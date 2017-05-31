Женское здоровье: открыто о деликатном

Интервью

Многие женщины сталкиваются с такими проблемами в здоровье, о которых не принято говорить вслух. И только доктору, которому действительно доверяют, они могут рассказать о деликатной проблеме. Недержание, опущение – иногда эти слова пугают нас, но опытные доктора утверждают, что современная медицина сегодня может помочь каждой женщине. Нужно только выбрать грамотного специалиста. Давайте разбираться.

Лучшая подруга – дочь, а говорить надо с врачом! Фото: Фотобанк «Лори»

О женском здоровье после 40 лет поговорим с кандидатом медицинских наук, опытным хирургом «Клиники «Движение» Алексеем Соловьевым.

Все чаще в обиходе врачей-гинекологов встречается такой диагноз, как пролапс. Что собой представляет заболевание? И как часто оно встречается у наших женщин?

– На сегодняшний день пролапс, или опущение тазовых органов, – довольно распространенный недуг. Среди признаков заболевания отмечается недержание мочи, частое или затрудненное мочеиспускание, постоянные боли внизу живота и сложности с опорожнением кишечника.

– Да, о таких щепетильных проблемах трудно говорить. Но если женщина обнаруживает у себя один из этих признаков, можно быть уверенной, что ее настиг именно пролапс?

– Необходимо обратиться к врачу. Только после полного обследования у разных специалистов можно увидеть полную картину. Сначала надо собрать подробную историю болезни, определить причину появления недуга. Затем гинеколог выявит степень пролапса тазовых органов и осложнений, если они имеются.

Женщина всегда должна быть здоровой и счастливой Фото: фотобанк «Лори»

– А какие причины возникновения заболевания можно выделить?

– Часто опущение внутренних половых органов появляется у женщины вследствие родового травматизма, повышенных физических нагрузок, а также растяжения связок при их слабости.

– Вы сказали о разных специалистах. Кто кроме гинеколога участвует в обследовании и лечении такой пациентки?

– В нашей клинике работает всестороннее обследование гинеколога, уролога, колопроктолога. При этом в исследовании мы используем самые современные методы, среди которых урофлоуметрия, УЗИ мышц тазового дна, сфинктерометрия и перинеометрия. Только после того, как мы получаем результаты всех исследований, можно приступать к назначению метода лечения.

Вот такая чудо-лента помогает решить проблему

– Недуг лечится только оперативно или есть возможность консервативного подхода?

– Все зависит от сложности течения заболевания. Мы располагаем хорошим арсеналом для консервативного лечения пролапса. Используется электростимуляция или экстракорпоральная магнитная стимуляция. Но если есть необходимость, мы проводим оперативное лечение в разных объемах. «Клиника «Движение» же более 20 лет успешно производит хирургическую коррекцию данной патологии. При этом применяются как мини-слинги, так и полное восстановление тазового дна при помощи лапароскопии.

Специально для лечения тазового пролапса и недержания мочи в клинике создан Центр Урогинекологии. Это говорит о серьезном подходе к проблеме, большом накопленном опыте. Но самое главное, что и в Центре Урогинекологии работают высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение на базе крупных федеральных центров, специализирующихся на урогинекологических проблемах, а также у ведущих российских экспертов в данном направлении.

Секрет успеха – мы просто хотим помогать людям!

Женское здоровье – это сложный механизм. В его системе постоянно что-то меняется, и эти моменты нельзя оставлять без внимания. Но не стоит заниматься самолечением, чтобы не усугублять положение. Доверьте контроль над своим здоровьем профессионалам. В клинике «Движение» всегда готовы помочь решить вашу деликатную проблему и вернуть вас к полноценной жизни.

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