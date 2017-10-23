Как похудеть после родов: секреты участниц «Миссис Екатеринбург»

Все как на подбор ухоженные красавицы, они рассказали Woman`s Day, как им удалось похудеть после родов, и раскрыли секрет, как стать хорошей мамой. Открываем его: нужно уметь смеяться вместе с ребенком! Представляем 37 участниц конкурса «Миссис Екатеринбург – 2017».

Инна Некрасова, 35 лет

Фото: Роман Савенко

Кто: находится в декретном отпуске. Как вы пришли в форму после родов? — Я помню эти ощущения и мысли, как будто все было вчера: «Как 78 кг?! Я – и 78 кг?! Это неправда, выдайте мне новые весы, эти сломались!» В свои 34 года я привыкла быть в хорошей форме и весить 58–62 кг. Но после родов смотреть на себя я просто не могла. Наладить питание не получалось: считать калории, жиры-белки-углеводы я умела, но то забывала это делать, то накатывала та самая лень. Так продолжалось месяцев 8 или 9, пока однажды я не увидела, как удивленно смотрит на меня маленькая дочь, когда я перебираю вещи под кодовым названием «когда-нибудь похудею и надену». Посмотрев на себя глазами своей дочки, я поняла, что такой мамой гордиться бы не смогла и быть на нее похожей не хотела. Это была поворотная точка, с которой началось мое похудение после родов. Пришлось разобраться во всех тонкостях подсчета белков-жиров-углеводов, методично записывать в дневник питания все, отправленное в рот за день. Полюбить длительные прогулки в быстром темпе. Приучить себя не есть после 6 вечера, а вместо этого заниматься дома после вечернего отбоя ребенка. В общем, скука смертная: физические упражнения и правильное питание – никакого чуда. Зато ушло 13 кило за 4 месяца. Теперь я вешу 65 кило, и до моего идеала мне осталось скинуть еще несколько лишних кг. Но теперь я уверена, что дочка подрастет и будет гордиться мамой, которая смогла преодолеть страхи, недовольство внешностью, лень и начала что-то делать для того, чтобы быть молодой, красивой, стройной.

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Забавная история про ребенка. — Пока Маша была совсем маленькая, мы жили в доме без лифта, поэтому, когда она попадала в лифт, то вела себя беспокойно. Недавно переехали в новый дом сразу с четырьмя лифтами и кучей разноцветных кнопочек. Постепенно поездка в лифте стала главным развлечением. Однажды заходим в лифт, спускаемся на прогулку. Дочь бежит к кнопкам и пытается нажать на цифру «1». Кнопка нажимается, но не загорается – видимо, перегорели лампочки. Маша поворачивается ко мне и требовательно кричит: «Бааааааа!» Я пытаюсь успокоить дочь: «Не работает подсветка, Маша, сломалась просто». «Баааааааааа!» – кричит дочь. Но тут, слава богу, случился первый этаж. Спустя два часа, возвращаясь с прогулки, дочь уже при входе в подъезд бурчала себе под нос: «Ба! Ба!» Зашли в лифт, нажали кнопку нужного этажа, подсветка кнопки снова не загорелась. И уже к 5-му этажу Маша устроила грандиозный скандал. Нам пришлось выйти на 6-м и пойти пешком на 19-й этаж. Пока дочь играла, я решила вернуться за коляской. Но лифт оказался неработающим! Как оказалось, он застрял между этажами. И если бы не скандал дочери, возможно, в нем могли бы оказаться мы с ней.

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Людмила Зальцман, 31 год

Фото: Роман Савенко

Кто: специалист по международным стандартам в строительной фирме. Как вы пришли в форму после родов? — Мой девиз по жизни: «Если ничего не делать – ничего и не будет». Хорошая фигура – это образ жизни, а не временные и жесткие диеты. За беременность я набрала 20 кг, но, несмотря на это, в форму пришла очень быстро. Главный секрет – регулярные тренировки и правильное питание постоянно. Просто нужно время, сила воли и терпение – и результат не заставит себя ждать. Я считаю, что наше тело – это трансформер, и все всегда в наших руках. Меньше лени и больше активности!

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Забавная история про вашего ребенка. — У нас есть семейная традиция: в выходные дни едем на дачу. Там дочка Викуся играет с соседскими ребятишками, они проводят время в катании на велосипедах и беготне. А вечером мы обязательно топим баньку, после чего все дружно собираемся в беседке пить чай. В один из теплых июльских вечеров после баньки сели пить чай. Викуся с ребятами что-то бурно обсуждали и не заметили, как мимо них прошмыгнул соседский пес Тобик – огромный, мохнатый черный ньюфаундленд, самый дружелюбный на свете пес – и прыгнул в водоем. Из водоема он вылез весь в тине и грязи, просто неузнаваемый. И ладно бы он так же незаметно прошмыгнул во двор, но нет! Он хотел покрасоваться перед всеми, поэтому запрыгнул на середину стола! Этим дело не закончилось: Тобик решил отряхнуться. За доли секунды все, кто сидел за столом, такие красивые и чистенькие, превратились в болотных чудищ. Викусю было вообще не узнать, так как она ближе всего сидела к Тобику. В нее прилетела тина и повисла на голове, а комья грязи размазались по всему халату. Никто даже не успел опомниться, а от Тобика и уже и след простыл. Дети только через несколько секунд пришли в себя, и, оглядев друг друга, разразились диким хохотом. Насмеявшись вдоволь, мы вновь отправились в баню отмывать всю грязь.

