Жена футболиста: «У меня рак, и я упустила время»

Результаты анализов, подтвердившие страшный диагноз, девушка получила за два дня до собственной свадьбы, и с тех пор отчаянно борется за жизнь.

Софье Баляйкиной – 25 лет. Почти год назад она вышла замуж за полузащитника футбольной команды «Томь» Евгения Баляйкина (сейчас играет за «СКА Хабаровск»). Девушке тогда многие завидовали: молодая, красивая, муж носит на руках, ни в чем не отказывает. Софья и сама была уверена, что в ее жизни никогда не случится плохого. И уж точно не думала об онкологии… Все сломалось в один день. Только Woman`s Day девушка дала откровенное интервью, рассказав, как сейчас борется с тяжелым недугом и о чем сильно жалеет.

Евгений и Софья: на свадьбе они уже знали о диагнозе Фото: @malenkoe_solnce

«Шишку в груди обнаружила случайно»

– Первые подозрения, что со здоровьем что-то не так, появились в сентябре 2016 года. Тогда у меня зачесалась грудь, и я, прикоснувшись к ней, поняла, что грудь жесткая на ощупь. Решила пока не трогать, а затем обратиться к врачам. Прислушалась к себе. Никаких жалоб не было, значит, наверное, можно было успокоиться. Мы с подружками готовили девичник, все шло хорошо, про грудь я забыла. Но в какой-то момент легла на диван, закинула руку за голову и поняла, что ощущения странные, да и грудь почему-то стала больше, как будто выросла. А когда начала трогать, пришла в ужас: внутри отчетливо прощупывалась шишка, размером с перепелиное яйцо! Срочно записалась на УЗИ и на прием к маммологу. Врач сказал, что необходимо делать пункцию. Результаты пришли за два дня до свадьбы. Диагноз – цистаденокарцинома (злокачественная опухоль, которая чаще всего развивается в яичниках и довольно редко – в молочных железах. – Прим. ред.) – в прямом смысле раздался как гром среди ясного неба.

Поездка на Мальдивы могла дать толчок для возвращения болезни Фото: @malenkoe_solnce

Рак груди был у моей мамы 8 лет назад. Тогда ей сделали операцию, провели четыре курса химиотерапии, и все обошлось. А у меня? Что будет у меня? Конечно, близкие сразу стали успокаивать и говорить, что и у меня все образуется, что медицина не стоит на месте, что появились новые методы и так далее. Я успокоилась и согласилась на операцию. Она прошла довольно легко. В конце декабря 2016 года опухоль удалили и заявили, что образование не затронуло соседние органы, и что можно назвать мою стадию заболевания «нулевой». Настроение улучшилось, и через 2 недели я стала спрашивать у врачей разрешение, чтобы полететь в отпуск. Они вроде были не против, и я отправились на Мальдивы. Теперь я понимаю, что поездка стала одной из первых ошибок. Если у тебя онкология, агрессивные солнечные лучи могут еще больше спровоцировать болезнь. Но тогда мне казалось, что если загорать в тенечке, ходить в рубашке и немного времени проводить в воде – ничего не произойдет…

Нетрадиционное лечение, которое убивает только время

Даже проходя лечение, девушка не пропускала матчей с участием мужа Фото: @malenkoe_solnce

Три месяца после операции со мной не проводили никаких врачебных манипуляций, а в марте 2017 года грудь снова увеличилась в размерах, стала болеть. Еще в январе, перед отпуском, я сдала анализы, один из которых должен был показать, есть ли у меня наследственная предрасположенность к развитию опухолей (ген от мамы). Но анализ готовился очень долго, около 3 месяцев. Если бы это подтвердилось раньше, я бы сразу решилась на полное удаление молочных желез. Так в свое время сделала актриса Анджелина Джоли. И я уверена, что с ее стороны это было правильное решение. Да, у Анджелины уже были дети, а у меня – нет; да, удаление груди – непростое решение, особенно когда тебе 25 лет, но это выход! Выход избавиться от опухоли раз и навсегда и главное – остаться жить. Но врачи, получив мои анализы после повторного обращения, сказали, что ни о какой операции сейчас речи идти не может: опухоль сильно выросла и нужно срочно начинать химиотерапию. План лечения был таким: 6–8 курсов химиотерапии, потом – операция, а затем снова «химия» и облучение. Первый курс «химии» мне назначили буквально на второй день после обращения. Ее последствия были ужасны: первые два-три дня тебя тошнит, голова кружится, сил нет, депрессия, слезы. Это жутко. Плюс после первой химии через 10 дней стали выпадать волосы... Мои длинные локоны постоянно оставались на расческе, и ничего нельзя было сделать. Я коротко подстриглась, потом и вовсе облысела. Спасибо мужу, который поддержал меня в это страшное время, и продолжает поддерживать сейчас. Но вспомнить об этом без слез я все равно не могу до сих пор.

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Между двумя «химиями» я думала только о том, чтобы это быстрее закончилось. Понимала ли я тогда всю сложность ситуации? Нет. Мне казалось, что это страшный сон, и такого со мной быть не может. Скорее всего, это была защитная реакция организма, а может, молодость и наивность. Не знаю. И тут я совершила вторую ошибку.

