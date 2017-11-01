Чемпионская растяжка: 5 секретов, как сесть на шпагат

Ограничений по возрасту нет – только желание! Кристина Кирман, тренер по художественной гимнастике и стретчингу поделилась с Woman’s Day простыми советами для тех, кто хочет добиться хорошей растяжки.

Шпагат всегда был популярен, о нем мечтали представительницы прекрасного пола во все времена, современные девушки – не исключение. Модная тенденция касается и медийных лиц, в числе которых бессменная королева шпагата Анастасия Волочкова. Балерина с удовольствием принимает излюбленную позу в любую свободную минутку, а затем делится снимками с подписчиками. Многие ею восхищаются и думают, что сами никогда не смогли бы сделать нечто подобное. Мол, мне-то куда, уже поздно! Оказывается, не все потеряно. «Ограничений по возрасту я не вижу. Растяжке, как и любви, все возрасты покорны, – считает Кристина Кирман. – Кто-то начинает заниматься раньше, кто-то позже, главное – желание!».

Фото: Екатерина Бахмацкая

Сама Кристина занимается гимнастикой уже 21 год, с трех лет. Раньше работала с тренером, теперь сама тренирует детей и взрослых. Также девушка проводит марафоны по растяжке. «Самым сложным для меня именно в тренерской практике кажется поддержание уровня, на котором ты всегда работаешь!» – подчеркивает гимнастка.

Питание: в чем себя ограничить, а какие продукты, наоборот, помогают? Рекомендуется ограничить себя в сладком, добавить больше витаминов, например овощей. Из соков – лучше апельсиновый. После тренировки можно добавить в воду лимонный сок и имбирь. Перед тренировкой также можно съесть кусочек шоколадки. Это может быть как молочный, так и горький шоколад. Дыхание: легче ли сесть на шпагат, если правильно дышать? В данном случае помогает не сколько правильное дыхание, сколько умение расслабляться. Для растяжки это очень важно. Время суток: когда лучше всего заниматься и сколько часов. Я бы рекомендовала либо утренние, либо вечерние тренироки. Утром после 9:00, вечером, например, после работы. По продолжительности – час-полтора. Три раза в неделю. Самое эффективное упражнение Садимся на пол. Ноги перед собой. Стараемся доянуться руками до кончиков пальцев. 20 подходов, минута статики и три раза повторений. Для стоп: рекомендуется медленно встать на кончики пальцев и медленно опуститься на пятки. Повторять 20 раз по три подхода. Как лучше разогреваться Разогреваться рекомендуется 15−30 минут. Это могут быть прыжки на скакалке, бег либо комплекс упражнений.

Пять простых советов от Кристины Кирман 1. Не занимайтесь на полный желудок. 2. Разогревайте мышцы с помощью простых движений или растирания. 3. Чем теплее воздух в помещении, тем больше мышцы способны к растяжке. 4. Нельзя без последствий растянуть тело в одном месте, не разрушив баланс. Растягивать тело нужно симметрично. 5. Не ставьте перед собой цели на первых же занятиях достичь высоких результатов. Это лишь приведет к мышечной боли. Идем маленькими шагами к высоким целям.

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