помогает легче пережить такие моменты: жирный миндальный крем и ирисовая пудра, милые фиалки, печальная лилия, подкопченный сандал и ванильное послевкусие.

«Темнота»

Аромат Dark, Andrea Maack
Dark, Andrea Maack.
Фото: архив пресс-служб

Dark от Andrea Maack. Чем пахнет «Темнота»? По мнению художницы-парфюмера Андреа Маак, в темноте можно услышать аромат железных роз. Именно об этом ее творение: увядающая черная роза, альдегиды и металл, создающие привкус крови, розовый перец и радостный мандарин как свет в конце туннеля.

«Пустота»

Аромат Into the Void, Juliette Has A Gun
Into the Void, Juliette Has A Gun.
Фото: архив пресс-служб

Into the Void от Juliette Has A Gun. Что будет, если прыгнуть в пустоту? Там можно познать вечность. И ощутить запах бархатистой орхидеи, горячего уда, горького папируса, тягучей амбры и вибрации темной энергии. Главное – найти силы, чтобы потом выбраться из пустоты. Она притягательна и уютна.

«Таро»

Аромат Le Mat, Mendittorosa
Le Mat, Mendittorosa.
Фото: архив пресс-служб

Le Mat от Mendittorosa. Вдохновением для создания аромата стали карты таро, а именно единственная в колоде карта без номера – «шут». Аромат призывает нас оставить все и отправиться на поиски своей истинной сущности. Как понять, что мы ее нашли? Парфюмер дает нам подсказки в виде запахов: густое варево из роз, шиповника и бессмертника, жареная карамель и подкопченные фрукты, пучки сухих трав и бальзамические смолы.

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#ароматы#Селективный парфюм#Хеллоуин
26 октября 2017Кира Феклисова
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