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Почему пластический хирург может вам отказать

Они руководствуются не столько красотой, сколько здоровьем. Пластические хирурги назвали пару причин, почему могут не согласиться на операцию.

Выглядеть моложе, худее и фигуристее – вот самые популярные запросы на протяжении многих лет. Ради таких бьюти-трансформаций многие девушки готовы лечь под нож не задумываясь. За последние 10−15 лет медицина очень сильно продвинулась, а пластическая хирургия стала самой популярной профессией. Все из-за огромного спроса, который только то и дело увеличивается. Уже мало кто думает, что пластическая операция – очень сложный и длительный процесс. Задача современных хирургов – сделать так, чтобы пациент на следующий день после операции уже смог отправиться на работу.

Пластическая операция
Фото: Getty Images

Желания у пациентов бывают самые разные, но на все ли готовы идти хирурги, брать огромную ответственность на свои плечи и выполнять любые капризы клиентов. Конечно нет. Оказывается, хирурги часто отказывают в операциях во благо здоровья пациента.

«Я не берусь за эстетическую операцию, если пациент сам не знает чего хочет, или же то, что он хочет, недостижимо. В своей практике я часто слышал о том, что кто-то хочет быть похож на кинозвезду, при этом обладая совсем другим типом лица и конституцией», – рассказывает Андрей Выговский, пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии.

Пластическая операция
Фото: Getty Images

Как объясняет Андрей Выговский, нет такой операции, за которую бы не взялся хирург. «Если технически ее можно провести успешно, то почему бы и нет. А вот если результат операции может не удовлетворить эго пациента, то всегда отказываюсь от операции, ссылаясь на неразумность или нелогичность всего мероприятия».

Всему есть предел, считает Дмитрий Скворцов, пластический хирург клиники «Коррект»: «Многие пациенты в погоне за стройностью готовы удалить пару ребер или удлинить ноги, но не каждый хирург на это согласится. У меня были запросы на изменение формы черепа, но я был вынужден отказать. Это сложная операция, и едва ли можно спрогнозировать, что результат удовлетворит человека. Поступал запрос на лифтинг разреза глаз. Мне продемонстрировали фото операции, где я увидел, что швы находятся прямо по краю орбиты. Да, лифтинг есть, но и грубые рубцы тоже. Не знаю, чем люди руководствуются, когда пытаются повторить тот результат или создать тот образ, который однажды увидели у знакомого или на экране».

Пластическая операция
Фото: Getty Images

Несмотря на это, уверены, что есть чудо-хирурги, которые в погоне за бешеным заработком (заметим, что пластические операции стоят очень дорого) соглашаются на все и исполняют пожелания пациента, не задумываясь о последствиях.

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Проголосовали: 427
Делать или не делать пластическую операцию?
  • Ни за что в жизни не решусь на пластику
    7,5%
  • Пластическая операция бывает необходима по показаниям
    30,2%
  • Считаю, что при желании сделать можно
    57,8%
  • Я уже сделала
    4,4%
Проголосовали: 427
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#пластическая хирургия#пластическая операция#пластика
27 октября 2017Алика Жукова
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