Бьюти-процедуры, без которых осенью не обойтись

Оставаться красивой, стройной и молодой невозможно без работы над собой. Советы наших специалистов об уходе за лицом и телом пригодятся и тебе.

Безусловно, молодость – это состояние души. Но быть молодой и красивой также телом и лицом – желание каждой женщины. Современная косметология способна на многое.

Я ль на свете всех милее?

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У каждой проблемы на лице есть определенное решение. Эксперты клиники Estelife Clinic рассказывают о процедурах, которые позволят нам сохранить здоровье и красоту надолго. Биоревитализация – инъекционное введение препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту. Она запускает механизмы собственной выработки организмом этого уникального вещества, обеспечивая эффект омоложения. Инъекции проводятся в места с выраженными признаками старения – это область глаз, лба, носогубных складок, шеи, декольте. Проблемы, которые решит: дряблость кожи, повышенная жирность и увеличенные поры, шрамы на теле после беременности и попыток сбросить лишний вес. Интралипотерапия – метод инъекционного липолиза, с помощью которого можно убрать подкожный жир. Липолитики вводятся непосредственно в подкожножировую клетчатку. Проблемы, которые решит: жировые отложения, целлюлит, акне, постакне, возрастные изменения, последствия после агрессивных процедур – пилингов, дермабразии.

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Мезотерапия – метод, при котором в кожу вводятся микродозы коктейлей из витаминов, лечебных экстрактов, гомеопатических вытяжек, питательных веществ. Для каждой проблемы есть собственный коктейль. Проблемы, которые решит: коррекция и профилактика возрастных изменений кожи, акне, целлюлит, купероз, темные круги под глазами, пигментные пятна. Тредлифтинг – введение под кожу специальных биодеградируемых нитей, которые рассасываются в тканях через 9−12 месяцев. Их функция – подтягивать и фиксировать кожу в нужном положении. Проблемы, которые решит: наличие морщин, выраженных носогубных складок, морщин на лбу и на переносице, провисание кожи щек и нижней трети подбородка. PRP (Plateletrichplasma) – терапия – введение под кожу плазмы, обогащенной тромбоцитами. Процедура запускает регенеративные процессы в коже, повышает местный иммунитет. Проблемы, которые решит: алопеция, рубцы, гиперпигментация, розацеа, возрастные изменения, эластоз кожи и другие.

Стройность с пользой

Вес далек от нормы, состояние здоровья нельзя назвать великолепным, что при избыточной массе тела не редкость… Нужно срочно браться за свое здоровье! В идеале – обратившись в клинику за комплексной помощью. Специалисты центра снижения веса «Доктор Борменталь» поясняют, почему худеть лучше под контролем докторов. Если вы хоть раз сидели на диете, наверняка убедились: экспресс-методы дают такой же экспресс-результат. Но если вы хотите обрести стройность, красоту и здоровье надолго, готовьтесь к смене образа жизни. Мы то, что мы едим. 80 процентров успешного похудения – это наше питание. Поэтому, во-первых, исключите фастфуд, о жареных, жирных, сладких и мучных блюдах можно забыть. Во-вторых, следите за своим питьевым режимом. Часто мы путаем чувство жажды с голодом и вместо того, чтобы выпить стакан воды, отправляемся к холодильнику. Диетологи советуют выпивать до 2 литров жидкости в день – обычной питьевой воды. И в-третьих, есть нужно небольшими порциями 5−6 раз в день, просчитывая их калорийность. Примитивно механизм похудения можно определить так: дефицит калорий позволяет организму искать энергию в жировых отложениях.

Грамотно скорректированное питание может избавить вас не только от лишнего веса, но и от аллергии, проблем со щитовидкой, болезней ЖКТ, сосудов и сердца, болей в спине и суставах.

Вроде бы простые правила, но следовать им бывает трудно. Сколько жидкости можно пить? Какие продукты обладают низкой калорийностью? Как заставить себя есть низкокалорийную еду, отказываясь от вкусных, но вредных блюд? В клиниках, прицельно ориентированных на помощь людям с проблемами веса и питания, работает целый штат специалистов: — врач-диетолог разрабатывает лечебную диету; — врач-эндокринолог поможет снижению веса при помощи препаратов; — врач лечебной физкультуры дает рекомендации по двигательной активности; — психолог или психотерапевт работает с пищевыми привычками и помогает привести в норму пищевое поведение. Может потребоваться также помощь кардиолога, гастроэнтеролога, мануального терапевта и так далее. Процесс похудения с их помощью будет постепенным, а результат – долговременным. Специалист составит индивидуальную программу тренировок и будет корректировать ее по мере изменения вашей физической формы и состояния организма.