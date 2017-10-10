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В тренде: 20 примеров идеальных и неудачных бровей

Мастер-бровист Елена Гареева специально для Woman`s Day рассказала и показала, какие брови сегодня в моде, а какие считаются антитрендом.

1. Сегодня в тренде естественность. Но это не значит, что природную форму не надо корректировать у специалиста. Как правило, самостоятельно убирая лишние волоски, девушки слишком увлекаются. Эксперт со стороны видит бровь иначе, нежели вы в зеркале. А значит, нет риска остаться с бровью в виде запятой или прямой линии. Самостоятельно стоит убирать только те волоски, которые не повлияют на форму. Рекомендую делать форму бровей у профессионалов хотя бы один раз в месяц.

2. Форму нужно подбирать в зависимости от вашего типа внешности и овала лица. Так, например, с крупными чертами лица гармонируют более широкие брови и наоборот. А круглое лицо визуально вытянут брови с выраженным изломом, а узкий вытянутый овал лица уравновесят более «прямые» брови.

брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
брови форма 2017
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Листай фото правой стрелкой
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn
Фото: @brovist_brn

3. Как отрастить брови? Основные способы – это массаж и использование натуральных масел: касторового, персикового, миндального. Начать процедуру ухода за бровями можно с массажа. В течение нескольких минут несильно нажимайте на брови пальцами, затем начните слегка пощипывать кожу. Также полезны круговые движения пальцами по направлению от переносицы к вискам. Массаж стимулирует кровообращение, что позволяет средствам, которые вы будете использовать в дальнейшем, работать более эффективно.

Миксом из касторового и любого базисного масла рекомендую «расчесывать» брови. Смочите в нем щеточку и несколько раз проведите ею по волоскам в разные стороны, массируя таким образом кожу. Не лишним будет добавить в эту смесь витамины, А и Е. Процедуру нужно делать ежедневно на ночь после умывания.

4. Не стригите брови по длине никогда! И не давайте никому это делать! Архитектура бровей проводится совсем другим образом и ничего общего с подстриганием волосков по форме не имеет

5. Окрашивать или нет светлые от природы брови? Однозначно окрашивайте и наслаждайтесь своим преображением. А вот нужно ли окрашивание черным бровям? Мой ответ – конечно, да! Как результат вы получаете чистую форму, глубокий цвет и ухоженный внешний вид.

Берем пример: 10 звезд с идеальными бровями

Наталья Водянова
Мадонна
Миранда Керр
Эмбер Херд
Рианна
Адриана Лима
Хлоя Морец
Кара Делевинь
Джессика Альба
1/9
Больше фото – по стрелке
Фото: Legion-Media.ru
Мадонна
Фото: Legion-Media.ru
Миранда Керр
Фото: Legion-Media.ru
Эмбер Херд
Фото: Legion-Media.ru
Рианна
Фото: Legion-Media.ru
Адриана Лима
Фото: Legion-Media.ru
Хлоя Морец
Фото: Legion-Media.ru
Кара Делевинь
Фото: Legion-Media.ru
Джессика Альба
Фото: Getty
А как вы обычно ухаживаете за бровями?
Проголосовали: 1577
А как вы обычно ухаживаете за бровями?
  • А зачем за ними ухаживать? Просто выщипываю лишние волоски
    34,9%
  • В моей косметичке всегда есть тушь, тени и гель для бровей
    38,8%
  • Оформляю брови хной в салоне красоты
    15,1%
  • Выбираю для себя татуаж – и никаких забот
    11,2%
Проголосовали: 1577
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#брови#макияж#татуаж#секреты красоты#звездный тренд
10 октября 2017Лида Буслаева
Комментарии4
Гость11.10.17 11:50

Практически на всех фотографиях первый вариант лучше, чем после тюнинга.

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Гость11.10.17 10:47

у Морец очевидно брови подстрижены

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Гость10.10.17 20:52

у Делевинь брови на всё лицо >_< и это удачные брови? безобразие какое то

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Гость10.10.17 13:17

неудачный подбор фото

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