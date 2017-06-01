15 масок люкс: мы проверили, работают ли бестселлеры

Свой взгляд

После зимы кожа обезвожена и нуждается в дополнительном увлажнении – мы спасаем ее масками с зеленым чаем, почками рябины и османтусом. Какие маски осветят кожу, позаботятся о балансе влаги и не потребуют крема после – читайте в обзоре Woman's Day.

Увлажняющая маска, выравнивающая тон кожи Even Better Brighter Moisture Mask, 3700 руб.

Ольга Алымова, редактор рубрики «Красота и здоровье»:

— У меня неплохая кожа, но весной она требует дополнительного увлажнения. Я убираю из ухода активные средства с кислотами, и хочется как-то подбодрить кожу. От увлажняющей маски чудес не жду – она не преобразит кожу, но должна выровнять ее рельеф и сделать мягкой и напитанной.

Ожидание: хотелось найти базовую увлажняющую маску, которая избавит от шелушений и станет палочкой-выручалочкой для нормальной кожи. Зеленый чай гекуро и дикалия глицирризат должны осветлить кожу и предотвратить появление пигментных пятен.

Реальность: маска приятной кремовой текстуры, очень легко наносится, распределяется по лицу быстро и без проблем. Высыхает долго – волосы лучше убрать от лица и не ложиться сразу спать – можно «прилипнуть» к подушке. Эту маску советуют снимать салфетками или просто оставлять на лице – я смывала водой, оставаться в ней на ночь было бы не слишком комфортно. После умывания без пенки наносить крем не хотелось: кожа была мягкая, напитанная и приятная на ощупь. В целом интересно было бы проверить маску в разное время года – по ощущениям она подходит скорее для весенне-летнего сезона, после нее чувствуется свежесть.

Оценка: 9 из 10 баллов. Сняла один балл из-за некоторой липкости вначале, но через 15 минут о ней забываешь, и можно заниматься своими делами. Понравилось, что продукт был вдумчиво протестирован брендом: сначала они пробуют каждую новинку по 12 раз на 600 добровольцев, и если аллергия возникает хоть один раз, пересматривают состав продукта.

Glamglow Thirstymud, 4890 руб.

Фото: GlamGlow

Мне близка эстетика марки – яркие жестяные баночки, суперприятные отдушки и мгновенный эффект.

Ожидание: маска должна увлажнять на трех уровнях: мгновенно благодаря меду из цветков апельсина и натуральному кокосовому маслу, среднесрочно благодаря сочетанию яблочной кислоты и мелкодисперсной глины и долгосрочно – ведь в составе есть гиалуроновая, лимонная и акриловые кислоты. В общем, должно быть волшебно (и приятно).

Реальность: маска по текстуре и цвету напоминает вареную сгущенку – непривычно, стандартные увлажняющие маски не удивляют ни запахом, ни цветом. Наносится отлично, кожу не щиплет, ходить с ней максимально комфортно. Ее незаметно на лице – нет ни пленки, ни крупинок глины, смело можно пользоваться в офисе в дни, когда нет косметики. Я так делаю, и коллеги до сих пор не заметили :) Обязательно смываю – после не хочется наносить крем, кожа ровная, мягкая и матовая. Ах да, аромат бисквита оcтается со мной даже после снятия маски – очень расслабляет.

Оценка: 10 из 10, с удовольствием пользуюсь и планирую на подарки подружкам – они точно оценят!

Увлажняющая маска Clarins HydraQuench, 2900 руб.

Широкая линейка увлажнения от Clarins подходит практически всем – это универсальные средства, которые есть на полках большинства бьютиголиков.

Ожидание: пробовала всю серию HydraQuench и рассчитывала, что маска станет достойным продолжением уходовой цепочки: тоник, двухфазная сыворотка и крем. Маска должна иметь долговременное действие, смягчать кожу и избавить ее отшелушений блягодаря гиалуроновой кислоте и экстракту коры катафрая. Вытяжки из почек рябины обеспечат коже сияющий вид.

Реальность: маска кремового цвета с нежным пудровым ароматом – приятно засыпать. Наносила ее на «голое» лицо после тяжелого дня. Впитывается очень быстро, как крем, не оставляя следов или разводов. В текстуре силиконы не ощущаются, но в составе они есть – придется смывать! Я удаляла ее с лица влажными салфетками для демакияжа – кожа заметно посвежела и стала мягкой. Не могу сказать, что это волшебное средство для особых случаев. Скорее хорошая «рабочая лошадка», которая станет достойным этапом утреннего или вечернего ритуала ухода. Подойдет для нормальной, сухой и обезвоженной кожи в межсезонье.

Оценка: 10 из 10, отдельное мерси за отдушку.

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