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Яна Винарская, 44 года

Фото: Роман Савенко

Кто: главный бухгалтер. Как вы пришли в форму после родов? — Никогда не озадачивалась вопросом восстановления фигуры после родов, все как-то получалось само собой. У меня такой ритм жизни, что порой просто забываешь покушать. Буквально через полгода после каждых родов я возвращалась к своему 42-му размеру. Только после младших двойняшек один размерчик прибавила. Считаю, что активная жизненная позиция гармонизирует все в жизни, в том числе и тело. Забавная история про вашего ребенка. — Круче всех у нас веселит младший Саша, ему сейчас 4 года. Недавно ехали мы всей семьей в Тюмень, дети заснули в машине, через какое-то время просыпается Саша и говорит так серьезно: «У меня в руке салюты взрываются!» Я не поняла его и говорю: «Что ты выдумываешь!» А он опять: «Сильно салют в руке взрывается!» Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что происходит. Оказывается, ребенок отлежал ручку – она онемела и начала покалывать. Мы с мужем смеялись всю оставшуюся дорогу и удивлялись, какие же ассоциации рождает детский ум.

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Анна Щебетун, 34 года

Фото: Роман Савенко

Кто: владелица салона красоты. Как вы пришли в форму после родов? — В форму после родов пришла очень быстро, делая дома зарядку. Набранные 12 кг я сбросила через пару месяцев. Забавная история про вашего ребенка. — Однажды мои родители, я и ребенок прогуливались по Одессе. И сын закричал: «Смотрите, какая большая обезьяна!» Мы оглянулись и увидели рядом с нами темнокожего парня. Он смеялся, глядя на нас. Было очень неудобно, но безумно смешно. Конечно, мы извинились и объяснили малышу, что это не обезьяна, а темнокожий мужчина.

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Олеся Белоусова, 42 года

Фото: Роман Савенко

Кто: директор Уральского учебно-курсового центра аэробики и фитнеса. Как вы пришли в форму после родов? — В форму пришла быстро, благодаря своей профессии – ведь я раньше была фитнес-инструктором. Проводить тренировки начала через 3 недели после появления сына на свет. Муж, видя мое унылое состояние после родов, сам сказал: «Иди на свои тренировки, к своим женщинам – там тебе сразу будет лучше, я-то знаю!» Забавная история про вашего ребенка. — Николай в возрасте 3 лет перед сном всегда просил: «Давай почалюкаемся!» А когда ему было 11 лет, мы как-то ехали из школы домой на машине. Николай говорит: «Мам, я сегодня „5“ по английскому получил и „4“ по истории!» Я: «Молодец, сынок!» Некоторая пауза… Николай: «Мам, а почему, когда я хорошие оценки получаю, ты всего лишь два слова мне говоришь, а когда двойки – мы весь вечер разговариваем?!»

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Яна Гусейнова, 28 лет, домохозяйка

Фото: Роман Савенко

Кто: домохозяйка. Как вы пришли в форму после родов? — Я возобновила утренние пробежки и стараюсь правильно питаться. Забавная история про вашего ребенка. — Сидим однажды со старшей доченькой, завтракаем. Ей на тот момент было 3,5 годика. Я говорю: «Доченька, какая ты у меня классная!» Она отвечает: «Не надо так говорить! Это для меня слишком мило, а я не такая».

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Грета Логинова, 26 лет

Фото: Роман Савенко

Кто: администратор в парикмахерской. Как вы пришли в форму после родов? — Я приобрела абонемент в фитнес-клуб, чтобы посещать зумбу. Стрясла пузико за два месяца, скинув 3 кг! Ходила 3 раза в неделю, пока спал сын. А еще после зумбы повышалось настроение и возвращались силы. Забавная история про вашего ребенка. — С появлением сына Гавриила каждый день стал забавным! Как же мило и приятно, когда он встречает меня с работы, помогает раздеться. Потом берет мой телефон, включает песню «Самый лучший день» Андрея Али и Даниила Хаски и начинает танцевать на кровати, заставляя меня танцевать с ним. Это уже входит в привычку. Похоже, эта песня стала гимном нашей маленькой семьи. Гавриил – флаг моей жизни, моя пристань. Люблю его неистово!

