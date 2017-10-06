Готовим кожу к холодам: советы косметолога

Осень для кожи лица – время стрессовое: на улице холод и непогода, а в помещениях с наступлением отопительного сезона воздух становится излишне сухим. В итоге кожа теряет свежесть и упругость, начинает шелушиться. Как ей помочь?

Осенью кожа как никогда нуждается в особой защите и поддержке. Как сделать это в домашних условиях, не прибегая к дорогим косметическим процедурам, рассказала врач-косметолог высшей категории Наталья Николаева в программе «О самом главном».

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«Осенне-зимний период – очень благоприятное время, когда без всякого страха и риска можно проводить много процедур по восстановлению кожи, в том числе ее омоложение. Если кожа после лета стала сухой, шелушится, потеряла упругость, ее можно реанимировать с помощью фруктовых или химических пилингов. Причем сделать это можно в домашних условиях.

Фруктовый пилинг – мягкая щадящая процедура с отшелушивающим эффектом. Понадобится: овсяные хлопья – 2 ст. л.; сок лимона – 2 ст. л.; мед жидкий – 1 ч. л. Все перемешиваем до однородной консистенции (до кашицеобразного состояния). Наносим маску на лицо и слегка массируем кожу. Овсяные отруби дают отшелушивающий эффект. А поскольку мед содержит большое количество ферментов, то мы получаем коктейль «два в одном»: с одной стороны – ферментативный пилинг, с другой – пилинг фруктовыми кислотами. Эта маска не только ароматная, но и вполне съедобная, так что остатки можно употребить вовнутрь.

Первый раз маску оставляем на лице на 5 минут, после чего смываем теплой водой. От раза к разу время увеличиваем: второй раз держим уже 10 минут, последующий – 20 минут, далее доводим до 30 минут и по полчаса выдерживаем до конца курса. Периодичность нанесения маски: для сухой кожи – один раз в десять дней, для жирной кожи – раз в семь дней. Курс составляет 6−8 процедур. Внимание! Обязательно проверьте, нет ли у вас аллергии на мед или лимон.

Как освежить кожу Проблему пигментации, дряблой, рыхлой кожи можно решить с помощью стимуляции. Самые популярные стимулирующие в косметологии процедуры – мезотерапия и биоревитализация. Они, как правило, дают хороший результат, потому что там есть мягкая травматизация кожи. Уже только от того, что кожу косметически травмируют, она начинает обновляться. На сегодняшний день это самый действенный способ омоложения кожи.

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А что значит омолодить? Это значит придать ей упругость, равномерный красивый цвет и удалить пигмент. В домашних условиях можно произвести контролируемую косметическую травму кожи с помощью чудесного средства – бадяги, которая состоит из микрокристалических иголочек. И когда мы наносим ее на лицо, то получаем как раз ту самую контролируемую терапевтическую травму, которая нам нужна. Чтобы получить максимальную пользу от маски, в бадягу добавляем сок алоэ. Сок алоэ – это совершенно уникальная субстанция, которую можно назвать лучшим мезотерапевтическим коктейлем. И то, что используют в косметологических клиниках, можно воспроизвести в домашних условия в ничуть не худшем варианте.

Маска для восстановления и питания кожи Бадяга гель – 1 ст. л. Бадяга аптечная – 1 ст.л. Лист алоэ – 2 шт. Для маски понадобится либо сухой порошок бадяги, либо уже готовый гель бадяги. Что касается алоэ, то если он не растет дома, можно купить в аптеке ампулы экстракта алоэ. Они очень удобны в применении и стерильны. Смешиваем бадягу с алоэ и наносим на лицо. В отличие от первой маски, с этой работаем обязательно в перчатках. Первый раз наносим на 5 минут, далее на 10 минут. Смываем теплой проточной водой или снимаем ватным диском. При всей простоте в приготовлении эта маска очень эффективна. Даже после первого раза уже видны изменения. На нижнее веко эту маску глубоко не наносим, можно слегка нанести на область мимических морщин. Кожа в этих местах станет плотнее, выносливее, обретет красивый цвет. После этой процедуры в течение дня нежелательно трогать кожу. А уже со следующего дня можно начинать обычный уход кремами. Это тоже курсовая процедура, проводится с периодичностью один раз в десять–двенадцать дней. Курс 6−7 процедур. Легкое покалывание – нормальное ощущение при применении этого средства. При работе с бадягой надо обязательно надеть перчатки.

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Что обязательно должно быть в зимней косметичке? Питательный крем – основной защитник кожи. Еще во втором веке римский врач Гален придумал первый и, как показало время, лучший защитный крем, который дошел и до наших дней. В этот чудо-крем входил белый пчелиный воск, животный жир и немного розовой воды. Получалась эмульсия – вода в масле. Как показала практика, ничего лучше для защиты кожи, чем животный жир, нет. Поэтому, выбирая питательный крем, надо посмотреть на его состав и убедиться, что в нем превалирует жировая составляющая. Ничего не изменилось в защите кожи со второго века, изменилось только в омоложении.

Если кожа сухая – питательный крем используем соответственно по типу кожи. А вот при жирной коже лучше пользоваться кремом для нормальной кожи. Крем для жирной кожи содержит большое количество воды, а так как мы защищаем кожу, то нам надо соблюсти принцип эмульсии – вода в масле, а не наоборот.

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