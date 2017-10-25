Топ-5 действительно увлажняющих кремов

Эти средства спасут вашу кожу от сухости в осенний период и помогут избежать шелушения.

Как правило, осенью наша кожа нуждается в более тщательном уходе, ведь постоянная смена температуры, ветра и дожди не лучшим образом влияют на ее состояние. Косметологи советуют обращать внимание на кремы с плотной текстурой и с большим количеством увлажняющих ингредиентов в их составе. Мы выбрали лучшие увлажняющие кремы, с которыми вы можете чувствовать себя в безопасности.

Мегаувлажняющий крем для лица WASO, Shiseido, 2950 рублей

Фото: архив пресс-служб

У бренда Shiseido появилась новая линия по уходу WASO, созданная специально для молодой кожи. Мегаувлажняющий крем, как понятно из названия, интенсивно увлажняет. В формуле крема есть морковь, именно она обладает питательными свойствами и помогает добиться ровного и здорового тона кожи. У крема прозрачная гелевая текстура, которая быстро впитывается, именно поэтому его можно наносить не только как базовое средство, но и поверх макияжа в течение дня.

Укрепляющий крем против признаков старения Slow Age, Vichy, 1925 рублей

Фото: архив пресс-служб

Крем Slow Age предупреждает появление морщин, а если они уже имеются, корректирует их и делает менее заметными. Но в то же время крем увлажняет кожу на протяжении 24 часов, а также защищает ее от негативных воздействий ветров и холодов. Благодаря пробиотику Bifidobacterium longum, входящему в состав крема, барьер кожи укрепляется и становится более устойчивым к внешним факторам.

Увлажняющий крем Moisturizing with a cream, Valmont, 13 185 рублей

Фото: архив пресс-служб

В креме швейцарского бренда главный акцент на активные ингредиенты и нежную текстуру. Средство наполняет кожу влагой и обеспечивает эстраувлажнение за счет смеси простых сахаров и белков, а также гиалуроновой кислоты, которая отвечает за двойное увлажнение эпидермиса.

Увлажняющий крем Ultra Facial, Kiehl’s, 2200 рублей

Фото: архив пресс-служб

Легендарный увлажняющий крем американского бренда вышел с SPF 30. Экстракт корня офиопогона японского помогает удерживать влагу и стимулирует производство увлажняющих веществ. Антраксин, входящий в состав, защищает кожу от повреждения свободными радикалами.

Увлажняющий крем Hydreane Extra Riche, La Roche Posay, 944 рублей

Фото: архив пресс-служб

Увлажняющий базовый крем без дополнительных функций, который подходит девушкам с чувствительно кожей. После сильных воздействий погодных условий крем питает и восстанавливает. Высокая концентрация термальной воды в составе крема увлажняет кожу.

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