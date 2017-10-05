10 звезд, которые боролись с бесплодием

Для поклонников они были настоящими звездами. Но слава не всегда приносит удовлетворение и полное счастье, которое прежде всего связано с детьми, с семьей.

Эти знаменитости, горя желанием стать примерными родителями, много лет боролись с проблемой бесплодия. Их упорство, способность переносить трудности принесли свои плоды. Они, к великой радости, обзавелись детьми, несмотря на прогнозы врачей.

Антон и Виктория Макарские

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) Сен 21 2017 в 9:58 PDT

Российская звездная пара почти 12 лет пыталась обзавестись ребенком. Но ничего не получалось: ни одно лечение не помогало супружеской чете. Когда же Антон и Виктория совсем отчаялись и решились пойти на ответственный шаг – усыновить ребенка, случился ряд печальных и радостных событий, которые перевернули судьбу молодой семьи. Вначале, пожалуй, стоит сказать о неприятном. Супруги, вложившие в строительство собственного дома 15 млн рублей, оказались жертвами жестокого обмана недобросовестной фирмы. Разумеется, Виктория была в шоке и с нервным срывом попала в больницу. После посещения святых мест в Израиле и постоянных молитв небеса смилостивились. И во время отдыха в США Виктория неожиданно для себя узнала, что беременна. Радости Антона не было предела! Вначале у них родилась дочь Машенька, а позже появился на свет наследник Антона – сын Ванечка.

Кортни Кокс

Фото: Getty Images

Звезда популярного сериала «Друзья» в течение почти 10 лет перенесла восемь выкидышей. Но Кортни находила в себе силы бороться с бесплодием, пока не родила дочь Коко. А до этого радостного и долгожданного события актриса и ее теперь уже бывший муж Дэвид Аркетт просто устали ходить к известным врачам, чтобы добиться желанного результата. И Кортни пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО, чтобы наконец-таки родить дочь. После рождения звездная актриса пыталась снова забеременеть: но, к великому сожалению, у нее случилось еще семь выкидышей. Впрочем, она не падает духом и как-то призналась журналу People: «Я беременею достаточно легко и быстро, но вынашивать малыша у меня не получалось. Это вам не в парке гулять. Но что нам еще остается? Ждать и пробовать снова».

Мэрайя Кэри

Фото: Getty Images

Звездная певица никогда не скрывала своих проблем с зачатием ребенка. Поэтому она нисколько не обиделась на мужа Ника Кэннона, когда он разоткровенничался перед журналистами, сказав, что Мэрайя страдает от угрозы выкидыша. Положение известной певицы еще усугублялось гестационным диабетом, который обнаружили у нее врачи. Тем не менее она решилась на процедуру ЭКО. Все прошло как нельзя лучше: Мэрайя Кэри стала мамой и воспитывает сейчас двоих двойняшек – сына Морокана и дочь Монро. По признанию певицы, она постоянно испытывала страх от угрозы выкидыша и очень тяжело было делать каждый месяц инъекции прогестерона, в особенности в первые 10 недель беременности.

Брук Шилдс

Фото: Getty Images

Известная американская актриса, прославившая себя еще в юном возрасте, когда на обложке одного из журналов появилась в обнаженном виде, наверное, не позволит никогда подобного своим двум дочерям. После рождения первого ребенка на Брук вдруг нашла какая-то напасть: она впала в депрессию и подумывала даже о суициде. Избавиться от этого наваждения ей помогла мечта о рождении второго ребенка. Тем более к этой мысли ее постоянно подталкивал и возраст Брук Шилдс, приближающийся к 40. Но осуществить желаемое оказалось невероятно трудно. Вместе с мужем Крисом Хенчи она пережила семь процедур ЭКО, закончившихся полной неудачей. А в 2006 году случилось чудо: Брук Шилдс забеременела естественным образом – и вскоре родила вторую дочь Грир Хэммонд.

Селин Дион

Фото: Getty Images

Довольное долгое время звезда мирового шоу-бизнеса пыталась зачать ребенка, но все было тщетно. Поэтому Селин Дион вместе с мужем Рене Анлжелилом для решения этой проблемы выбрала искусственное оплодотворение. Ей уже было за 40, когда она прибегла к процедуре ЭКО. О яйцеклетках певица позаботилась еще давно: они были заморожены восемь лет назад. После нескольких курсов лечения Селин Дион родила сына, позже ЭКО помогло появлению на свет двойняшек. По словам звездной певицы, между двумя беременностями у нее случился выкидыш. Но она пережила стресс от этого события и продолжила успешное лечение.

30 звезд, которые скрывали, что ждут ребенка Подробнее