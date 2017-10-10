В тренде: 20 примеров идеальных и неудачных бровей

2. Форму нужно подбирать в зависимости от вашего типа внешности и овала лица. Так, например, с крупными чертами лица гармонируют более широкие брови и наоборот. А круглое лицо визуально вытянут брови с выраженным изломом, а узкий вытянутый овал лица уравновесят более «прямые» брови.

1. Сегодня в тренде естественность. Но это не значит, что природную форму не надо корректировать у специалиста. Как правило, самостоятельно убирая лишние волоски, девушки слишком увлекаются. Эксперт со стороны видит бровь иначе, нежели вы в зеркале. А значит, нет риска остаться с бровью в виде запятой или прямой линии. Самостоятельно стоит убирать только те волоски, которые не повлияют на форму. Рекомендую делать форму бровей у профессионалов хотя бы один раз в месяц.

3. Как отрастить брови? Основные способы – это массаж и использование натуральных масел: касторового, персикового, миндального. Начать процедуру ухода за бровями можно с массажа. В течение нескольких минут несильно нажимайте на брови пальцами, затем начните слегка пощипывать кожу. Также полезны круговые движения пальцами по направлению от переносицы к вискам. Массаж стимулирует кровообращение, что позволяет средствам, которые вы будете использовать в дальнейшем, работать более эффективно.

Миксом из касторового и любого базисного масла рекомендую «расчесывать» брови. Смочите в нем щеточку и несколько раз проведите ею по волоскам в разные стороны, массируя таким образом кожу. Не лишним будет добавить в эту смесь витамины, А и Е. Процедуру нужно делать ежедневно на ночь после умывания.

4. Не стригите брови по длине никогда! И не давайте никому это делать! Архитектура бровей проводится совсем другим образом и ничего общего с подстриганием волосков по форме не имеет

5. Окрашивать или нет светлые от природы брови? Однозначно окрашивайте и наслаждайтесь своим преображением. А вот нужно ли окрашивание черным бровям? Мой ответ – конечно, да! Как результат вы получаете чистую форму, глубокий цвет и ухоженный внешний вид.