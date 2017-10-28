Гарантированный результат: лучшее время сесть на диету

Спойлер: точно не в понедельник. Теперь мы точно знаем, влияет ли время года, день недели или еще что-то начало диеты.

Когда речь заходит о диете, большинство девушек откладывают это «мероприятие» на понедельник. Многим кажется, что именно в этот день следует начать жизнь с чистого листа и забыть о вредной пище. Некоторые ждут весны или осени, чтобы начать худеть. Другие же садятся на диету только когда влюбляются или, наоборот, расстаются.

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В одном из американских исследований ученые выяснили, что лучше всего садиться на диету весной или летом: именно в это время года уровень тестостерона помогает сжигать жир. А вот зимой и осень похудеть очень сложно, и получится это только у тех, у кого есть сила воли. А все потому, что организму необходимо сохранять и накапливать жиры, именно поэтому в холодное время года хочется есть более калорийную пищу. По данным журнала Европейского клинического питания, понедельник – не самый лучший день для диеты. Исследователи поняли, что в выходные люди, как правило, едят много мяса, жирной пищи и сладостей, то есть ни в чем себе не отказывают.

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Жить по принципу «в выходные все, а в будни ничего» неэффективно. У вас очень быстро выработается нездоровая привычка питания, и вы будете еще больше набирать в весе. Так когда же лучше всего сесть на диету? «Для девушек лучшее время сесть на диету с первой фазы менструального цикла (7−12-й дни), именно в этот период обмен веществ и настроение на подъеме. Если вы начнете в этот период, то результаты не заставят себя долго ждать», – рассказывает Оксана Владимирова, врач-диетолог Института пластической хирургии и косметологии.

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Оксана Владимирова объясняет, что как таковой диеты лучше не придерживаться, а стараться правильно питаться с соблюдением дозировок: «Любая диета – это шаблон, под который вы себя подгоняете. Но ведь каждый организм индивидуален, все органы и системы работают по-разному у разных людей. Индивидуально подобранное сбалансированное питание будет куда эффективнее, чем диеты. И начинать придерживаться этому лучше прямо сейчас».

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