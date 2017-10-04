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Не чихай: 10 простых способов противостоять простуде

В первые дни октября волгоградские аптеки перевыполнили планы по продажам лекарства от кашля и простуды. Количество кашляющих и чихающих увеличивается в геометрической прогрессии с каждым днем.

И если мы еще как-то держимся, то наших коллег по цеху простуда, грипп и другие вирусные инфекции уже поймали в свои сети. Но они упорно не желают отлеживаться дома, а, наглотавшись лекарств, бредут из последних сил на работу, дабы закончить неотложные дела и завербовать новых адептов в свой лагерь «простудившихся». Как уберечься от последствий подобного безрассудства коллег? Воспользуйтесь нашей инструкцией!

Фото: Getty/ Istock

Дистанция имеет значение

По возможности избегайте контактов с заболевшими коллегами или держитесь от них как минимум на расстоянии 70 см. Помните, вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путем при разговоре, чихании и кашле.

Мыло и вода – наши лучшие друзья

Мойте руки как можно чаще, намыливая их круговыми движениями не менее 15−20 секунд. Делайте это перед едой, после контакта с деньгами, посещения туалета и прихода с улицы. А на своем рабочем столе обязательно держите упаковку влажных одноразовых салфеток.

Чистота – залог здоровья

Английские специалисты в области вирусологии доказали, что самыми зараженными предметами в офисе являются факс, телефон, клавиатура от компьютера и мышь. Чтобы защитить себя от атаки микробов, несколько раз в день протирайте пыль на своем рабочем месте специальной влажной салфеткой.

Фото: Getty/ Istock

Глоток свежего воздуха

Старайтесь, чтобы слизистая оболочка вашего носа всегда оставалась влажной. Это защитит ваш организм от попадания в него различных вирусов и микробов. Используйте для этого специальные спреи, пейте больше воды и следите, чтобы воздух в помещении не был сухим. Систематическое проветривание поможет выгнать из офиса болезнетворные бактерии, а бутылочка с негазированной питьевой водой насытит организм необходимым количеством жидкости.

Фото: Getty/ Istock

АБВГD и С

Принимайте витамин D. Исследования показали, что он способствует повышению иммунитета и помогает организму в борьбе с возбудителями инфекционных заболеваний. Вы можете найти его в рыбьем жире. В период эпидемии простудных заболеваний взрослому человеку необходимо принимать не менее 2 г витамина в день. Не забывайте о важности продуктов, в которых содержится и витамин С. Пусть в вашем холодильнике всегда будут зелень, фрукты и цитрусовые. Хрен, корень имбиря, сырой лук и чеснок – обязательные профилактические средства в столь опасный для здоровья сезон. Их употребление значительно сокращает период болезни и облегчает состояние «страждущего» благодаря содержащимся в них фитонцидам, которые убивают большинство болезнетворных вирусных инфекций. Если вы не приверженец народной медицины, то принимайте дополнительно витаминно-минеральные комплексы, в большом ассортименте представленные в аптечных пунктах. Обязательным условием является наличие в их составе селена и цинка, так как именно они повышают защитные функции организма.

Правильный режим – правильный выбор

Бессонница и постоянные недосыпания вредят вашему здоровья. Здоровый сон должен длиться не менее 8 часов. Во время сна иммунные клетки становятся более активными и лучше, чем когда-либо, борются с находящимися в организме инфекциями. Ни при каких обстоятельствах не пропускайте завтрак, так как он обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, заряжая вас бодростью на целый день.

Нет вредным привычкам, да – здоровому образу жизни

Если вы еще носите в своей сумочке пачку сигарет и бегаете на перекуры, то пришло самое время бросить курить. Научно доказан тот факт, что никотин, повышая уровень стресса в организме, приводит к снижению иммунитета, отчего курильщики чаще остальных болеют гриппом и другими вирусными заболеваниями. Обратите свой взгляд на физические упражнения. Пусть это будет не привычная с детства зарядка, а воскресное катание на катке или хождение на лыжах в веселой компании.

Фото: Getty/Istock

Поделись улыбкою своей

Приподнятое настроение, добрые мысли, улыбки и смех – это отличный блокатор для простуды. Не разрешайте себе грустить и впадать в апатичное состояние, так вы подаете во внешний мир сигнал о своей усталости и безразличности ко всему происходящему и становитесь легкой добычей возбудителей болезни. Позитивное мышление и дружеские отношения с окружающими – гарант хорошего самочувствия.

Но если вам все-таки не повезло и однажды утром вы проснулись с головной болью, першением в горле и заложенным носом, не отчаивайтесь, а берите больничный и лечитесь дома, дабы не передавать своим коллегам эстафетную палочку. А вот несколько простых и вкусных рецептов от нас.

Имбирный эликсир

Заварите на пол-литра воды чайную ложку зеленого чая. Процедите его и добавьте стручок кардамона, пару листиков мяты, щепотку корицы и небольшой кусочек свежего корня имбиря. Поставьте эту смесь на плиту, доведите до кипения и держите на слабом огне в течение 20 минут. Не снимая с огня, добавьте столовую ложку меда и половинку лимона. Поварив напиток еще минут пять, процедите и остудите его. Выпить приготовленный эликсир необходимо в течение дня.

Чай из ягод шиповника

Вам понадобятся сухие ягоды. Залейте пять столовых ложек ягод литром холодной воды и поставьте на огонь. Раствор необходимо кипятить в течение 10 минут, а потом, укутав, настаивать 8−10 часов. Процеженный раствор необходимо пить каждые два-три часа, добавляя мед, варенье или сахар.

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#Волгоград#ОРВИ#простуда#здоровье
4 октября 2017Марина Дорошева
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