Бодрость духа: 7 средств, которые помогут поддержать иммунитет осенью

О том, как легко просыпаться, быть бодрой и успешно противостоять простудам, рассказал доктор медицинских наук Сергей Владимирович Оковитый.

Осень – то коварное время года, когда тепло внезапно сменяется легкой прохладой, затем резко появляются вестники приближающейся зимы, и все это порой происходит в течение каких-то двух-трех недель. И так несколько раз… Естественно, в таком сумасшедшем круговороте организм человека ослабевает – практически каждого преследует постоянная усталость из-за недостатка энергии, а во время болезни, даже если это легкая простуда, осенняя хандра наступает с двойной силой. Бороться с этим состоянием реально. Достаточно включить в свой рацион продукты, в состав которых входят целебные вещества, помогающие дать отпор акклиматизационному дефициту, а также быстро восстановиться после простуды или инфекционного заболевания.

Рыбий жир

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Рыбий жир – продукт животного происхождения, добываемый из печени трески. Благодаря высокому содержанию незаменимых жирных кислот омега-3, омега-6 и омега-9 рыбий жир обладает множеством целебных свойств. Главные из них – положительное влияние на обмен веществ в организме, снижение уровня холестерина, способность активировать иммунную систему, а также благоприятное воздействие на нервную систему. Рыбий жир поможет бороться с осенней депрессией и хандрой. Помимо жирных кислот в состав продукта входят витамины А, Д и Е, которые усиливают синергетический эффект от приема средства. Особенно рыбий жир рекомендуется детям и профессиональным спортсменам.

Льняное масло

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Его добывают из семян льна путем прессования. Как и рыбий жир, оно отличается высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот. Также в масле льна присутствуют витамины А, Е, F и минеральные вещества. Льняное масло нормализует метаболические процессы в организме, положительно влияет на кожу, волосы и ногти. Как мы знаем, осенью нежная кожа лица и рук сильно обветривается, появляются сухость и тусклость, а волосы и ногти становятся слабыми и ломкими. Ложка льняного масла по утрам способна вернуть коже мягкость и здоровое сияние и сделать ногти и волосы крепче.

Янтарная кислота

Это вещество выполняет роль катализатора – активизирует метаболические процессы внутри клеток, восполняя запасы энергии в организме как во время простуды, так и в период восстановления. Янтарная кислота содержится не только в одноименном драгоценном камне, но и в некоторых продуктах: морских моллюсках, кисломолочных напитках, черном хлебе, сыре, винограде светлых сортов, спарже и квашеной капусте. Также это вещество накапливается в листьях крапивы и китайского лимонника. Главная сила янтарной кислоты в том, что она в несколько раз преумножает воздействие других полезных веществ, поэтому ее эффективность повышается при употреблении вместе с несколькими элементами. Благодаря своим уникальным свойствам янтарная кислота применяется в фармацевтике, входит в состав лекарственных средств.

Элеутерококк

У этого кустарника столько полезных свойств, что его называют сибирским женьшенем. Чай с элеутерококком или настойка элеутерококка повышает выносливость организма, в разы увеличивает уровень работоспособности. Экстракт этого растения часто применяют в качестве тонизирующего средства. Важно знать, что элеутерококк улучшает функционирование нервной системы, эффективно борется с симптомами переутомления и оптимизирует не только умственную, но и физическую деятельность, помогая человеку справиться с любыми нагрузками в период интенсивных климатических изменений. Прием элеутерококка также рекомендуют тем, кто хочет быстро восстановиться после серьезных заболеваний.

Пряности и специи

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Для многих это может стать неожиданностью, но специи – это не только приправа для кулинарных изысков, но и очень полезный для организма продукт. Практически все специи обладают целебными и профилактическими свойствами. К примеру, имбирь, гвоздика, корица и куркума обладают мощным стимулирующим и тонизирующим эффектом, мобилизуют энергию в организме, активизируют кровоснабжение. Шафран, который обычно добавляют в национальные блюда жарких стран, способствует выработке серотонина – гормона радости, поэтому оказывает некоторое психотропное воздействие, избавляя от боли и депрессии. Человек, добавляющий специи в различные блюда, чувствует себя бодрее даже в самое унылое время года.

Витамин С (аскорбиновая кислота)

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Витамин С играет значительную роль в функционировании и поддержании иммунитета, потому что его употребление способствует снижению риска инфекционных заболеваний и избавляет человека от постоянного чувства усталости. Помимо этого, аскорбиновая кислота помогает выводить из организма токсины и благоприятно воздействует на нервную систему, повышая стрессоустойчивость. Среди продуктов с высоким содержанием витамина С можно выделить перец, черную смородину, шиповник, капусту брокколи, зелень и цитрусовые. Важно помнить, что запасы этого витамина следует пополнять и поддерживать регулярно, ведь организм не воспроизводит его самостоятельно и не накапливает его при получении.

Мультивитаминные комплексы

Кому-то приема одного из множества витаминов будет недостаточно. Для более целостного, системного укрепления организма осенью можно приобрести витаминный комплекс. Следует помнить, что такие комплексы (или поливитамины) обладают только профилактическим эффектом, а для лечения стоит остановиться на моновитаминах. Применение витаминных комплексов удобно тем, что каждый человек может выбрать тот набор витаминов, который соответствует его полу, возрасту, особенностям реакции организма на осенние климатические изменения. В дополнение к витаминам в состав подобных комплексов входят минералы – кальций, магний, цинк, железо, йод, фосфор, калий, хром и другие.

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