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Юлия Кошкина, 26 лет

Фото: Роман Савенко

Кто: стюардесса. Как вы пришли в форму после родов? — Всегда была стройной. Но беременность взяла свое: я набрала больше 18 кг и мало оставила в роддоме – всего 5 кг. После родов муж стал говорить, что пора бы мне похудеть. И я начала худеть для него. В основном с помощью занятий спортом. В питании я следую нескольким правилам: 1. стакан воды утром натощак; 2. сладкое – до обеда; 3. не есть за 2 часа до сна; 4. 1,5−2 литра воды в день; 5. перестала есть жирное мясо. Сейчас понимаю, что занимаюсь в первую очередь для себя, а не для своего мужа. Забавная история про вашего ребенка. — Имя дочке мы выбрали задолго до ее рождения, и так получилось, что не прогадали. Когда я зашла в родовую, то первым делом увидела шторы с пчелками. Это был знак – назовем Майя. Для Майи авторитетом является дедушка. Если нужно, чтобы она что-то положила, а она не хочет, то стоит всего лишь сказать, что это вещь деда – и она тут же кладет ее на место. Еще Майе понравилось собирать клубнику. Ей 1,4 года, и у нее это ловко получается: заглядывает под листочки и, если видит спелую, срывает.

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Ксения Чащина, 36 лет

Фото: Роман Савенко

Кто: руководитель отдела продаж, специалист по рациональному питанию. Как вы пришли в форму после родов? — Всю свою счастливую беременность (последнюю) я занималась спортом, в основном йогой. Я преподавала до 37-й недели, а в 37-ю родила двойняшек. Всю беременность придерживалась правильного питания, поэтому чувствовала себя легко и до конца срока ходила на прием лишь раз в месяц. После операции кесарева сечения я быстро вернулась в дородовую форму. Безусловно, этому поспособствовало и грудное вскармливание – кормила почти до года. Через 2 месяца после операции я вернулась к тренировкам и начала проводить занятия «Мама + малыш». Они очень веселые и полезные как для детей, так и для мамочек.

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Забавная история про вашего ребенка. — Когда девочкам-двойняшкам было 11 месяцев, мы купили для них спортивный комплекс и совершенно не думали о том, что в этом возрасте дети могут свободно на него залезть. Вышли из комнаты – тишина. Вернулись, смотрим: обе девочки сидят на самом высоком месте комплекса (1700 см). Сидят и радуются своему достижению. А вот старший сын, когда ему было 3 года, однажды ушел из садика домой. Пришел в похожий дом, похожий подъезд, на тот же этаж и в похожую квартиру (конечно, не к себе домой). Тогда было очень страшно и воспитателям, и нам. Но сейчас вспоминаем об этом и забавно – как маленький ребенок смог найти абсолютно похожий дом, именно 5-й этаж и такую же квартиру.

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Анна Румынская, 33 года

Фото: Роман Савенко

Кто: бухгалтер. Как вы пришли в форму после родов? — В обе свои беременности я набирала больше 20 кг, что для моего роста 162 см очень много! Я ощущала себя большим бегемотиком, но понимала, что оно того стоило. Тем не менее, оба раза я пришла в форму спустя год. Честно говоря, отношусь к диетам скептически. Поэтому я просто уменьшала порции, кушала поменьше сладкого и мучного. С дочкой мы ходили на плавание. Затем я занималась в зале фитболом, степом, аквааэробикой, и уже через месяц я была в своей прежней форме. С сыночком килограммы уходили сложнее Я кормила его дольше. Старалась питаться сбалансировано. После прекращения грудного вскармливания купила годовой абонемент в фитнес-клуб. До сих пор хожу на групповые занятия. На данный момент я вернулась в форму. Хочу посоветовать молодым мамочкам после рождения малышей сразу брать себя в руки: побольше гулять с коляской на свежем воздухе, не заедать булками послеродовую депрессию с мыслями «я и так уже толстенькая, съем еще одну». Нужно взять себя в руки, настроиться и маленькими шажочками двигаться к фигуре своей мечты.

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Забавная история про вашего ребенка. — В кругу близких друзей мы с мужем отмечали седьмую годовщину свадьбы, и одна из моих подруг задала дочке Настюше вопрос по поводу ее будущей профессии. На тот момент она еще выговаривала не все буквы, сложные слова и очень задорно смеялась. Опишу диалог: – Настя, а кем ты хочешь стать? — Я хочу стать балериной. — А еще? — А еще продавать мороженое. — А еще? — А еще грязную картофку. И после этого она так по-детски и от души засмеялась, что заразила своим звонким смехом всех взрослых. Сейчас уже Настюша учится в первом классе, четко говорит все буквы, пишет, читает, хорошо считает. А в нашей семье подрастает еще один малыш Савелий, который каждый день веселит нас своими совсем еще маленькими достижениями и проказами. Глядя на них, я понимаю, что это и есть вся моя вселенная, полная счастья и любви!

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