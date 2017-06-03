Wday тестирует: делаем укладку для летней непогоды

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Начало июня – время постоянных перемен погоды. С утра светит солнце, днем ураган, а у нас вечером важная встреча. Редактор рубрики «Красота и здоровье» учится делать универсальную салонную укладку своими руками.

Ольга Алымова, редактор рубрики «Красота и здоровье»:

— Впервые с солевым спреем я познакомилась пару лет назад. Мне сделали потрясающую и, главное, подвижную укладку в серферском стиле, которая жила на голове 4 дня. В спрее с морской солью меньше фиксирующих компонентов, чем в лаке; волосы не блестят, а будто сами собой ложатся в волны или мелкие кудри. Написать этот мануал мне захотелось после процедуры бондинга PH-bonder от Redken – это восстановление волос изнутри при окрашивании. Процедура помогает поддерживать дисульфидные связи внутри волоса и нейтрализует разрушительный эффект окрашивания. После этого я попросила мастера салона «Персона Lab.» в Климентовском переулке научить меня наконец обращаться с солевыми спреями и делать укладку настоящих серферов со свободными кудрями.

Три преимущества солевых спреев для укладки

1. Долговременный эффект. Они «цепляют» волосы на несколько дней – к вечеру прическа останется точно такой же, какой была утром.

2. Непогода делает прическу лучше. Все просто – волосы еще больше «пушатся», напитываясь влагой под дождем, а ветер добавляет всей прически настоящей серферской дерзости. Просто поверьте, для такой свободной укладки плохая погода – в кайф.

3. Расческу можно оставить дома. Даже не пытайтесь расчесать «просоленые» пряди – это нереально! Объем и кудри, которые получаются в результате, можно только смыть шампунем, желательно глубокой очистки. Зато солевой спрей не сушит волосы так сильно, как лак.

Работа мастера:

1 / 2 Во весь экран Мастер в салоне уложил мои волосы на диффузор с соляным спреем, создав небрежную укладку. Фото: архив автора

Фото: архив автора

Я попыталась повторить то же самое дома, а позже освежить прическу на работе, и вот что вышло.

Волосы после применения солевого спрея Mess Maker от Matrix и спрея More Inside Davines. Фото: архив автора

Рассказываю весь процесс появления кудряшек (в салоне и дома он ничем не различается)

1. Влажные после мытья волосы обрабатываем спреем-термозащитой (да, это необходимо для защиты от высокий температур фена).

2. Чуть подсушиваем волосы феном, помогая себе руками. Главное – пройтись по длине и корням, кончики не трогаем.

3. Наносим солевой спрей. На мои волосы уходит 8−9 «пшиков», волосы должны стать на очупь более влажными.

4. Сушим волосы. В идеале – с диффузором (насадка на фен для объема). Если его нет, то сушим без насадки и «мнем» пряди в руках, вытягивая более тонкие и распушая их. Не ставим высоких оборотов у фена, струя воздуха не должна быть плотной и горячей.

5. Закрепляем результат сухим шампунем или еще пару раз проходимся спреем.

Результат: упругие кудри и объем, который держится до следующего мытья головы. Большим плюсом станет то, что волосы, уложенные спреем с морской солью, можно собирать в хвост и пучок без потери объема – в салонах частенько сначала прорабатывают им волосы, чтобы добиться более пышной вечерней прически.

Солевые спреи есть у многих брендов – от демократичной Londa до Davines. Выбрать свой не составит труда – тем более что все они приятно пахнут и продаются в большом объеме, которого хватит минимум на год.

Выдор редакции: лучшие солевые спреи для волос:

1 / 7 Во весь экран Минеральный текстурирующий спрей с морской солью Wella EIMI Ocean Spritz, 880 руб. Фото: пресс-служба бренда

SCHWARZKOPF OSiS+ Session Label Salt Spray, 750 руб. Фото: пресс-служба бренда

More inside Davines спрей с морской солью, 1850 руб. Фото: пресс-служба бренда

LʼOréal French Girl Hair Messy Cliché, 1209 руб. Фото: пресс-служба бренда

Спрей для волос Lush «Морские брызги», 990 руб. Фото: пресс-служба бренда

Обогащенный солью спрей Mess Maker, Matrix, 1209 руб. Фото: пресс-служба бренда

Несмываемый̆ спрей-кондиционер Lisap Milano c ГМ защитой, 834 рубля Фото: пресс-служба бренда

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