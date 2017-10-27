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Из пышек в фитоняшки за 4 месяца: фото до и после

Накачанный пресс, стройные ноги и, как следствие, восхищенные взгляды окружающих и комплименты – что может быть приятней. Woman’s Day пообщался с девушками, которым удалось кардинально изменить свою фигуру.

Есть множество способов расстаться с лишними килограммами. Один из вариантов – участие в мотивационном проекте, которых проводится немало. Участницы такого проекта под названием «Школа Культлаб 5» рассказали, как они тренировались и каких результатов удалось добиться. На протяжении 4 месяцев они регулярно занимались в спортзале под руководством профессионалов и придерживались системы правильного питания.

Кристина Кирпиченко, 27 лет, инженер сетей связи и коммуникаций

Результаты: минус 7 кг, в талии минус 10 см, в бедрах – около 5 см.

Фото: личный архив Кристины Кирпиченко

От какого продукта отказались в первую очередь?

От всего сладкого и мучного.

Расскажите про тренировки: что принципиально изменилось в вашем подходе к физическим упражнениям?

Так как я в декрете, все время после родов до проекта тренировалась дома и на улице. С проектом вернулась в тренажерный зал и убедилась, что мышечная память существует. Изменился уровень осознания, какую группу мышц я тренирую в данный момент, ведь для результата это очень важно! Включать голову и максимально чувствовать свое тело.

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Фото: личный архив Кристины Кирпиченко

Самое эффективное упражнение

Упражнение «Вакуум». Оно отлично укрепляет внутренние мышцы живота, спину. С утра после пробуждения выпиваете стакан воды, можно еще ложку льняного масла. Дальше стоя или сидя, как удобно, делаете полный выдох, затем втягиваете живот и задерживаете дыхание (без вдоха!). Держите, сколько можете. Повторяете 15 раз.

Ксения Скурская, 27 лет, работает дизайнером интерьеров

Результаты: минус 4 кг, в талии с 61 до 57 см, в бедрах минус 3 см.

Фото: личный архив Ксении Скурской

От какого продукта отказались в первую очередь?

От сладостей.

Расскажите про тренировки: что принципиально изменилось в вашем подходе к физическим упражнениям?

В тренировках был сделан максимальный акцент на ягодичные мышцы, так как мне их не хватало (да и сейчас все еще мало). Пока все начали так называемую «сушку», мне предстояло сесть на «массу», то есть постараться за короткий срок набрать по максимуму мышцы в нужных, отстающих местах. А потом уже, опять же за короткий срок, успеть просушиться – уменьшить жировую прослойку. Вот так в сжатые сроки, два месяца набора и два месяца сушки, мне пришлось провести этот проект. Поэтому и тренировки были привязаны к этим задачам. Сначала преобладали тяжелые базовые упражнения, а в период сушки больше было суперсетов.

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Фото: личный архив Ксении Скурской

Самое эффективное упражнение

Для каждого оно свое. Но для начинающих могу дать совет – в начале своего пути к стройному спортивному телу не гонитесь за рабочими весами, оттачивайте технику выполнения именно в базовых упражнениях, таких как присед, например. Старайтесь концентрироваться на работе мышц, не работайте на высокой скорости. Главная задача – почувствовать ту группу мышц, над которой вы работаете. Вообще, что касается упражнений на ягодичные, я люблю все возможные тяги, например мертвая или румынская тяга. Из упражнений на спину – тяга гантели к поясу, на плечи – жим гантелей.

Наталья Краснопольская, 22 года, студентка, подрабатывает официанткой

Результаты: с 52 до 43 кг. В талии минус 9 см, в бедрах минус 13 см.

Фото: @nataliya_queen

От какого продукта отказались в первую очередь

В первую очередь, от сладкого, мучного, крахмалистых продуктов.

Расскажите про тренировки: что принципиально изменилось в вашем подходе к физическим упражнениям?

Главное на тренировке – не сбросить вес, а почувствовать мышцу, которую тренируешь.

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Фото: @nataliya_queen

Самое эффективное упражнение

Самые эффективные упражнения – это базовые: присед, мертвая тяга, жим гантелями, подтягивания. Важно соблюдать технику и постепенно наращивать веса.

Александра Мазур, 22 года, студентка

Результаты: минус 23 кг, талия минус 15 см, в бедрах минус 14 см.

Фото: личный архив Александры Мазур

От какого продукта отказались в первую очередь?

Для меня наставником проекта сразу была составлена программа по питанию, прописано девятиразовое питание. Отказаться пришлось от всех вредных продуктов, перешла на здоровую пищу.

Фото: личный архив Александры Мазур

Расскажите про тренировки: что принципиально изменилось в вашем подходе к физическим упражнениям?

Я задумалась над техникой выполнения. Начала подходить к упражнениям осознанно: с пониманием того, какая группа мышц задействована и как правильно выполнять движения. Перестала проводить много времени на кардио – раньше занималась там часами, сейчас понимаю, что в этом нет никакого смысла.

Самое эффективное упражнение

Все упражнения, грамотно составленные тренером. Но самое эффективное – это правильное питание, сон, режим дня, соблюдение питьевого режима.

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#похудение#как похудеть#пресс#как накачать ягодицы#красивая фигура#здоровое питание#Новосибирск
27 октября 2017Евгения Замошникова
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