Тренд из Instagram – «пиксельный» макияж

Чем ближе к Хеллоуину, тем больше странностей мы видим в Instagram. С каждым днем визажисты придумывают все новые образы, которыми можно легко шокировать людей. Нарисованные мордочки котиков, имитация скелетов и многое другое уходит на задний план.

Недавно Instagram захватил «пиксельный» макияж. Большое количество косметики и хорошие навыки в макияже помогут вам произвести впечатление на незнакомцев или получить одобряющие комплименты у любителей видеоигр.

На первый взгляд кажется, что такой макияж повторить довольно сложно, тем более что на него придется потратить большое количество времени. Вооружитесь бьюти-средствами кремовой текстуры разных оттенков и начинайте рисовать квадратики на лице. Вы поймете, что все делаете правильно, когда ваше лицо будет выглядеть как 8-битная графика на лице. Вдохновляйтесь лучшими работами из Instagram.