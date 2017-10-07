Виновен: суп назвали причиной ожирения

«Подумать только, второй день без первого! Я бы так не смог», – причитал упитанный завхоз в старой советской комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Но наши мамы и бабушки в этой фразе ничего смешного не видели, а суп считали едва ли не главным противоядием от гастритов.

«Что ты все всухомятку, желудок испортишь!» – говорили нам в детстве. Считалось, что чем наваристей, жирнее суп, тем он лучше. И мы, по сложившейся традиции, теперь варим борщи своим детям. А надо ли?

На днях известный блогер Виталий Игнатьев написал в «Инстаграме» пост о том, почему стоит исключить суп из рациона. Горячее блюдо вызвало не менее горячий спор среди подписчиков. Одни с доводами блогера согласились, другие, те, что из поклонников советской системы питания, его публикацию раскритиковали. Дескать, что может быть лучше жирного супа в холодные зимние дни.

К слову, сам блогер когда-то весил 152 килограмма. Но потом похудел на 71 килограмм и сейчас дает советы о правильном питании.