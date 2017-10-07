Виновен: суп назвали причиной ожирения

«Подумать только, второй день без первого! Я бы так не смог», – причитал упитанный завхоз в старой советской комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
Но наши мамы и бабушки в этой фразе ничего смешного не видели, а суп считали едва ли не главным противоядием от гастритов.
«Что ты все всухомятку, желудок испортишь!» – говорили нам в детстве. Считалось, что чем наваристей, жирнее суп, тем он лучше. И мы, по сложившейся традиции, теперь варим борщи своим детям. А надо ли?
На днях известный блогер Виталий Игнатьев написал в «Инстаграме» пост о том, почему стоит исключить суп из рациона. Горячее блюдо вызвало не менее горячий спор среди подписчиков. Одни с доводами блогера согласились, другие, те, что из поклонников советской системы питания, его публикацию раскритиковали. Дескать, что может быть лучше жирного супа в холодные зимние дни.
К слову, сам блогер когда-то весил 152 килограмма. Но потом похудел на 71 килограмм и сейчас дает советы о правильном питании.
– Утверждение, что суп обязателен, и есть его надо каждый день, – миф. Свежие или подвергшиеся минимальной термической обработке овощи гораздо полезнее для организма, – говорит Виталий. Вот его 9 причин, почему стоит отказаться от супов.
1. Суп состоит из множества ингредиентов, поэтому точно посчитать БЖУ (соотношение белков, жиров и углеводов. – Прим. ред.) и калорийность блюда в тарелке достаточно сложно.
2. 70% витаминов и биологически активных веществ разрушаются при 55 градусах и длительной варке. При этом в гриле под воздействием высоких температур создается корочка, которая сохраняет всю пользу внутри продукта.
3. Жидкость во время приема пищи разбавляет желудочный сок, что ухудшает пищеварение.
4. Большой объем создает иллюзию сытости.
5. Печень не успевает расщепить мясные экстракты, которые в большом количестве поступают в организм с бульоном, и вредные вещества, моментально попадая в кровяное русло, разносятся по всему организму.
6. Даже качественное мясо дает тяжелый бульон, который оказывает негативное действие на печень и желудок. Если в мясе были вредные вещества (гормоны роста, антибиотики),то они в полном объеме переходят в бульон.
7. Жирные, наваристые бульоны увеличивают холестерин в крови, засоряют сосуды, перегружают печень, добавляют лишние килограммы и повышают риск опухолей. Лучше исключить людям, страдающим панкреатитом, болезнями почек, подагрой, повышенным артериальным давлением или атеросклерозом, особенно пожилым.
8. Супы не рекомендованы тем, кто страдает повышенной кислотностью: теплый бульон еще больше усилит кислотообразование.
9. Польза супа зависит от ингредиентов и способа приготовления. Самые полезные – это супы-пюре, но и тут нужно быть осторожными. Такие супы способны развить синдром ленивого кишечника при частом употреблении, так как многие ферменты, необходимые пищеварению, вырабатываются во рту в процессе пережевывания пищи.