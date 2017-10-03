Выбор Wday.ru: свадьба года в Башкирии

20 пар молодоженов рассказали о самом счастливом дне своей жизни. Как сыграть необычную и запоминающуюся свадьбу, на чем можно сэкономить, а на что лучше потратиться, узнал Woman’s Day. Понравившуюся пару можно поддержать в голосовании на последней странице статьи. Влюбленные, которые наберут больше всего голосов, получат ценный приз и будут участвовать в федеральной статье «Выбор Wday.ru: свадьба года».

Конкурс «Выбор WDay.ru» посвящен юбилею сайта Woman’s Day, которому в этом году исполняется 10 лет. Проект включает несколько номинаций, региональные этапы проходят во всех крупных городах России. В апреле мы выбирали самых стильных уфимок, в июне – самых успешных жительниц Башкирии, а в июле поддерживали завидных холостяков Уфы. 3 октября стартует голосование в номинации «Свадьба года в Башкирии». Три пары, набравшие больше всего голосов, представят Башкирию в федеральной подборке «Выбор Wday.ru: свадьба года».

Впереди еще одна номинация: Если вы уже давно построили крепкую семью, то участвуйте в номинации «Мама года» (1−20 ноября), прислав вашу семейную историю с фото и поделившись советом по воспитанию. С 1 по 21 декабря 2017 года пройдет федеральный тур конкурса «Выбор WDay.ru» по всем пяти номинациям. В нем примут участие по три победителя региональных туров в каждой из номинаций. Для того чтобы принять участие в номинации «Мама года», пришлите письмо со своими контактами по адресу: telesem.ufa@hspub.ru. Расскажите о себе, своей семье и приложите несколько фото. Правила проведения конкурса «Выбор Woman’s Day» читайте ЗДЕСЬ.

Диана и Рустем Башировы

Дата и место свадьбы: 02.06.17, ресторан ROSSINSKY (отмечали с родителями), фотостудия «Проект № 4» в БЦ «Александровский Пассаж» (праздновали с молодежью). «Изюминка» свадьбы: наша свадьба была сплошной «изюминкой». Мы убегали от всех традиций стандартной свадьбы, но в тоже время очень хотели сделать наш праздник запоминающимся. В свой день успели уделить внимание как родителям (сразу после загса был праздничный обед в ресторане), так и друзьям (устроили вечеринку). Эта вечеринка, думаем, и была настоящей «изюминкой». Мы арендовали студию, пригласили кейтеринг-службу, бармена и диджея. Не было скучного свадебного застолья. И каждый гость выбирал закуски и напитки по своему вкусу. А зажигательная музыка нашего диджея не оставила никого равнодушным. Гости и мы получили огромное удовольствие от этого вечера! Кстати, все свадебные дела мы вели, будучи на Сахалине, и приехали за пару дней до свадьбы. Фотографы и видеограф были особенно удивлены. Их работа была импровизацией, мы предварительно ничего не обсуждали. Бюджет свадьбы: просто не представляем суммы денег и нервов, которые тратят молодожены при организации торжества в рамках традиционной свадьбы. Наш бюджет сложно посчитать, потому что затраты были постепенные. Но большая часть все-таки ушла на кейтеринг и на покупку напитков в бар.

За Диану и Рустема Башировых можно проголосовать на 5 стр.

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Мария и Александр Усовы

Дата и место свадьбы: наша свадьба была в День семьи, любви и верности – 08.07.17, ресторан «Пристань». «Изюминка» свадьбы: мы постарались сделать этот праздник не только для себя, но и для наших дорогих гостей. Составили отличное меню, подобрали насыщенную и интересную шоу-программу. Также изюминкой считаем то, что в подготовке к свадьбе мы принимали непосредственное участие, «от» и «до». Самостоятельно выбрали стиль свадьбы, договорились и встретились со всеми специалистами, сами сделали пригласительные для гостей и многое другое. Еще одной особенностью нашего торжества стало то, что мы заранее попросили гостей не дарить нам цветы. Они просто завянут и стоят недешево. Взамен попросили подарить детские игрушки, которые мы потом отвезли в детский дом. Бюджет свадьбы: 700 тысяч рублей. Экономить старались на не нужных, на наш взгляд, вещах. А вот не экономили на специалистах: оформитель, фотограф, ведущий, видеограф. Нам повезло, и мы собрали на своей свадьбе лучших специалистов в Башкирии. Спасибо им, что помогли создать этот праздник. Решили сэкономить на финале свадьбы. Вместо того чтобы заказать фейерверк или файер-шоу и сжечь впустую эти деньги, мы запустили с гостями в небо гелиевые шары с фонариками. Таким образом, каждый гость смог поучаствовать в финальном действии свадьбы.

