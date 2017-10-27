А вам слабо? Как похудеть на 20 кг с помощью пилона

63-летняя пенсионерка Светлана Мирошкина занялась Pole Dance, изменила пищевые привычки и похудела.

Три года назад я открыла для себя новый неожиданный мир – танцы на пилоне, иначе Pole Dance. Я взялась за себя и сбросила больше четверти своего веса. Я с самого детства мечтала связать свою жизнь с танцами, хотела стать балериной, но обстоятельства были выше мечты. Приобрела профессию штукатур-маляр, чтобы жить. Вышла замуж, родила двоих детей, потом развелась. О танцах и спорте не было времени думать. Три года назад ко мне в друзья в соцсетях попросилась девушка с фотографией на пилоне в профиле. Увидев, этот снимок, я поняла, что хочу такую же фотографию!

До Фото: личный архив Светланы Мирошкиной После Фото: Михаил Афанасьев

Конечно, сначала закрались сомнения. Я хорошо понимала, что мне 60 лет, а спорт – это для молодых. Думала, сомневалась, но все-таки решилась. И вот 12 апреля, в День космонавтики, я взлетела на пилон! Взлетела, конечно, это громко сказано – скорее вползла. Первая тренировка далась мне с большим трудом. К тому же было не по себе – вокруг молодые девчонки! Но девушки и тренер меня встретили приветливо, объяснили, что тренировка будет длиться полтора часа и состоять из двух частей. Первая часть – 40-минутная разминка, вторая – знакомство с пилоном. В то время я «носила» 78 кг своего любимого тела, забраться на пилон было непросто! Зато с растяжкой повезло, и руки достаточно сильные из-за профессии. На первой же тренировке я поняла, что пора приводить себя в хорошую физическую форму, поэтому кроме регулярных тренировок дважды в неделю записалась в спортзал, плюс ежедневно занималась дома – качала ноги (2 подхода по 40 раз) и пресс.

Фото: Михаил Афанасьев

Вместе с образом жизни изменился мой рацион: я заменила мясо на рыбу, исключила лапшу, картошку. Утро начинала с легкой пищи: овощной салат, яблоко, банан. Перед завтраком стала выпивать стакан теплой воды. Правда, по вечерам могла наесться конфет или чего-то еще. Но тренеры не ругали, знали, что на занятии сожгу все калории. Таким образом за первые 3-4 месяца я скинула 10 килограммов. Делать трюки на пилоне стало намного легче. Я продолжала тренироваться и худеть. Сейчас мой вес – 56 килограммов. Если случается обратиться к врачу, меня хвалят, говорят, что вес идеальный. Представляете, даже врачи хвалят? После того, как сбросила лишнее, придерживаться правильного питания стало легче. Но должна признаться, совсем отказаться от сладкого не могу, все так же ем конфеты с удовольствием.

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С появлением в моей жизни Pole Dance я не только потеряла 22 килограмма, но и значительно помолодела! Я будто заново родилась – стала более позитивной, в меру раскрепощенной и сексуальной. Чувствую себя на 30 лет, а когда занимаюсь на пилоне – на все 18. У меня две внучки, старшей 15 лет, младшей 8 лет. Девчонки поддерживают мое увлечение и приходят на отчетные концерты! Мои планы на будущее – это работа над собой и улучшение своих результатов. Pole Dance всегда со мной! Даже во сне я делаю крутки на пилоне, которые хочу покорить на будущем занятии. А еще очень хотелось бы встретить свою вторую половину и выйти замуж. На данный момент на горизонте нет никого, возможно, потому, что мы ходим по разным дорогам и местам, но я очень надеюсь, что это обязательно случится.

Лидия Ионова, врач-диетолог, основатель клиники, автор собственной методики похудения. — У борьбы с избыточным весом после 60 лет есть свои особенности. С возрастом в организме происходят изменения, которые в том числе касаются и работы желудочно-кишечного тракта. Усиливается дисбактериоз, вырабатывается меньшее количество ферментов, организму сложнее переваривать пищу. Поэтому важно всеми способами ему помочь – в первую очередь, исключить из рациона трудноперевариваемые продукты. То есть мясные стейки заменить фаршем, сырые овощи – приготовленными на пару или отварными. Вторая возрастная особенность – опасность развития остеопороза, когда снижается прочность костной ткани. Снизить риск развития этой болезни поможет спорт, и не кардио или аэробные упражнения, а именно силовая нагрузка. Поэтому Светалана совершенно правильно выбрала для себя хобби.

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