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Тренд из Instagram – «пиксельный» макияж

Если стробинг, контуринг и хайлайтинг вам уже надоели, то самое время попробовать что-то новое.

Чем ближе к Хеллоуину, тем больше странностей мы видим в Instagram. С каждым днем визажисты придумывают все новые образы, которыми можно легко шокировать людей. Нарисованные мордочки котиков, имитация скелетов и многое другое уходит на задний план.

Недавно Instagram захватил «пиксельный» макияж. Большое количество косметики и хорошие навыки в макияже помогут вам произвести впечатление на незнакомцев или получить одобряющие комплименты у любителей видеоигр.

На первый взгляд кажется, что такой макияж повторить довольно сложно, тем более что на него придется потратить большое количество времени. Вооружитесь бьюти-средствами кремовой текстуры разных оттенков и начинайте рисовать квадратики на лице. Вы поймете, что все делаете правильно, когда ваше лицо будет выглядеть как 8-битная графика на лице. Вдохновляйтесь лучшими работами из Instagram.

пиксельный макияж
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Фото: Instagram
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#макияж#бьюти-тренды#бьюти-образ#губы
19 октября 2017Алика Жукова
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