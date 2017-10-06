Бьюти-процедуры, без которых осенью не обойтись

Безусловно, молодость – это состояние души. Но быть молодой и красивой также телом и лицом – желание каждой женщины. Современная косметология способна на многое.
Я ль на свете всех милее?
У каждой проблемы на лице есть определенное решение. Эксперты клиники Estelife Clinic рассказывают о процедурах, которые позволят нам сохранить здоровье и красоту надолго.
Биоревитализация – инъекционное введение препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту. Она запускает механизмы собственной выработки организмом этого уникального вещества, обеспечивая эффект омоложения. Инъекции проводятся в места с выраженными признаками старения – это область глаз, лба, носогубных складок, шеи, декольте.
Проблемы, которые решит: дряблость кожи, повышенная жирность и увеличенные поры, шрамы на теле после беременности и попыток сбросить лишний вес.
Интралипотерапия – метод инъекционного липолиза, с помощью которого можно убрать подкожный жир. Липолитики вводятся непосредственно в подкожножировую клетчатку.
Проблемы, которые решит: жировые отложения, целлюлит, акне, постакне, возрастные изменения, последствия после агрессивных процедур – пилингов, дермабразии.
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Мезотерапия – метод, при котором в кожу вводятся микродозы коктейлей из витаминов, лечебных экстрактов, гомеопатических вытяжек, питательных веществ. Для каждой проблемы есть собственный коктейль.
Проблемы, которые решит: коррекция и профилактика возрастных изменений кожи, акне, целлюлит, купероз, темные круги под глазами, пигментные пятна.
Тредлифтинг – введение под кожу специальных биодеградируемых нитей, которые рассасываются в тканях через 9−12 месяцев. Их функция – подтягивать и фиксировать кожу в нужном положении.
Проблемы, которые решит: наличие морщин, выраженных носогубных складок, морщин на лбу и на переносице, провисание кожи щек и нижней трети подбородка.
PRP (Plateletrichplasma) – терапия – введение под кожу плазмы, обогащенной тромбоцитами. Процедура запускает регенеративные процессы в коже, повышает местный иммунитет.
Проблемы, которые решит: алопеция, рубцы, гиперпигментация, розацеа, возрастные изменения, эластоз кожи и другие.
Стройность с пользой
Вес далек от нормы, состояние здоровья нельзя назвать великолепным, что при избыточной массе тела не редкость… Нужно срочно браться за свое здоровье! В идеале – обратившись в клинику за комплексной помощью. Специалисты центра снижения веса «Доктор Борменталь» поясняют, почему худеть лучше под контролем докторов.
Если вы хоть раз сидели на диете, наверняка убедились: экспресс-методы дают такой же экспресс-результат. Но если вы хотите обрести стройность, красоту и здоровье надолго, готовьтесь к смене образа жизни.
Мы то, что мы едим. 80 процентров успешного похудения – это наше питание. Поэтому, во-первых, исключите фастфуд, о жареных, жирных, сладких и мучных блюдах можно забыть. Во-вторых, следите за своим питьевым режимом. Часто мы путаем чувство жажды с голодом и вместо того, чтобы выпить стакан воды, отправляемся к холодильнику. Диетологи советуют выпивать до 2 литров жидкости в день – обычной питьевой воды. И в-третьих, есть нужно небольшими порциями 5−6 раз в день, просчитывая их калорийность. Примитивно механизм похудения можно определить так: дефицит калорий позволяет организму искать энергию в жировых отложениях.
Вроде бы простые правила, но следовать им бывает трудно. Сколько жидкости можно пить? Какие продукты обладают низкой калорийностью? Как заставить себя есть низкокалорийную еду, отказываясь от вкусных, но вредных блюд? В клиниках, прицельно ориентированных на помощь людям с проблемами веса и питания, работает целый штат специалистов:
— врач-диетолог разрабатывает лечебную диету;
— врач-эндокринолог поможет снижению веса при помощи препаратов;
— врач лечебной физкультуры дает рекомендации по двигательной активности;
— психолог или психотерапевт работает с пищевыми привычками и помогает привести в норму пищевое поведение.
Может потребоваться также помощь кардиолога, гастроэнтеролога, мануального терапевта и так далее. Процесс похудения с их помощью будет постепенным, а результат – долговременным. Специалист составит индивидуальную программу тренировок и будет корректировать ее по мере изменения вашей физической формы и состояния организма.
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