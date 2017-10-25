Топ-5 действительно увлажняющих кремов

Как правило, осенью наша кожа нуждается в более тщательном уходе, ведь постоянная смена температуры, ветра и дожди не лучшим образом влияют на ее состояние. Косметологи советуют обращать внимание на кремы с плотной текстурой и с большим количеством увлажняющих ингредиентов в их составе. Мы выбрали лучшие увлажняющие кремы, с которыми вы можете чувствовать себя в безопасности.
Мегаувлажняющий крем для лица WASO, Shiseido, 2950 рублей
У бренда Shiseido появилась новая линия по уходу WASO, созданная специально для молодой кожи. Мегаувлажняющий крем, как понятно из названия, интенсивно увлажняет. В формуле крема есть морковь, именно она обладает питательными свойствами и помогает добиться ровного и здорового тона кожи. У крема прозрачная гелевая текстура, которая быстро впитывается, именно поэтому его можно наносить не только как базовое средство, но и поверх макияжа в течение дня.
Укрепляющий крем против признаков старения Slow Age, Vichy, 1925 рублей
Крем Slow Age предупреждает появление морщин, а если они уже имеются, корректирует их и делает менее заметными. Но в то же время крем увлажняет кожу на протяжении 24 часов, а также защищает ее от негативных воздействий ветров и холодов. Благодаря пробиотику Bifidobacterium longum, входящему в состав крема, барьер кожи укрепляется и становится более устойчивым к внешним факторам.
Увлажняющий крем Moisturizing with a cream, Valmont, 13 185 рублей
В креме швейцарского бренда главный акцент на активные ингредиенты и нежную текстуру. Средство наполняет кожу влагой и обеспечивает эстраувлажнение за счет смеси простых сахаров и белков, а также гиалуроновой кислоты, которая отвечает за двойное увлажнение эпидермиса.
Увлажняющий крем Ultra Facial, Kiehl’s, 2200 рублей
Легендарный увлажняющий крем американского бренда вышел с SPF 30. Экстракт корня офиопогона японского помогает удерживать влагу и стимулирует производство увлажняющих веществ. Антраксин, входящий в состав, защищает кожу от повреждения свободными радикалами.
Увлажняющий крем Hydreane Extra Riche, La Roche Posay, 944 рублей
Увлажняющий базовый крем без дополнительных функций, который подходит девушкам с чувствительно кожей. После сильных воздействий погодных условий крем питает и восстанавливает. Высокая концентрация термальной воды в составе крема увлажняет кожу.
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