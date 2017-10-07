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Виновен: суп назвали причиной ожирения

А любимый нами борщ грозит проблемами с желудком.

«Подумать только, второй день без первого! Я бы так не смог», – причитал упитанный завхоз в старой советской комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Но наши мамы и бабушки в этой фразе ничего смешного не видели, а суп считали едва ли не главным противоядием от гастритов.

«Что ты все всухомятку, желудок испортишь!» – говорили нам в детстве. Считалось, что чем наваристей, жирнее суп, тем он лучше. И мы, по сложившейся традиции, теперь варим борщи своим детям. А надо ли?

На днях известный блогер Виталий Игнатьев написал в «Инстаграме» пост о том, почему стоит исключить суп из рациона. Горячее блюдо вызвало не менее горячий спор среди подписчиков. Одни с доводами блогера согласились, другие, те, что из поклонников советской системы питания, его публикацию раскритиковали. Дескать, что может быть лучше жирного супа в холодные зимние дни.

К слову, сам блогер когда-то весил 152 килограмма. Но потом похудел на 71 килограмм и сейчас дает советы о правильном питании.

– Утверждение, что суп обязателен, и есть его надо каждый день, – миф. Свежие или подвергшиеся минимальной термической обработке овощи гораздо полезнее для организма, – говорит Виталий. Вот его 9 причин, почему стоит отказаться от супов.

1. Суп состоит из множества ингредиентов, поэтому точно посчитать БЖУ (соотношение белков, жиров и углеводов. – Прим. ред.) и калорийность блюда в тарелке достаточно сложно.

2. 70% витаминов и биологически активных веществ разрушаются при 55 градусах и длительной варке. При этом в гриле под воздействием высоких температур создается корочка, которая сохраняет всю пользу внутри продукта.

3. Жидкость во время приема пищи разбавляет желудочный сок, что ухудшает пищеварение.

4. Большой объем создает иллюзию сытости.

5. Печень не успевает расщепить мясные экстракты, которые в большом количестве поступают в организм с бульоном, и вредные вещества, моментально попадая в кровяное русло, разносятся по всему организму.

Фото: Getty Images

6. Даже качественное мясо дает тяжелый бульон, который оказывает негативное действие на печень и желудок. Если в мясе были вредные вещества (гормоны роста, антибиотики),то они в полном объеме переходят в бульон.

7. Жирные, наваристые бульоны увеличивают холестерин в крови, засоряют сосуды, перегружают печень, добавляют лишние килограммы и повышают риск опухолей. Лучше исключить людям, страдающим панкреатитом, болезнями почек, подагрой, повышенным артериальным давлением или атеросклерозом, особенно пожилым.

8. Супы не рекомендованы тем, кто страдает повышенной кислотностью: теплый бульон еще больше усилит кислотообразование.

9. Польза супа зависит от ингредиентов и способа приготовления. Самые полезные – это супы-пюре, но и тут нужно быть осторожными. Такие супы способны развить синдром ленивого кишечника при частом употреблении, так как многие ферменты, необходимые пищеварению, вырабатываются во рту в процессе пережевывания пищи.

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Комментарий врача-диетолога:
Сергей Сергеев

– Если вы откажетесь от супов, вреда организму точно не будет, – говорит Сергей Сергеев. – Более того, при гастритах и язвах супы из рациона полностью исключают, потому что они стимулируют желудочную секрецию.

Но если проблем с желудком нет, а без первого для вас и обед не обед, то зачем себе отказывать. Супы ничем не отличаются от других готовых блюд, которые также могут вредить организму. Все дело в приготовлении. Конечно, если в бульоне плавает жир, такой суп полезным не будет. Поэтому не делайте обжарку. Выбирайте нежирные сорта мяса. Если варите куриный суп, снимайте шкуру с птицы. Готовьте супы на вторичном бульоне – он менее жирный.

Что же касается супов-пюре, то они зачастую еще более жирные и калорийные, чем обычные супы. Ведь в них обычно добавляют сливки. Кроме того, за счет гомогенной структуры таких супов желудку даже не надо напрягаться, чтобы их переваривать. А ведь во время этого процесса также тратятся калории. К тому же мягкую пищу мы едим быстрее, даже не пережевывая, поэтому и съесть ее можем больше.

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#суп#диета#правильное питание#советы диетолога#ожирение#гастрит
7 октября 2017Ксения Воронежцева
Комментарии7
Гость10.10.17 12:13

100% чушь, самый жирный суп не превысит 70-80 ккал на 100 грамм и даже если сожрать поллитра в одно лицо, получим 400 ккал, при средней суточной норме 2000-2500 ккал это совсем не много. Просто не надо жрать сало с тортами, тогда не придется обвинять суп и щи.

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Гость09.10.17 22:33

во первых жирность супа можно регулировать при приготовлении, и даже совсем исключить, потом пункт 4 - (создаёт ощущение сытости) -разве это минус?!,

"вызывает ожирение" -аха, наверное американцы с борщей не слазят, поэтому они такие, далее не буду разбирать все пункты, просто скажу, что мне лично не понравилась итальянская кухня (да и вообще европейская), просто поперек горла - без супа не жизнь!

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Гость09.10.17 15:57

А зачем варить супы на мясе? Те же гороховый суп или борщ, по мне, намного вкуснее постные. Нужно просто уметь готовить! Ну и насчет количества съеденного полностью поддерживаю предыдущего оратора.

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Гость09.10.17 15:09

такую статью можно написать про абсолютно любое блюдо. Вообще жить вредно, так то.

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Гость09.10.17 14:35

Я люблю супы и умею их варить. Никаких обжарок и жирного мяса/птицы и проч. Только второй бульон.

Сытно, вкусно, бюджетно.

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Гость09.10.17 12:00

В США вообще не едят супы, а тем более борщи, но все толстые! В России не получится с таким холодным климатом обойтись без горячего. Да и зачем? Блогеру этому просто надо было не жрать, а есть. Это большая разница. Как можно отказываться от тарелочки вкуснющего борща с чесночком или горохового супчика с копченостями, или соляночки горяченькой? И поверьте, не важно чем человек питался в жизни, после 50 лет почувствуете старение,а после 60-ти начнутся болячки в соответствии с вашей генетикой. Питайтесь тем, что вам нравится, просто знайте меру.

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Гость09.10.17 10:15

а я люблю суп.

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