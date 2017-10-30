До чего дошел прогресс: 8 гаджетов для критических дней

Краткий обзор всех менструальных гаджетов на сегодняшний день.

Сегодня сложно представить, как справлялись женщины во времена, когда не существовало удобных средств для личной гигиены. Изобретение простейших прокладок и тампонов произвело настоящий фурор, избавив нас от дискомфорта. Мы получили возможность вести не просто нормальный, но и активный образ жизни в период критических дней, носить все, что нам вздумается.

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Но прогресс не стоит на месте, помимо прокладок и тампонов женщинам предлагают и другие варианты гигиенических средств для менструации. Выбор столь широк, что удовлетворит потребность даже самой взыскательной представительницы женского пола.

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При выборе прокладок обращайте внимание на используемое сырье (качественное и гипоаллергенное), удобную форму (не должно быть никаких неприятных ощущений) и надежное крепление (крылышки и липкий слой, чтобы избежать аварии). Чаще всего верхний слой сделан из специальной сеточки. Прокладки обладают приятным ароматом, маскирующим неприятные запахи. В зависимости от степени выделений прокладка прослужит от 2 до 4 часов.

Одноразовые прокладки

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Гигиенические прокладки «закрывают» сразу несколько важных пунктов: предотвращают протекание, защищают слизистую от попадания и развития бактерий и инфекций, ну и конечно же обеспечивают комфорт на продолжительное время. Единственный минус прокладок в том, что при неправильном положении есть угроза протечки, также их нельзя использовать при облегающей одежде и во время пляжного отдыха. Окунуться в водоем, соответственно, тоже не получится.

Тканевые прокладки

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Кто-то скажет, что стирать прокладки и многократно их использовать – прошлый век. А вот и нет! Это экологично, экономно и полезно для здоровья. Возможно, не так эстетично, как одноразовые, зато тканевые прокладки шьют из 100%-ного органического хлопка. А если учесть, что искусственные прокладки и памперсы разлагаются в земле 500 лет, тут есть о чем задуматься… Тканевые прокладки можно использовать многократно, предварительно перед основной стиркой замочив или простирав в холодной воде с добавлением при желании отбеливающих средств. Многие тканевые прокладки используют съемный вкладыш для дополнительного поглощения и водонепроницаемую подкладку внутри. Для фиксации прокладки на белье есть удобные кнопочки. Сама прокладка имеет специальный абсорбирующий слой, который содержит только волокна целлюлозы (из бамбука, хлопока или вискозы) и микрофибру. Такая прокладка обычно прошита таким образом, что бы исключить протекания на крылышки.

Тампоны

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Тампоны нравятся женщинам своим ощущением комфорта. С ними можно ходить в бассейн, купаться в озере, заниматься танцами и спортом – вести привычный ритм жизни, напрочь забыв о критических днях. У них нет тех недостатков, которые имеют прокладки. Их не видно из-под одежды, они подходят для любого вида белья. Однако есть в них и существенные минусы. При постоянном и долгом использовании тампоны могут вызвать условия для развития инфекций. У тампонов также есть рекомендации для определенного возраста. Ну и всегда остается угроза травмирования органов при неправильном введении. Ощущение комфорта при использовании тампона во многом зависит от индивидуальных особенностей строения внутренних органов каждой женщины. Также стоит помнить о том, что от использования тампонов может возникнуть токсический шок, об этом читайте здесь.

Чаша-колпачок

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Менструальная чаша напоминает колокол. Сделана она из медицинского силикона. По сути это емкость для сбора менструальных выделений. В отличие от тампонов или гигиенических прокладок такой колпачок ничего не впитывает и служит гораздо дольше. Чашечки бывают двух типов – одноразовые и многоразовые. Одноразовая служит 8−12 часов. А после применения многоразовой чашечки ее нужно очистить и сполоснуть теплой водой с мылом. Только надо приноровиться, прежде чем научиться вставлять колпачок. Но, судя по отзывам, используя эту чашечку, получаешь полную свободу действий. Менструальную капу не чувствуешь, она мягкая и принимает форму тела. Как будто и нет никаких «красных дней» календаря вовсе! Главное – правильно подобрать размер. Есть один важный момент, который необходимо знать при выборе менструальной чаши: это упругость. Обычно она трех видов для всех типов внутренних мышц – Soft (мягкая), Sport (очень упругая) и Classic (средней упругости).

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