Чемпионская растяжка: 5 секретов, как сесть на шпагат

Шпагат всегда был популярен, о нем мечтали представительницы прекрасного пола во все времена, современные девушки – не исключение. Модная тенденция касается и медийных лиц, в числе которых бессменная королева шпагата Анастасия Волочкова. Балерина с удовольствием принимает излюбленную позу в любую свободную минутку, а затем делится снимками с подписчиками. Многие ею восхищаются и думают, что сами никогда не смогли бы сделать нечто подобное. Мол, мне-то куда, уже поздно! Оказывается, не все потеряно.
«Ограничений по возрасту я не вижу. Растяжке, как и любви, все возрасты покорны, – считает Кристина Кирман. – Кто-то начинает заниматься раньше, кто-то позже, главное – желание!».
Сама Кристина занимается гимнастикой уже 21 год, с трех лет. Раньше работала с тренером, теперь сама тренирует детей и взрослых. Также девушка проводит марафоны по растяжке.
«Самым сложным для меня именно в тренерской практике кажется поддержание уровня, на котором ты всегда работаешь!» – подчеркивает гимнастка.
Питание: в чем себя ограничить, а какие продукты, наоборот, помогают?
Рекомендуется ограничить себя в сладком, добавить больше витаминов, например овощей. Из соков – лучше апельсиновый. После тренировки можно добавить в воду лимонный сок и имбирь. Перед тренировкой также можно съесть кусочек шоколадки. Это может быть как молочный, так и горький шоколад.
Дыхание: легче ли сесть на шпагат, если правильно дышать?
В данном случае помогает не сколько правильное дыхание, сколько умение расслабляться. Для растяжки это очень важно.
Время суток: когда лучше всего заниматься и сколько часов.
Я бы рекомендовала либо утренние, либо вечерние тренироки. Утром после 9:00, вечером, например, после работы. По продолжительности – час-полтора. Три раза в неделю.
Самое эффективное упражнение
Садимся на пол. Ноги перед собой. Стараемся доянуться руками до кончиков пальцев. 20 подходов, минута статики и три раза повторений.
Для стоп: рекомендуется медленно встать на кончики пальцев и медленно опуститься на пятки. Повторять 20 раз по три подхода.
Как лучше разогреваться
Разогреваться рекомендуется 15−30 минут. Это могут быть прыжки на скакалке, бег либо комплекс упражнений.
Пять простых советов от Кристины Кирман
1. Не занимайтесь на полный желудок.
2. Разогревайте мышцы с помощью простых движений или растирания.
3. Чем теплее воздух в помещении, тем больше мышцы способны к растяжке.
4. Нельзя без последствий растянуть тело в одном месте, не разрушив баланс. Растягивать тело нужно симметрично.
5. Не ставьте перед собой цели на первых же занятиях достичь высоких результатов. Это лишь приведет к мышечной боли. Идем маленькими шагами к высоким целям.