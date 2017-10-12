«Топ-модель России – 2017»: 13 красавиц-участниц!

13 самарских девушек прошли в финал одного из крупнейших конкурсов красоты. 21 октября будет объявлено имя обладательницы престижного титула!

Всероссийский конкурс «Топ-модель России – 2017» проводится в Самаре не в первый раз и уже стал традиционным бьюти-мероприятиям. 13 самых красивых девушек в возрасте от 14 до 23 лет выступят в финале, чтобы доказать, что именно они достойны звания королевы красоты. В рамках конкурса сайт Woman’s Day учредил собственную номинацию! Голосуйте за понравившуюся конкурсантку! Победительница получит диплом и титул «Топ-модель Самары – 2017 по версии Woman’s Day», а аткже подарок от нашего сайта. Голосование продлится до 14:00 20 октября, а имя победительницы будет объявлено на финале, который состоится в 19:00 21 октября в Long Bar Samara (по адресу: ул. Куйбышева, 128, справки по телефону 929 71 147 71). Ведущие мероприятия – Елена Недялкова и Илья Русаков. Знакомимся с участницами и голосуем на последней странице!

Виктория Дружбицкая

Фото: организаторы конкурса

Возраст: 19 лет. Что даст мне победа в конкурсе: «Победа в конкурсе поможет мне реализовать свой потенциал в качестве модели, достичь новых высот и сделать этот мир лучше!» Проголосовать за Викторию можно на последней странице!

Дарья Иванушкина

Фото: организаторы конкурса

Возраст: 20 лет. Что даст мне победа в конкурсе: «Участие в конкурсе для меня – это возможность попробовать себя в новой роли, потому что каждое новое увлечение и занятие – это выход из своей зоны комфорта. Только выйдя из нее, мы развиваемся и получаем новые знания и опыт. А также хочу доказать всем, что пора уходить от привычных стереотипов куклы Барби и выбирать что-то новое. Победа даст мне, во-первых, как для любой девушки, пунктик в самооценке, а также исполнит мою мечту. Даст мне новые силы для поднятия по ступенькам этого тернистого пути. Я хотела бы, чтобы многие девушки лет 14−17 посмотрели на меня в их же годы и какая я сейчас и поняли – из гадкого утенка всегда вырастает красивый лебедь». Проголосовать за Дарью можно на последней странице!

Дарья Козловская

Фото: организаторы конкурса

Возраст: 22 года. Что даст мне победа в конкурсе: «Участие в конкурсе для меня – это нечто грандиозное и торжественное. Безумно волнующе участвовать в этом празднике красоты и грации. Победа в конкурсе – блистательный успех. Она позволит ощущать себя совершенно по-новому. Победить – значит доказать, в первую очередь, самой себе, что ты можешь очень многое». Проголосовать за Дарью можно на последней странице!

Ирина Киселенко

Фото: организаторы конкурса

Возраст: 20 лет. Что даст мне победа в конкурсе: «Для меня этот конкурс больше, чем просто дефиле или показ. Это шанс побороть себя и страх. Если окажусь победительницей, то пойму, что способна не бояться. Что я могу идти дальше, не боясь и поражений». Проголосовать за Ирину можно на последней странице!

Наталья Бочарникова

Фото: организаторы конкурса

Возраст: 23 года. Что даст мне победа в конкурсе: «Для меня участие в конкурсе «Топ-модель России - 2017» значит, что я могу проявить настоящие качества девушки и характер. Ведь, чтобы дойти до финала, необходимо проделать огромную работу, и только сильные, волевые и уверенные в себе девушки доходят до него. Победа в конкурсе даст мне уверенность и стремление идти дальше по этому нелегкому жизненному пути». Проголосовать за Наталью можно на последней странице!

Диляра Миннегулова

Фото: организаторы конкурса

Возраст: 18 лет. Что даст мне победа в конкурсе: «Я учусь в СГСПУ на специальность „педагогическое образование“ с двумя иностранными языками. Выбрала данную профессию, считая, что мир спасет не только красота, но и знание языков. Я целеустремленный человек и считаю, что человек должен развиваться всесторонне. С самого детства мечтала попробовать себя в модельной индустрии. И вот сегодня я участвую в конкурсе красоты. Я безумно этому рада». Проголосовать за Диляру можно на последней странице!

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