За Марию и Александра Усовых можно проголосовать на 5 стр.

Гульнур и Альфред Камалтдиновы

Дата и место свадьбы: 26.08.2017. Регистрация проходила в Русском драматическом театре, а банкет – в Pravda Hall. «Изюминка» свадьбы: на нашей свадьбе их было много, и они очень понравились гостям. Во-первых, на торжестве мы разыграли маленького белого прекрасного кролика. Во-вторых, на банкете было много выступлений. Больше всех, пожалуй, запомнился зажигательный африканец Селестин со своей шоу-программой. В перерывах для молодежи готовились кальяны. Стиль нашей свадьбы был царский. Это было торжество для принца и принцессы. Бюджет свадьбы: 700 тысяч рублей. Мы точно не экономили на таких вещах, как ресторан и хорошая еда, напитки для гостей, хорошее место для бракосочетания, дизайнер, ведущий, фотограф и видеограф, платье для невесты и костюма для жениха. Мы сэкономили на организаторах, потому что у нас много хороших друзей, которые в течение всего дня помогали. Особенностью нашей свадьбы также стало то, что было много подруг невесты, и все они были одеты в нежных сиренево-розовых, фиолетовых тонах. У всех на руках были браслеты из цветов, у друзей жениха – одинаковые бабочки. А утром, перед банкетом, весело провели выкуп невесты.

За Гульнур и Альфреда Камалтдиновых можно проголосовать на 5 стр.

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Фатима Янбаева и Талгат Юнусов

Дата и место свадьбы: 23.07.2017, ресторанно-гостиничный комплекс «Берлога-ХОЛЛ». «Изюминка» свадьбы: мы сыграли национальную свадьбу в аутентичных костюмах, на свежем воздухе. Вместо выездной регистрации был выездной никах под белыми шатрами. Еще у нас не было поздравлений, вместо этого – музыкальная программа. На свадьбе не было алкоголя, только кумыс. Также мы обошлись без тамады, торжество вели друзья. Бюджет свадьбы: 300 тысяч рублей. Некоторые статьи расходов закрыли бартером. Сэкономили на алкоголе, аренде лимузинов и прочего, поскольку вся программа проходила в одном месте за городом. Специально потратились на аутентичный башкирский костюм, музыкантов, фотографов и видеографов (их было пять человек). Все было очень необычно, красиво, аутентично, поэтому не пожалели денег, чтобы это зафиксировать.

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Ксения и Ярослав Кучук

Дата и место свадьбы: с 22.09.2017 по 24.09.2017. Первый день свадьбы был в Уфе: официальная часть, фотоссесия с Olga Ullmann (фотограф). Второй день – бешеная фрик-вечеринка на берегу реки Юрюзань с выездной регистрацией на скале малого Лимоновского гребня, откуда сразу после регистрации был совершен прыжок на троллее. «Изюминка» свадьбы: троллейный спуск с малого Лимоновского гребня высотой около 45 метров. Костюмированная фрик-вечеринка, которая собрала всех наших друзей в ярких красочных костюмах. Музыка, подобранная друзьями, которая отражалась от скал, цветомузыка. Огромный костер. Хоровод вокруг костра. Видеосъемку всего это безумства вела лучший видеограф Уфы Полина Безматерных. Фотосъемку – самый классный, неординарный, экстремальный фотограф Алена Волгина. Бюджет свадьбы: 150 тысяч рублей. Подготовка велась полностью своими силами. Друзья-экстремалы туристы помогали в организации и проведении свадьбы. Рады, что не пожалели денег на видеографа и фотографов. Работать с этими людьми было очень комфортно. И память останется на долгие годы. Экономия была за счет собственного автобуса, а также за счет того, что есть альпинистское снаряжение, наше умение работать с ним, и большой опыт в организации активного отдыха.

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