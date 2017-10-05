Wday тестирует: новые и проверенные средства для бровей

Мода на широкие и густые брови заставляет нас пользоваться всеми достижениями бьюти-индустрии, чтобы получить именно такие.

Lumene, фиксирующий гель для бровей Blueberry, 819 рублей

Фото: Lumene

Ольга Алымова, редактор рубрики «Красота и здоровье»: — У меня от природы густые и широкие брови. В старшей школе я, как и все, беспощадно их выщипывала, но сейчас вообще не прикасаюсь к пинцету – естественная форма и длина на пике популярности. Из всех средств, участвующих в тесте, я пользуюсь только фиксирующими гелями – их-то и покажу.

Ожидание: специально брала его для занятий спортом: гель должен был выдержать как длительные поездки на велосипеде, так и купание в прохладном подмосковном озере. Реальность: пару лет назад у Lumene произошел ребрендинг: средства сменили упаковку и значительно подорожали, перескочив в следующий ценовой сегмент. Это вызвало бурю недовольств среди покупалтелей, которые, однако, вскоре сменились восторгами – ведь бренд еще и формулы обновил. С тех пор у меня появилась парочка уходовых фаворитов у Lumene, а теперь, кажется, еще один – простой и незамысловатый гель делает ровно то, зачем его покупают: намертво фиксирует даже широкие и густые брови, выдерживая целый день. Я пробовала его в условиях, где надо попотеть, – даже после легкого умывания брови все еще на месте. Гуд! Оценка: 10 из 10, незаменимая в быту вещица. Отличная вещь из разряда «накрашусь без зеркала»: гель позволяет в два счета сделать свой образ более ухоженным и при этом не привлекает внимания к бровям, как это делают, например, тени. Ложится ровно и без комочков, смывается тоже легко, и, кстати, вокруг бровей нет ни комедонов, ни прыщиков, то есть кожа от него не страдает.

Makeup Revolution, набор для оформления бровей Ultra Brow Palette, 1200 рублей

Фото: архив пресс-службы

Юлия Гапонова, выпускающий редактор: — К оформлению бровей я подхожу очень ответственно. Ведь от того, насколько аккуратно и ухоженно выглядят ваши брови, зависит, как будут оценивать ваш внешний вид окружающие. К тому же всегда приятно смотреть на девушек, которые отдают предпочтение натуральной красоте, а не вырисовывают тонкие ниточки, удивленно приподнятые. С английским брендом Makeup Revolution я не была знакома ранее, но твердо решила, что буду тестировать именно эту палетку: уж больно заманчивой мне показалась идея собрать все средства для макияжа бровей в одном месте.

Ожидание: о чем еще может мечтать девушка, когда ей в руки попадает целый набор различных средств, с помощью которых можно создать не только повседневный, но и профессиональный макияж. Я предвкушала, что это будет одно из самых приятных тестирований. Реальность: в этом наборе для бровей есть все, что вам может понадобиться для создания изысканных линий бровей в HD-формате. Поэтому не только я, но и любой профессиональный визажист был бы счастлив работать с этим продуктом. В палетке находятся пигментированные тени для бровей (4 цвета), тонированные воски для бровей, кремовый фиксатор и хайлайтер, карандаш для бровей, пинцет и две специальные кисточки. Да это же целый арсенал! Для меня это вообще находка – теперь не нужно будет тащить в отпуск чемодан косметики. Достаточно взять эту палетку, тушь для ресниц, прозрачный блеск – и все! К тому же в палетке есть большое зеркало, поэтому можно поправлять макияж в любом месте. Что касается теней, то они отлично прокрашивают волоски, не осыпаются, не скатываются и остаются на месте в течение всего дня. Для вечернего варианта можно еще использовать карандаш, которым аккуратно рисуют контур, а затем прокрашивают тенями подходящего цвета. И не забудьте про хайлайтер! Он отлично высветляет участки под бровями и придает лицу свежесть. Если говорить про экономичность, то данного набора вам точно хватит надолго! Оценка: 10 из 10. Я оценила задумку производителей собрать все необходимое в одной палетке, которая поместится в любую дамскую сумочку и будет всегда под рукой.

Набор для бровей MAC Great Brows, 2400 рублей

Фото: архивы пресс-служб

Ольга Бехтольт, редактор светской хроники: — Однажды, когда я была несмышленой девчонкой, взяла и сделала себе микроблейдинг бровей! Это была одна из самых больших ошибок в моей жизни, хотя нет, первой ошибкой было взять пинцет в руки и превратить шикарные, густые брови в ниточки. Честное слово, когда смотрю свои фото пятилетней давности, мне приходится напрягаться, чтобы вообще их разглядеть! Если бы я знала, что идеальная форма бровей заключается в ее отсутствии… Природа оказалась мудрее, а я теперь расхлебываю последствия, экспериментируя с тенями для бровей…

Ожидание: не знаю почему, но все средства марки MAC воспринимаются мной как нечто, что не имеет никаких минусов. Очень люблю этот бренд, особенно матовые помады! Тени для бровей мне еще не попадались, и я, конечно, ждала ошеломительного эффекта. Реальность: в наборе для дизайна бровей есть все необходимое для того, чтобы создать идеальную форму. Несколько цветов на выбор: темно-коричневый, немного светлее и белый для оформления линии под бровью. Кисточки очень удобные, несмотря на то что компактные. Я привыкла работать длинной кистью, но и те, что в наборе, не подвели. В целом качество мне понравилось, ложатся отлично, но вот цвет немного не мой. Оценка: 10 из 10. За удобство и первоклассное качество!

Карандаш для бровей Brow Drama Pomade Crayon, 350 рублей

Ольга Сафонова, замредактора — Я считаю, что от формы бровей очень сильно зависит выражение лица. От природы у меня брови «домиком», но когда была мода на брови «вразлет» и я постоянно корректировала свои щипцами, то со временем они такими и остались. Теперь я выщипываю их минимально, цвет добавлять мне не нужно, а форму немного приходится подправлять.

Ожидание: цвет я выбрала близкий к своему естественному, светло-коричневому. Думаю, с формой карандаш справится бед проблем. Реальность: карандаш для бровей Brow Drama Pomade Crayon со стойкой кремовой текстурой. Наносить можно как из стика, так и кистью. Отлично окрашивает и укладывает брови. Смотрится натурально. Достаточно стойкий, не осыпается, но через несколько часов бледнеет. Есть небольшой минус: если стиком пользоваться без кисти, то кончик закругляется и заточить его невозможно, поэтому добиться изящества брови не получится. Оценка: 9 из 10. В целом продукт неплохой, качество соответствует цене.

Фото: архивы пресс-служб

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