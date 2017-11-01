ГлавнаяКрасота и ЗдоровьеЭнциклопедия здоровья

Чемпионская растяжка: 5 секретов, как сесть на шпагат

Ограничений по возрасту нет – только желание! Кристина Кирман, тренер по художественной гимнастике и стретчингу поделилась с Woman’s Day простыми советами для тех, кто хочет добиться хорошей растяжки.

Шпагат всегда был популярен, о нем мечтали представительницы прекрасного пола во все времена, современные девушки – не исключение. Модная тенденция касается и медийных лиц, в числе которых бессменная королева шпагата Анастасия Волочкова. Балерина с удовольствием принимает излюбленную позу в любую свободную минутку, а затем делится снимками с подписчиками. Многие ею восхищаются и думают, что сами никогда не смогли бы сделать нечто подобное. Мол, мне-то куда, уже поздно! Оказывается, не все потеряно.

«Ограничений по возрасту я не вижу. Растяжке, как и любви, все возрасты покорны, – считает Кристина Кирман. – Кто-то начинает заниматься раньше, кто-то позже, главное – желание!».

Фото: Екатерина Бахмацкая

Сама Кристина занимается гимнастикой уже 21 год, с трех лет. Раньше работала с тренером, теперь сама тренирует детей и взрослых. Также девушка проводит марафоны по растяжке.

«Самым сложным для меня именно в тренерской практике кажется поддержание уровня, на котором ты всегда работаешь!» – подчеркивает гимнастка.

Питание: в чем себя ограничить, а какие продукты, наоборот, помогают?

Рекомендуется ограничить себя в сладком, добавить больше витаминов, например овощей. Из соков – лучше апельсиновый. После тренировки можно добавить в воду лимонный сок и имбирь. Перед тренировкой также можно съесть кусочек шоколадки. Это может быть как молочный, так и горький шоколад.

Дыхание: легче ли сесть на шпагат, если правильно дышать?

В данном случае помогает не сколько правильное дыхание, сколько умение расслабляться. Для растяжки это очень важно.

Время суток: когда лучше всего заниматься и сколько часов.

Я бы рекомендовала либо утренние, либо вечерние тренироки. Утром после 9:00, вечером, например, после работы. По продолжительности – час-полтора. Три раза в неделю.

Самое эффективное упражнение

Садимся на пол. Ноги перед собой. Стараемся доянуться руками до кончиков пальцев. 20 подходов, минута статики и три раза повторений.

Для стоп: рекомендуется медленно встать на кончики пальцев и медленно опуститься на пятки. Повторять 20 раз по три подхода.

Как лучше разогреваться

Разогреваться рекомендуется 15−30 минут. Это могут быть прыжки на скакалке, бег либо комплекс упражнений.

1/7
Фото: @kristinakirman

Пять простых советов от Кристины Кирман

1. Не занимайтесь на полный желудок.

2. Разогревайте мышцы с помощью простых движений или растирания.

3. Чем теплее воздух в помещении, тем больше мышцы способны к растяжке.

4. Нельзя без последствий растянуть тело в одном месте, не разрушив баланс. Растягивать тело нужно симметрично.

5. Не ставьте перед собой цели на первых же занятиях достичь высоких результатов. Это лишь приведет к мышечной боли. Идем маленькими шагами к высоким целям.

Научное открытие: вот почему Волочкова делает шпагат
  • Подробнее
«Мисс Здоровый образ жизни»: рецепты красоты
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#растяжка#шпагат#сесть на шпагат#упражнения на растяжку мышц#гимнастика#стретчинг#Новосибирск
1 ноября 2017Евгения Замошникова
Комментарии0
Эксперты форума
40 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Ирина Кузнецова
Адвокат
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет