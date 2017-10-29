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5 советов, как отрастить брови мечты

Правильная форма бровей способна полностью преобразить внешность. Как сделать идеально очерченные и широкие брови, рассказывает эксперт.
Татьяна Никонорова, броумейкер, основательница Nikonorova lash & brow hall:
Татьяна Никонорова

— Натуральные волосы, ресницы и брови – это сегодняшний тренд. Брови, в отличие от ресниц и волос, имеют определенную форму. Сегодня добиться естественной формы можно, только заново отрастив волоски бровей. Что поможет в достижении этой цели?

Правильное питание

Залог здоровья и хорошего роста ресниц и бровей – правильное питание. Чтобы быстро отрастить брови, обязательно нужно следить за своим рационом. Рекомендуется исключить любой фастфуд, ежедневно употреблять мясо и рыбу, так как они – основные источники белка.

Продукты с витаминами группы В также способствуют регенерации волос. Они содержатся в твороге, яйцах, молоке и печени. Витамины и кальций способствуют росту не только волос, но укрепляют зубы, питают кожу и улучшают внешний вид.

Фото: Getty Images

Использование органических масел

Природные масла стимулируют рост и укрепление волос. Советую наносить их кисточкой от использованной туши или зубную щетку, втирать масло с ее помощью для легкого массажа.

Рекомендую масло Nikonorova Brow Oil – его эффективная и натуральная формула создана специально для бережного ухода за бровями. Натуральные масла и витамины: касторовое масло, витамин А, витамин E, масло семян льна, миндальное масло, масло виноградной косточки, масло арганы, масло ши, масло какао.

Небольшое количество масла необходимо разогреть в руках и нанести на предварительно очищенные брови. Процедуру необходимо проводить за 2 часа до сна.

Фото: Getty Images

Компрессы для роста волос

Многие используют для стимулирования роста волос оттяжную терапию, чтобы отрастить брови как можно быстрее. На место бровей накладывается компресс с различным составом. Например:

Морковный компресс

Действие: морковный сок, содержащий витамин А, воздействует на структуру желез, на увеличение скорости деления клеток. Также он препятствует старению кожи.

Состав:

Морковный сок – 1 ст. л.

Витамин, А – 2−3 капли

Применение: в морковный сок добавляется витамин А, в этом растворе смачиваеся спонж и прикладывается к бровям. Через 20 минут лицо промывается водой.

Правильный уход

Макияж нужно тщательно снимать не только с лица, но и бровей. Остатки косметических средств могут вызывать преждевременное старение, закупоривать фолликулы волос и истощать его структуру.

Расчесывание бровных дуг способствует улучшению кровообращения и также стимулирует рост волос.

Во время принятия ванны или душа можно наносить на брови кондиционер или бальзам для волос. Эта процедура хорошо увлажняет и питает витаминами волоски.

Маски

Фото: Getty Images

Маски – это еще одно сокровище народной медицины. За счет комбинированного состава можно многократно повысить их результативность. Лучше всего работают следующие рецепты.

Морковная маска. Состав: 15 мл морковного сока; 1 капля ретинола (витамина А). Увлажнить ватные диски в получившейся жидкости и приложить к бровям на 20 минут. Проводить сеансы следует 3 раз в неделю, до получения нужного результата.

Маска из коньяка. 15 мл коньяка; 15 мл оливкового масла; ½ желтка. Втереть получившуюся кашицу в брови массирующими движениями, держать компресс 20 минут. Процедуру повторять через день.

Горчичная маска. 30 г горчицы; 30 г меда. Можно добавить немного воды, если масса слишком густая. Нанести на область бровей на 30 минут. Следует отметить, что горчица обладает разогревающим эффектом, поэтому средство может слегка жечь. Волосяные фолликулы засыпают и просыпаются в разное время, поэтому для того, чтобы маска подействовала, нужно применять ее регулярно.

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#как сделать красивые брови#форма бровей#идеальные брови
29 октября 2017Татьяна Никонорова
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