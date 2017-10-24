Интимное здоровье женщины

Недержание мочи – повод для волнений не только пожилых женщин, утративших эластичность тканей вследствие возраста и наступившего климакса. Нередко оно возникает у совсем молодых как результат излишнего растяжения влагалища во время родов. Для многих это грозит жизненной катастрофой: помимо чисто эстетических неудобств, возникает и серьезная семейная проблема. Дело в том, что растянутые стенки влагалища меняют качество сексуальной жизни, что не лучшим образом сказывается на взаимоотношениях супругов. Реально ли решить эту проблему? Да, и достаточно легко и быстро. Для этого нужно обратиться к гинекологу, который после проведенного осмотра определит необходимость и методику лазерного омоложения.

Да-да, именно омоложения! Для нас уже стали привычными разнообразные бьюти-процедуры для лица с использованием лазера. После них кожа становится плотнее, улучшается ее тургор, в результате лицо выглядит заметно моложе. Тот же самый эффект лазер оказывает и на стенки влагалища: слизистая становится более плотной, влагалище сужается, а вместе с этим уходит целый ряд проблем, отравлявших женщине жизнь. Только лазер в таких случаях, конечно же, применяется другой. А какой именно и куда обратиться за помощью?

Врачи-гинекологи клиники здоровья семьи и репродукции «НИКА СПРИНГ» накопили серьезный опыт в проведении процедуры вагинального омоложения. Они больше года проводят ее эрбиевым лазером FOTONA (по запатентованной технологии FOTONA SMOOTH), и за это время не было отмечено ни одного случая осложнений!

Процедуры вагинального омоложение и лечения, проведенные эрбиевым лазером, доказанно эффективны, безопасны и не дают осложнений в отличие от аналогичных процедур, проведенных другими видами лазеров. Есть как минимум несколько преимуществ использования лазера FOTONA:

• Нет повреждения слизистой, ожога и кровотечения. Отсутствие повреждений гарантируется специальным подбором длительности импульсов и пауз между ними, а также низким уровнем плотности энергии. Такой способ передачи энергии обеспечивает только коагуляционное воздействие на стенку влагалища без разрушения слизистой.

• Нет периода реабилитации. Пациентка до и после процедуры является работоспособной и не испытывает дискомфорта.

• 100% гарантия безопасности процедуры и отсутствие осложнений.

• Безболезненность процедуры. Для ее проведения анестезия не требуется.

• Возврат к половой жизни возможен уже через 72 часа после процедуры.

• Исключена возможность врачебной ошибки. Процедуры проводятся по готовым протоколам. Параметры технологии FOTONA SMOOTH введены в программное обеспечение лазера.