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Estée Lauder – четверть века на страже здоровья

Вот уже 25 лет компания не только выпускает косметику и парфюмерию, но и активно борется с раком груди по всему миру.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак груди является самой распространенной разновидностью онкологии у женщин. В 2011 году, по оценкам мировой медико-санитарной статистики, от него умерло больше полумиллиона представительниц слабого пола. Долгое время об этом заболевании не хотели говорить открыто, а ресурсов не хватало на достойные исследования.

Уильям Лаудер, Фабрицио Фреда, Элизабет Херли, всемирные послы кампании, с работниками Estée Lauder
Фото: архив пресс-служб

Ситуация изменилась в начале 90-х, когда Эвелин Лаудер и главный редактор журнала SELF Александра Пенни разработали концепцию кампании против рака груди и придумали розовую ленточку. Все началось с массового просвещения и раздачи ленточек в торговых точках бренда по всему миру. Со временем кампания приняла глобальные масштабы и обзавелась традиционными акциями. Так, например, каждый год Estée Lauder организует подсветку популярных достопримечательностей в розовом свете, чтобы привлечь внимание к своей деятельности. За всю активность акции было подсвечено более тысячи знаменитых зданий и сооружений, а розовая лента превратилась в символ здоровья груди.

«Я горжусь тем, что являюсь частью команды, которая уже так много сделала ради общего дела. Мы собрали более 70 миллионов долларов США, из которых 56 миллионов были распределены на поддержку 225 медицинских исследований стипендиатов Фонда исследования рака груди по всему миру. Среди прочего мы разработали вакцину против рака молочной железы на ранней стадии, запустили программу с целью устранения когнитивных нарушений после лечения рака груди, разработали механизм на основе крови для диагностики метастазов и контроля эффекта от лечения», – поделилась Элизабет Херли, всемирный посол кампании.

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4 октября 2017
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