Сейчас Софья пересматривает фотографии со свадьбы и точно знает, что еще будет счастлива Фото: @malenkoe_solnce

Тяжело перенеся очередную химиотерапию, поддалась на предложения начать альтернативное лечение. Я верила, что мне обязательно должны помочь... но только не врачи. Химия пагубно отражалась на моем физическом и эмоциональном состоянии. Не хочу рассказывать подробности и тем более давать какие-то контакты, просто хочу сказать, что от страха и непринятия своей болезни я сейчас плачу еще большую цену. Я упустила время, и теперь предстоит лечение намного сложнее и тяжелее предыдущего. Таким образом, с мая по август я снова не получала медицинского лечения. За это время муж подписал контакт с хабаровским футбольным клубом, мы переехали жить на Дальний Восток. Состояние моего здоровья опять начало ухудшаться. На этот раз воспалились лимфоузлы в большом количестве рядом с больной молочной железой. Я снова пошла в больницу. И вот тут меня ждал очередной шок. Хабаровские врачи, посмотрев данные обследований, безапелляционно заявили: «Вы неизлечимы. Делать операции нет смысла, вам поможет только бесконечная химиотерапия, которая будет убивать злокачественные клетки». Я пыталась возразить, что у мамы был похожий диагноз, и она до сих пор живет и прекрасно себя чувствует, на что услышала: «Это не показатель! У вас – другое. Опухоль очень агрессивная».

Вся надежда на Корею

Конечно, мы сразу начали искать возможность поехать на лечение за границу. Рассматривали Корею. В Сеуле есть хорошие клиники, в которых установлено суперсовременное оборудование и работают профессионалы в области онкологии. Теперь вся надежда была на них! Нашли нужную больницу, списались с русскими ребятами, которые, имея медицинское образование, работают там в качестве консультантов и переводчиков. Купили билеты. Я решила, что поеду одна, правда, не рассчитала, что обследование затянется. Не буду перечислять все манипуляции, которые со мной проводят, скажу лишь, что здравоохранение в Корее, а главное – отношение врачей и всего персонала к пациентам – это даже не ХХI, это сразу ХХII век! Все улыбаются, заботятся, стараются избавить от боли. Правда, и стоимость услуг тут немаленькая. Слава богу, пока справляемся своими силами и очень помогли ребята из футбольной команды мужа. В Корее я поняла, что от меня ничего не зависит! Я не смогу рассчитать даже приблизительное время моего лечения, потому что не известно, как опухоль будет реагировать на химию и сколько курсов мне предстоит пройти. Я не могу запланировать дату поездки домой в Казань, когда я увижу своих родителей, я не могу знать буквально НИ-ЧЕ-ГО. И эта неизвестность пугает.

Муж старается радовать супругу в это сложное время Фото: @malenkoe_solnce

Еще год назад я прекрасно понимала, что есть первая половина сезона, когда я уезжаю с мужем в город, где у нас контракт. Потом отпуск, сборы и вторая половина сезона, отпуск, сборы и так по кругу. И каждый отрезок у меня в голове хоть приблизительно, но был запланирован. Я мечтала, строила планы. А сейчас мне остается только принять эту неизвестность и жить только сегодняшним днем... Может, это и к лучшему.

«Я мечтала, строила планы. А сейчас – абсолютная неизвестность, сплошной бред в голове и непонимание, как жить дальше»

Все стадии болезни: гнев, отрицание, торг, депрессию – я уже пережила. Уже после операции долго копалась в себе, в своей голове: за что, откуда, почему это именно со мной? Потом себя жалела, много плакала, но когда начинала задумываться о маленьких детишках или о старых, немощных людях, которые тоже больны раком, жалость к себе пропадала. И если я раньше думала – чем заслужила такую болезнь, что сделала не так, кому перешла дорогу или испортила жизнь, то когда смотрела на малышей, которым нет еще и года, а они уже страдают, понимала, что рак – это не наказание, это просто болезнь. Тяжелая, страшная, но болезнь. На днях, в Корее, я резко захотела домой. К мужу, к друзьям... К вкусной еде. К знакомой слуху речи... Тяжело совсем одной в чужой стране. Тем более онкологи пока тоже не радуют. Их смущают странные точки, которые можно разглядеть на МРТ головы. Это могут быть метастазы. Так что прежде чем продолжать лечение конкретной проблемы, связанной с грудью и лимфоузлами, мне пришлось пройти радиотерапию головного мозга.

За упорство в борьбе с болезнью друзья уже называют Софью «Солдат Джейн» Фото: @malenkoe_solnce

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Сейчас я уже в России. И помимо медицинских манипуляций стараюсь поддерживать себя сама: радуюсь солнечному утру, красивым цветам, вкусному кофе. Ценить это начинаешь только в критические моменты. У меня не хватает слов, чтобы описать все то, что мой муж делает для меня... Спасибо тебе большое, мой любимый! Я без тебя бы не выдержала всего этого. Ты – мой герой! И мои родители, вы самые лучшие и самые любимые! И я буду обязательно жить, даже не сомневайтесь, с такой любовью, заботой и поддержкой – у меня нет другого выхода.

В настоящее время Софья старается как можно больше отдыхать и радоваться даже мелочам Фото: @malenkoe_solnce

Помню, как в Казани, когда я пришла на операцию, меня поставили перед фактом: мест нет. А мы уже настроились, оформили документы… В итоге решили откупить палату. Только потом я узнала, что в этих палатах почти всегда лежали девушки, которые делали в этом же онкологическом центре пластику груди. И вот представьте, захожу я в комнату, все мысли о болезни, а в это время с кровати встает девушка и спрашивает: «Ты тоже на пластику? На мое место ложишься? Поможешь сумку отнести, а то после операции мне нельзя поднимать тяжелое, а тебя же еще не оперировали…». Тогда я в первый раз остро почувствовала, что здоровый человек никогда не поймет того, кто болеет. И какая же хрупкая эта грань – между больными и здоровыми. И как же быстро ее можно перейти…

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