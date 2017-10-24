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Интимное здоровье женщины

В жизни женщины есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, но качество жизни от них страдает колоссально. Речь идет о дискомфорте в области половых органов, недержании мочи и других неудобствах, возникающих из-за снижения тонуса мышц интимной зоны. Что с этим делать? Лечить, и как можно скорее!

Недержание мочи – повод для волнений не только пожилых женщин, утративших эластичность тканей вследствие возраста и наступившего климакса. Нередко оно возникает у совсем молодых как результат излишнего растяжения влагалища во время родов. Для многих это грозит жизненной катастрофой: помимо чисто эстетических неудобств, возникает и серьезная семейная проблема. Дело в том, что растянутые стенки влагалища меняют качество сексуальной жизни, что не лучшим образом сказывается на взаимоотношениях супругов. Реально ли решить эту проблему? Да, и достаточно легко и быстро. Для этого нужно обратиться к гинекологу, который после проведенного осмотра определит необходимость и методику лазерного омоложения.

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Да-да, именно омоложения! Для нас уже стали привычными разнообразные бьюти-процедуры для лица с использованием лазера. После них кожа становится плотнее, улучшается ее тургор, в результате лицо выглядит заметно моложе. Тот же самый эффект лазер оказывает и на стенки влагалища: слизистая становится более плотной, влагалище сужается, а вместе с этим уходит целый ряд проблем, отравлявших женщине жизнь. Только лазер в таких случаях, конечно же, применяется другой. А какой именно и куда обратиться за помощью?

Врачи-гинекологи клиники здоровья семьи и репродукции «НИКА СПРИНГ» накопили серьезный опыт в проведении процедуры вагинального омоложения. Они больше года проводят ее эрбиевым лазером FOTONA (по запатентованной технологии FOTONA SMOOTH), и за это время не было отмечено ни одного случая осложнений!

Процедуры вагинального омоложение и лечения, проведенные эрбиевым лазером, доказанно эффективны, безопасны и не дают осложнений в отличие от аналогичных процедур, проведенных другими видами лазеров. Есть как минимум несколько преимуществ использования лазера FOTONA:

• Нет повреждения слизистой, ожога и кровотечения. Отсутствие повреждений гарантируется специальным подбором длительности импульсов и пауз между ними, а также низким уровнем плотности энергии. Такой способ передачи энергии обеспечивает только коагуляционное воздействие на стенку влагалища без разрушения слизистой.

• Нет периода реабилитации. Пациентка до и после процедуры является работоспособной и не испытывает дискомфорта.

• 100% гарантия безопасности процедуры и отсутствие осложнений.

• Безболезненность процедуры. Для ее проведения анестезия не требуется.

• Возврат к половой жизни возможен уже через 72 часа после процедуры.

• Исключена возможность врачебной ошибки. Процедуры проводятся по готовым протоколам. Параметры технологии FOTONA SMOOTH введены в программное обеспечение лазера.

Согласно статистике, более 90% пациенток отметили улучшение состояния и стойкий эффект

Многие женщины задаются вопросом, как проводится лазерное вагинальное омоложение. Процедура проводится в амбулаторных условиях, не требует специальной подготовки пациентки и постоперационного ухода. В обезболивании тоже нет необходимости. Пациентка располагается в гинекологическом кресле. Во влагалище вводится лазерный сканер. Происходит глубокий равномерный прогрев ткани без повреждения ее поверхности. Это безболезненное действие, вследствие чего волокна коллагена сокращаются и происходит стимулирование образования новых волокон. Это приводит к уплотнению передней стенки влагалища, улучшению поддержки мочеиспускательного канала, улучшению работы мышц тазового дна.

В большинстве случаев процедура занимает около получаса, а улучшение состояния половых путей отмечается уже после первого сеанса. Для достижения стойкого эффекта необходимы 2–3 процедуры. В последующем для поддержания формы и тонуса влагалища достаточно одного профилактического сеанса в год.

Важно, что для процедуры лазерного вагинального омоложения не требуется длительной подготовки. Необходимы лишь консультация гинеколога, УЗИ органов малого таза, анализ крови на гепатиты B и C, ВИЧ, сифилис и мазок на степень чистоты и онкоцитологию.

Специалисты лазерной гинекологии Клиники здоровья семьи и репродукции «НИКА СПРИНГ»:

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Городецкая Ольга Сергеевна, к. м. н, главный врач Клиники здоровья семьи и репродукции, врач – гинеколог-эндокринолог
Шамова Марина Владимировна, врач – акушер-гинеколог высшей категории
Васяева Наталья Анатольевна, врач – акушер-гинеколог, врач УЗД
Хмелева Римма Евгеньевна, зав. ЛКО, врач – акушер-гинеколог высшей категории

Клиника здоровья семьи и репродукции «НИКА СПРИНГ»

• ул. Ошарская, д. 38а

• Тел. (831) 435-10-10

nika-nn.ru

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#Клиника "Ника Спринг"#Нижний Новгород
24 октября 2017
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