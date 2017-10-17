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Инсульт: как понять, что вы в зоне риска

Новости о внезапной смерти молодых и активных людей всегда шокируют. Здоровые и активные с виду мужчины и женщины, которые должны жить долго и счастливо, в одночасье уходят. С такими новостями не хочется мириться. Чуть больше месяца прошло, как от кровоизлияния в мозг умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова в возрасте 37 лет. И вот новая трагедия – смерть 47-летнего актера Дмитрия Марьянова.

По предварительным данным, смерть актера наступила вследствие отрыва тромба, актера даже не успели довести до больницы. У Дмитрия Марьянова не было шансов избежать смерти. А вот в случае с инсультом, который также входит в самые опасные и распространенные болезни современной жизни, у пациентов есть шанс избежать летального исхода.

Фото: Getty Images

Кстати, на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи глава Минздрава РФ Вероника Скворцова обратила внимание на то, что инсульт «молодеет». Если раньше в зоне риска были люди 40−45 лет, то теперь заболевание поражает и 30-летних, и даже 20-летних… Чтобы понимать серьезность заболевания, надо знать, что инсульт и ишемическая болезнь сердца долгое время остаются самыми распространенными причинами смертности среди населения всего земного шара.

Мы попросили Валентину Васильевну Мирошникову, кандидата медицинских наук, доцента кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ Волгоградского государственного медицинского университета назвать, кто входит в группу риска по инсульту.

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Риск развития инсульта повышается в случае, если у вас:

1. Генетическая предрасположенность к сосудистым заболеваниям;

2. Ожирение;

3. Артериальная гипертония;

4. Заболевания сердца;

5. Сахарный диабет;

6. Курение;

7. Частые стрессы;

8. Атеросклероз.

Фото: iStock/Gettyimages.ru

К большому сожалению, 9 из 10 случаев нарушения мозгового кровообращения все-таки развиваются неожиданно. Только у 9−10% людей они сопровождаются предвестниками.

10 признаков и симптомов инсульта:

1. Внезапная и громоподобная головная боль и головокружение.

2. Нарушение сознания. Человек может чувствовать оглушенность или полностью потерять сознание.

3. Может наблюдаться изменение ритма и частоты дыхания. Если случай очень тяжелый, то дыхание может остановиться полностью.

4. У больного могут быть «провалы» памяти на события текущего времени.

5. Резко появляется тошнота и рвота.

6. Внезапная слабость.

7. Отмечаются нарушения координации и неустойчивость походки.

8. Больной может не понимать обращенную к нему речь.

9. Может быть выражена асимметрия лица.

10. Частичный или полный паралич конечностей, а также судороги.

Если вы заметили у кого-то такие признаки, следует незамедлительно вызывать скорую, чтобы определить больного в стационар. Но во время ожидания кареты неотложки стоит выполнить необходимые меры, чтобы облегчить его состояние.

Фото: iStock/Gettyimages.ru

Итак, до прибытия врача:

Нужно уложить пострадавшего так, чтобы голова была приподнята. Используйте подушки, одеяла, одежду.

Откройте окно. Нужно, чтобы в помещение поступал свежий воздух.

Больному следует снять или расстегнуть стесняющую одежду.

Сделайте горячую ванну для ног.

Можно дать травяные успокаивающие средства.

Если есть рвота, поверните голову пострадавшего на бок. Так рвотные массы не попадут в дыхательные пути.

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#инсульт#помощь при инсульте#смерть
17 октября 2017Галина Акиньшина
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